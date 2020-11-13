Существовал ли "План Даллеса" по развалу СССР?

”План Даллеса” как самостоятельный текст впервые был опубликован в журнале ”Роман-газета” в феврале 1993 года. Он был частью антигорбачёвского памфлета ”Князь тьмы” писателя и позднесоветского партийного функционера Бориса Олейника. Поскольку с 2016 года полный текст в России включён в Федеральный список экстремистских материалов, приводить его здесь целиком мы не будем.

Главной задачей американцев, согласно ”Плану Даллеса”, датируемому обычно 1945 годом, было создание в управлении советским государством хаоса и неразберихи. Для этого нужно было одурачить людей, подменив их ценности на фальшивые. Предлагалось поддерживать только таких художников, которые станут ”вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности”.

Предполагалось незаметно культивировать взяточничество чиновников, бюрократизм, волокиту, ложь, хамство, пьянство и наркоманию. А тех немногих, кто догадается, что происходит, нужно было превращать в посмешище и объявлять отбросами общества. Разрушение нравственности предлагалось начинать с молодёжи, которую легко разложить, развратить, растлить, сделать циниками, пошляками и космополитами.

Все фразы ”Плана Даллеса” можно найти в романе ”Вечный зов” (издание 1981 года) советского писателя Анатолия Иванова. При этом в книге он в виде отдельных реплик вложен в уста бывшего русского жандармского офицера, а на момент высказывания штандартенфюрера СС Лахновского. Идеи, высказанные в тексте, исследователи находят и раньше: в романе 1964 года ещё одного советского писателя Дольд-Михайлика и даже в ”Бесах” Достоевского. Однако прямых текстуальных совпадений с ними у Иванова нет. Поэтому с большой вероятностью компиляция из ”Вечного зова” и есть первоисточник ”Плана” — правда, вне всякой связи с директором ЦРУ Алленом Даллесом.

”Википедия” и современные исследователи сходятся на том, что впервые сокращённый текст ”Плана” с указанием на авторство Даллеса был опубликован в одном из выступлений митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва) в газете ”Советская Россия” 20 февраля 1993 года. Вероятнее всего, это неверно. Памфлет Олейника ”Князь тьмы” в ”Роман-газете” вышел тоже в феврале и, скорее всего, раньше, чем статья в ”Советской России”, потому что февральские номера подписывались в печать ещё в январе.