Балто-Черноморский союз и больше оружия: как защититься Восточной Европе

Что во всей этой ситуации остается нам, странам на востоке Европы? Нам остается стигматизированный страх перед российской угрозой, усиленный травматическим опытом советской власти. Лидеры Германии и Франции упорно не слышат заявлений о ”танках в Варшаву за сутки”, не замечают военных учений на границе со странами Балтии. Да что там говорить, предпочитают скорее забыть о российских войсках на Донбассе и про украинский Крым. Шесть лет назад Украина тоже не могла поверить в то, что экзистенциальная боязнь российского империализма станет реальной. Путин мечтает о восстановлении империи, и это отнюдь не наша ”подозрительность”, господин Макрон.

Насколько эффективным будет НАТО в случае прямой или гибридной агрессии России против, например, Литвы? Пойдут ли европейские страны на прямое объявление войны? Отсутствие координации по, например, последним действиям Турции в Сирии вообще заставляет задумываться о том, является ли НАТО как организация эффективной в оперативной реакции на вызовы, которые ее ожидают. А странам Восточной Европы следует признать, что в имеющейся геополитической системе мы находимся на европейском рубеже. Фронтир не оставляет пространства для полутонов. Если мы хотим выжить как субъекты, мы должны быть сильными.

Для того, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу, нужно начать переосмысливать стратегии безопасности в двух следующих направлениях:

1) интеграцию в направлении Балто-Черноморского вектора;

2) усиление собственных оборонительных возможностей через союз с США.