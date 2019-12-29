Афганские уроки. Почему нет ничего страшнее войны

” Здесь вполне, на обочине дороги, вымощенной траками советской военной техники, мог гнить и я

Много-много лет спустя я оказался все-таки в Афгане, как военный журналист. И вот только тогда я сказал "спасибо" своей маме. Стало понятно, что ты ходишь по земле, пропитанной кровью. Причем, кровью всех: и своих и чужих. И обильно-обильно сдобренной кровью своих земляков, ровесников, и, кое-кого из знакомых. Здесь вполне, на обочине дороги, вымощенной траками советской военной техники, мог гнить и я.

Я не хвастаюсь и не горжусь, (моей заслуги тут нет), но мне удалось побывать на нескольких современных войнах. Везде — ад. В детстве я любил военные фильмы, рассказы "о подвигах, о славе". Но сегодня моя непоколебимая жизненная позиция очень проста — нет ничего в мире хуже войны. НИЧЕГО! Бывает, что война неизбежна, как неизбежна смерть. Но не стоит специально ее разжигать, воспевать и нагнетать. НИКОГДА! И если возможен хоть какой-то честный компромисс, то единственная задача политиков — делать все возможное, чтобы избегать войны.

Надо договариваться с чертом? — Ах и увы — договаривайся. Да, до известного предела! И предел этот максимально прост. Любой политик должен ответить себе лично на один вопрос: "Ради какой конкретно цели я готов послать своего ребенка умирать?" Сформулировал эту цель? Отлично! А теперь действуй!

Такие вот мои афганские уроки… Никому их не навязываю, если что…