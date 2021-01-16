Правда ли, что привитые российской вакциной ”Спутник V” граждане не смогут получить визу в Эстонию?

Предположительно, текст начал распространяться с аккаунта Андрея Бильжо в Facebook. Сейчас такого поста на его странице нет, однако текст сохранился на некоторых ресурсах — к примеру, Mayday! и Rus Republic. Во втором случае текст опубликован в специальной рубрике ”Телеграм-мониторинг” со ссылкой на канал в Telegram ”Мастер пера”, то есть он представлен как информация, взятая из социальных сетей и потому, возможно, непроверенная.

В официальных источниках, в том числе европейских, на настоящий момент нет информации о введении вакцинных паспортов во всех странах ЕС, как нет и информации о том, что для граждан других стран будет требоваться вакцинация конкретным препаратом, чтобы получить шенгенскую визу. Появляется информация о том, что в некоторых странах будут использоваться внутренние вакцинные паспорта, например в Дании, однако единого решения для ЕС нет. Текст распространяется только в русскоязычных социальных медиа и перепостах СМИ, которые публикуют информацию из социальных медиа, не всегда достоверную.

11 января появилась новость о том, что компания Pfizer в 2021 году будет поставлять разработанную с BioNTech вакцину от COVID-19 только по уже заключённым государственным соглашениям. Без них поставка в Россию через частные клиники на данный момент невозможна. 12 января появилась информация, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины против коронавируса COVID-19 в России. Точной информации о том, появится ли в России вакцина Pfizer, и о сроках этого пока нет. По информации на 13 января, израильская клиника ”Хадасса” в Сколкове ведёт переговоры о закупке иностранных вакцин.

Известно, что с января россиянам, прошедшим вакцинацию от COVID-19, в личном кабинете на портале госуслуг будут выдавать электронные сертификаты. Однако они не имеют отношения к поездкам за границу.