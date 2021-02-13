Правда ли, что президенты США умирают из-за проклятия индейского вождя?

В США распространено поверье: один из индейских вождей проклял всех американских президентов, которые избираются в год, без остатка делящийся на 20. Мы проверили, как это предсказание исполняется, пишет Проверено Медиа.
В разных странах существует масса связанных с политикой совпадений. Например, согласно полушутливой, но от этого не менее парадоксальной закономерности в России с 1825 года чередуются ”волосатые” и ”лысые” правители. Американцы увидели в своей политической истории совпадения куда более мрачные. Одно из них: большинство президентов, избранных в год, кратный 20, не доживают до окончания своего срока. После выборов 2020 года, на которых победил 77-летний Джо Байден, популярность истории о проклятии вновь возросла.
Пока в Европе вовсю шли Наполеоновские войны, по другую сторону океана союз индейских племён сопротивлялся экспансии недавно появившихся США. Одним из лидеров коренного населения был вождь по имени Текумсе. После смерти отца и брата в битвах с колонизаторами он возглавил борьбу с американцами. В 1813 году Текумсе погиб на территории современной Канады в битве при Темзе, что привело к распаду индейского союза.
Существуют разные версии того, когда и кто именно наложил на будущих американских лидеров проклятие. Самая популярная из них гласит: в 1811 году губернатор Индианы Уильям Харрисон одновременно вёл переговоры с Текумсе и его сводным братом Тенскватавой и готовил нападение. Эта не совсем честная тактика позволила американцам победить в битве при Типпекано 7 ноября 1811 года. Тенскватава, бывший популярным среди индейцев религиозным лидером, якобы наложил проклятие за предательство. Другая версия приписывает ”авторство” проклятия самому Текумсе.
Проклятие якобы начало работать спустя три десятилетия. В 1840 году Харрисон, обманом победивший индейцев, стал девятым президентом США, а через месяц умер от пневмонии. По совпадению похожая судьба ждала многих лидеров, за которых большинство американцев проголосовали в год, кратный 20. Победившего на выборах 1860 года Авраама Линкольна застрелили в 1865-м. Избранный в 1880 году Джеймс Гарфилд умер год спустя после огнестрельного ранения, которое получил в результате нападения. Аналогичная судьба ждала Уильяма Маккинли, набравшего больше всего голосов в 1900 году. Выигравший выборы 1920 года Уоррен Хардинг скончался от сердечного приступа в 1923-м. Победитель президентской кампании 1940 года Франклин Рузвельт умер в 1945-м после кровоизлияния в мозг, а Джона Кеннеди застрелили в 1963-м, спустя три года после его избрания.
Некоторые считают, что на этом проклятие закончилось, но и последующим президентам, избранным в ”круглые” годы, пришлось не легче. Рональд Рейган (1980) пережил покушение в 1981 году, а граната, брошенная в Джорджа Буша-младшего (2000) во время его выступления в 2005 году в Тбилиси, не разорвалась. О каких-либо инцидентах с победителем выборов 2020 года Джо Байденом, которые можно было бы связать с проклятием, пока что не сообщалось. Впрочем, на самом деле не только Рейган и Буш-младший, пережившие окончание своего президентства, нарушают проклятие: так, Линкольн погиб во время своего второго срока, а Рузвельт, выигравший в 1940 году свои третьи выборы, умер уже после избрания на четвёртый срок.
В настоящий момент историкам не известно ни о письменных свидетельствах, ни о воспоминаниях современников о том, что кто-то из лидеров индейского союза проклял Харрисона и всех президентов, избираемых каждые 20 лет после него. Впервые смерти американских лидеров связали с проклятием Текумсе или Тенскватавы в периодическом издании Believe It or Not! 1931 года. Замеченная его авторами закономерность довольно быстро стала популярной: её упоминали перед выборами 1940 года, а также о ней писали журналисты Эд Котерба и Ллойд Ширер в преддверии голосования в 1960 и 1980 году соответственно.
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