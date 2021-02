Правда ли, что президенты США умирают из-за проклятия индейского вождя?

Некоторые считают, что на этом проклятие закончилось, но и последующим президентам, избранным в ”круглые” годы, пришлось не легче. Рональд Рейган (1980) пережил покушение в 1981 году, а граната, брошенная в Джорджа Буша-младшего (2000) во время его выступления в 2005 году в Тбилиси, не разорвалась. О каких-либо инцидентах с победителем выборов 2020 года Джо Байденом, которые можно было бы связать с проклятием, пока что не сообщалось. Впрочем, на самом деле не только Рейган и Буш-младший, пережившие окончание своего президентства, нарушают проклятие: так, Линкольн погиб во время своего второго срока, а Рузвельт, выигравший в 1940 году свои третьи выборы, умер уже после избрания на четвёртый срок.

В настоящий момент историкам не известно ни о письменных свидетельствах, ни о воспоминаниях современников о том, что кто-то из лидеров индейского союза проклял Харрисона и всех президентов, избираемых каждые 20 лет после него. Впервые смерти американских лидеров связали с проклятием Текумсе или Тенскватавы в периодическом издании Believe It or Not! 1931 года. Замеченная его авторами закономерность довольно быстро стала популярной: её упоминали перед выборами 1940 года, а также о ней писали журналисты Эд Котерба и Ллойд Ширер в преддверии голосования в 1960 и 1980 году соответственно.