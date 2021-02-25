Анастасия Коваленко о речи президента: мне мучительно больно за бесцельно потраченные годы и деньги на языковую проблему

Из года в год по каждому торжественному случаю из уст нашего президента звучат слова озабоченности за эстонский язык. На словах звучат хорошие идеи единого народа Эстонии, а на самом деле мы слушаем националистические нотки, за которые сама президент всегда очень остро критикует партию ЭКРЕ.

Я никогда не встречала в Эстонии живущих здесь на постоянной основе жителей, не понимающих важности для себя знания эстонского языка и не желающих его выучить. Но, к сожалению, не смотря на почти 30 лет прошедших с 1991 года, когда Эстония вновь восстановила свою независимость, потраченные миллионы на различные исследования, конференции, структуры языковой инспекции, мы сегодня опять говорим об этих проблемах. Все видят стремление к изучению эстонского языка даже по тому факту, что когда объявляют открытие языковых курсов, списочный лимит заполняется за 5 минут.

По своей семье знаю, что сегодня в детском возрасте большая проблема найти возможность подготовить ребёнка даже с эстонского детского садика в эстонскую школу, если родители решились на это, потому что критически не хватает подготовленных специалистов.

Психологи, учёные и просто умные люди давно установили, что ребенок всегда получает лучшие знания на родном языке и он тогда действительно конкурентоспособен, так как к концу обучения он одновременно обязательно хорошо выучит и эстонский язык. Это аксиома. Получается, что на самом деле политики не о языке заботятся, а боятся такой конкуренции, или они озабочены голосами, так как национализм - самый простой и надежный способ привлечения внимания. Постоянно играют на чувствах жителей маленькой Эстонии, которой якобы угрожает исчезновение языка.

Сегодня, казалось, национальная проблема стала спадать и входить в спокойное русло. Если эта озабоченность еще осталась, считаю правильным, что политики должны прежде всего думать о воспитателях в детских садах, учителях в школах, открытии качественных новых бесплатных курсов с погружением, о финансировании всего этого. Может быть и за счёт сокращения бюрократии, отвечающей и контролирующей эту проблему.