Правда ли, что сразу две молодые финалистки фестиваля ”Кинопроба” умерли от COVID-19?

Вирусным стал пост шеф-редактора студии ”Союзмультфильм” Сергея Капкова в Facebook:

”Чудовищная история, до слёз, до мурашек… Пятнадцать молодых людей прошли селекцию и были допущены до питчинга анимационных проектов на фестивале ”Кинопроба”. Из пятнадцати пятеро заболели COVID-19 (каждый третий!) за пару недель до мероприятия. Обещали защищать проекты онлайн, с ними держала связь Наталия Егорова. Но… Одна из девочек — 21-летняя Шура Грушина — умерла. Её отец собирался участвовать вместо неё, в память о ней. Почему-то перестал выходить на связь, видимо, осознал, что смысла в этом уже никакого нет… Но в день питчинга, утром, выяснилось, что зараза унесла жизнь ещё одной юной талантливой девушки — 26-летней Наташи Мальгиной. Статистика ужасающая!!! Я уже молчу, что с тремя остальными заболевшими связь тоже пропала, телефоны отключены, на письма не отвечают. Очень хочется верить, что просто передумали. Ещё раз: пять из пятнадцати человек в разных концах страны! Двое скончались. Трое — неизвестно… Молодые, целеустремлённые, талантливые! Пожалуйста, берегите себя! Это страшно… Ну и посмотрите на этих девочек, которые мечтали посвятить свою жизнь самому доброму из искусств…”

Разумеется, такая череда событий не могла не вызвать шок, и сообщение начали активно репостить. За репостами последовали и публикации в некоторых СМИ. Однако появились и возражения. В частности, бывший тележурналист Сергей Куропов обратил внимание автора на массу несоответствий в буклетной биографии Грушиной: вуз и факультет называются иначе, девушки в списке выпускников нет. Кроме того, профили обеих финалисток невозможно было найти в соцсетях.

Однако Капков до определённого момента жёстко возражал скептикам, и причиной тому было наличие информации из первых рук: историю ему рассказала куратор анимационной секции фестиваля Наталия Егорова. Она занималась отбором проектов и общалась сначала с девушками (онлайн), а затем и с их родственниками, рассказавшими страшную новость. Более того, Егорова обещала связать корреспондента ”Фонтанки” с близкими Мальгиной, чтобы о талантливой девушке можно было написать статью.