12.12.2020, 16:31

Правда ли, что сразу две молодые финалистки фестиваля ”Кинопроба” умерли от COVID-19?


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Правда ли, что сразу две молодые финалистки фестиваля ”Кинопроба” умерли от COVID-19?
screenshot youtube

4 декабря 2020 года соцсети взорвала история о том, как пять из 15 аниматоров, вышедших в финал анимационного конкурса в рамках международного фестиваля ”Кинопроба”, заболели COVID-19, причём двое из них — молодые девушки — умерли. Об этом пишет Проверено Медиа со ссылкой на издание Фонтанка.ру.

Вирусным стал пост шеф-редактора студии ”Союзмультфильм” Сергея Капкова в Facebook:

”Чудовищная история, до слёз, до мурашек… Пятнадцать молодых людей прошли селекцию и были допущены до питчинга анимационных проектов на фестивале ”Кинопроба”. Из пятнадцати пятеро заболели COVID-19 (каждый третий!) за пару недель до мероприятия. Обещали защищать проекты онлайн, с ними держала связь Наталия Егорова. Но… Одна из девочек — 21-летняя Шура Грушина — умерла. Её отец собирался участвовать вместо неё, в память о ней. Почему-то перестал выходить на связь, видимо, осознал, что смысла в этом уже никакого нет… Но в день питчинга, утром, выяснилось, что зараза унесла жизнь ещё одной юной талантливой девушки — 26-летней Наташи Мальгиной. Статистика ужасающая!!! Я уже молчу, что с тремя остальными заболевшими связь тоже пропала, телефоны отключены, на письма не отвечают. Очень хочется верить, что просто передумали. Ещё раз: пять из пятнадцати человек в разных концах страны! Двое скончались. Трое — неизвестно… Молодые, целеустремлённые, талантливые! Пожалуйста, берегите себя! Это страшно… Ну и посмотрите на этих девочек, которые мечтали посвятить свою жизнь самому доброму из искусств…”

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Разумеется, такая череда событий не могла не вызвать шок, и сообщение начали активно репостить. За репостами последовали и публикации в некоторых СМИ. Однако появились и возражения. В частности, бывший тележурналист Сергей Куропов обратил внимание автора на массу несоответствий в буклетной биографии Грушиной: вуз и факультет называются иначе, девушки в списке выпускников нет. Кроме того, профили обеих финалисток невозможно было найти в соцсетях.

Однако Капков до определённого момента жёстко возражал скептикам, и причиной тому было наличие информации из первых рук: историю ему рассказала куратор анимационной секции фестиваля Наталия Егорова. Она занималась отбором проектов и общалась сначала с девушками (онлайн), а затем и с их родственниками, рассказавшими страшную новость. Более того, Егорова обещала связать корреспондента ”Фонтанки” с близкими Мальгиной, чтобы о талантливой девушке можно было написать статью.

Параллельно ”Фонтанка” начала собственное журналистское расследование, которое показало, что Наталья Мальгина и Шура Грушина никогда не имели домашнего адреса или номера телефона, не покупали билеты на самолёт или поезд, не делились своим творчеством в интернете. Дополнительным поводом заподозрить неладное стало отзеркаленное фото Натальи в буклете — это было заметно по надписи на футболке. Ну а вишенкой на торте стал очевидный факт плагиата. Персонажи из конкурсной заявки Мальгиной оказались героями комикса художницы Дарьи Борсук, а персонажи из заявки Грушиной — героями другой художницы из того же сообщества.

Сопоставив кое-какие данные о двух художницах, журналисты ”Фонтанки” вышли на их коллегу из Липецка — Дмитрия Зарницкого. 29-летний аниматор выделялся тем, что его проектная работа ”Чароворот” тоже попала в число заветных 15 заявок на ”Кинопробу”, которые прошли в стадию питчинга, то есть официальной презентации с целью поиска инвесторов. Кроме того, Зарницкий представлял ещё одну работу за ”своего друга” Кирилла Антонова.

Молодой человек, работающий в доме престарелых с зарплатой в 10 000 руб., довольно быстро сознался, что подозрительные заявки — дело его рук. Дмитрий всегда мечтал открыть собственную анимационную студию, однако не имел никакой финансовой возможности. Победителю анимационного конкурса ”Кинопробы” полагался приз в 50 000 руб., на которые можно было бы продвинуть свои сериалы. Зарницкий решил увеличить шансы на успех и к своей заявке добавил работу от имени Кирилла Антонова (коллеги, с которым поссорился годом ранее). Но не остановился на этом и послал ещё пять заявок, причём все семь его ”творений” попали в шорт-лист конкурса.

После того как пришло время защищать работы на питчинге (это можно было сделать онлайн), авторы заявок внезапно начали пропадать. О смерти Шуры Грушиной написал её ”отец”, печальную весть о Наталье Мальгиной сообщила ”сестра Ольга”, а потом пришло и сообщение о смерти ещё одного финалиста, Владимира Вершкова. Ещё двое участников перестали выходить на связь, а их телефоны оказались заблокированы.

Пятеро подставных участников, по признанию Зарницкого, были своего рода франкенштейнами: фотография одного знакомого, биография — другого, проект — третьего. Во всех проектах, как утверждает мистификатор, он принимал участие в том или ином качестве и собирался привлечь их авторов к работе в анимационной студии его мечты. Более того, он был уверен, что история со смертями от COVID-19 не выйдет за рамки фестиваля.

И хотя Зарницкий искренне раскаивается в содеянном и называет это ”шалостью”, история получила продолжение не только в морально-этической плоскости. Директор фестиваля ”Кинопроба” Лилия Немченко заявила, что подделка заявок и спекуляция на тему смерти — это преступления, которые должны получить юридический статус. Кроме того, непосредственно в комментариях к публикации ”Фонтанки” отметился и один из авторов, ставших жертвой плагиата. Он обвинил Зарницкого в воровстве и обратил внимание на то, что тот устами ”сестры Мальгиной” подарил фестивалю все права на чужую историю после того, как девушка пропала. А в публикации в социальной сети ”ВКонтакте”, посвящённой громкому случаю, отметились почти все те, кто пострадал от действий Зарницкого. Свои претензии они проиллюстрировали скриншотами собственных работ, а также переписки с главным героем мистификации, известным в среде аниматоров под никнеймом Зардим.

К счастью, история со смертью двух (а с учётом более позднего сообщения — трёх) молодых людей от COVID-19 оказалась фейком. Однако она должна послужить уроком. Жизнь в эпоху карантина диктует свои правила, и люди начали участвовать в событиях самого разного уровня в режиме онлайн, а зачастую и просто по переписке. Поэтому организаторам любых мероприятий, которые по той или иной причине могут заинтересовать потенциальных мошенников, стоит продумать адекватный механизм идентификации личности.

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