Правда ли, что в США запрещена продажа ”Kinder-сюрпризов”?

Авторы публикаций на самых разных ресурсах парадоксально сообщают, что в США нельзя купить ”Kinder-сюрприз” — столь привычное для миллионов российских детей лакомство. Подобные утверждения можно встретить и в подборках с интересными фактами о США, и в материалах об истории ”Kinder-сюрприза”, и на популярных блог-платформах вроде ”Пикабу” и ”Яндекс.Дзена”.

Идея ”Kinder-сюрприза” возникла в Италии. В 1968 году владелец компании Ferrero Микеле Ферреро решил создать сладость на основе традиционных шоколадных яиц, которые итальянцы дарили детям на Пасху. Поначалу задумку восприняли холодно, и Ферреро предложил добавить в будущий ”Kinder-сюрприз” молоко — он считал, что это привлечёт внимание матерей, заботящихся о том, что десерт должен быть полезным. В течение шести лет итальянец вместе с Уильямом Салисом разрабатывали рецепт и маркетинговую стратегию, и в 1974 году компания запустила производство. По подсчётам журналистов, Ferrero ежегодно продаёт почти миллиард шоколадных яиц с сюрпризом.

Именно игрушки, спрятанные внутри ”Kinder-сюрприза”, одновременно сделали эту сладость культовой и закрыли ей дорогу на прилавки американских магазинов. Принятый ещё в 1938 году Федеральный закон о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах (FFDCA) запрещает продавать кондитерские изделия, содержащие в себе ”несъедобный объект”. В 2012 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) даже выпустило специальное постановление, посвящённое непосредственное ”Kinder-сюрпризу” и подтверждающее, что в отношении этих шоколадных яиц действует запрет не только на продажу, но и на ввоз. Последнее особенно актуально, ведь в соседних Канаде и Мексике сладость легальна и не все американцы знают о существующих ограничениях. Нарушение запрета может привести к штрафу размером до $2500.

Компания Ferrero смогла найти, как обойти запрет. С 2018 года в США продают сладость под названием Kinder Joy. Проблема с ”Kinder-сюрпризом” заключалась в том, что контейнер с игрушкой находился внутри шоколадного яйца, а Kinder Joy состоит из двух пластиковых контейнеров в форме половинок яйца. Каждая из этих половинок изолирована, в одной спрятана игрушка, в другой — собственно десерт. Таким образом, внутри кондитерского изделия нет ничего несъедобного, поэтому Kinder Joy соответствует американскому законодательству.