Американский профессор сравнил Навального с героями "Звездных войн" и "Гарри Поттера"

Левада-центр опубликовал результаты опроса о фильме "Дворец для Путина". Результаты очень впечатляют — надо понимать, что опросы Левада-центра в последние годы скорее систематически занижают, чем завышают поддержку оппозиции. Две трети опрошенных либо видели фильм (26%), либо знакомы с его содержанием (10%), либо что-то слышали о нем (32%). Это хорошо бьётся с количеством просмотров фильма на Youtube. Больше половины cчитают, в той или иной степени, фильм правдивым. Этот же опрос показал резкое снижение доверия к президенту Путину (у 17% из числа знакомых с фильмом и 12% у россиян).

Экономист, специалист по работе с данными опросов, доцент НИУ ВШЭ Алексей Захаров считает, что эти цифры показывают что фильм "нанёс удар по репутации" президента, но я не уверен, что цифры говорят именно об этом. Мне кажется, что основная причина падения доверия и, одновременно, причина рекордно высокого уровня интереса к расследованию коррупции — в резко ухудшившемся положении среднего россиянина в 2020 году. Во-первых, реальные доходы граждан упали, по официальным данным, на 4-5%. Это много, особенно на фоне десятилетней стагнации и ощущения тупика. (Из новейшей российской истории хорошо известно, что и более тяжёлая экономическая ситуация может восприниматься легче когда есть ожидания — пусть даже иллюзии — наступающих изменений.) Во-вторых, не надо недооценивать потерь от коронавируса — даже официальные 160 тысяч погибших от Росстата это очень много, а по более достоверным оценкам независимых экспертов потери вдвое больше. Этот тяжёлый фон, конечно, давит вниз рейтинги доверия к власти. И, одновременно, увеличивает интерес к антикоррупционным расследованиям.

Обратите внимание: если тяжёлая экономическая ситуация и снижение оптимизма является причиной и высокого количества просмотров, и падения рейтинга президента, то между "просмотрами" и "падением рейтинов" — не причинно-следственная связь, а корреляция. Так же это, возможно, указывает на то, что популярность антикоррупционных расследований сейчас выше, чем собственно популярность политика Алексея Навального. Это касается не только экономики: судя по (также рекордным) цифрам просмотров расследования покушения на него, результатами этого расследования возмущено гораздо (в разы) больше людей, чем готовы поддерживать Навального. То есть, возможно, существует большая (проценты, если не десятки процентов) людей, которые одновременно не поддерживают политика Навального и считают, что использовать сотрудников ФСБ для заказных убийств или судей для сведения политических счётов недопустимо. Это — существование значительной категории граждан, которые недовольны тем, что делают власти и не поддерживают Навального — гипотеза, которую не так просто проверить. Но если она верна, то это оправдывает многолетнюю стратегию Навального — фокусирование на коррупции, злоупотреблениях политиков и тяжёлом экономическом положении граждан, а не "вождистский культ".