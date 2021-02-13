Правда ли, что президенты США умирают из-за проклятия индейского вождя?

В разных странах существует масса связанных с политикой совпадений. Например, согласно полушутливой, но от этого не менее парадоксальной закономерности в России с 1825 года чередуются ”волосатые” и ”лысые” правители. Американцы увидели в своей политической истории совпадения куда более мрачные. Одно из них: большинство президентов, избранных в год, кратный 20, не доживают до окончания своего срока. После выборов 2020 года, на которых победил 77-летний Джо Байден, популярность истории о проклятии вновь возросла.

Пока в Европе вовсю шли Наполеоновские войны, по другую сторону океана союз индейских племён сопротивлялся экспансии недавно появившихся США. Одним из лидеров коренного населения был вождь по имени Текумсе. После смерти отца и брата в битвах с колонизаторами он возглавил борьбу с американцами. В 1813 году Текумсе погиб на территории современной Канады в битве при Темзе, что привело к распаду индейского союза.

Существуют разные версии того, когда и кто именно наложил на будущих американских лидеров проклятие. Самая популярная из них гласит: в 1811 году губернатор Индианы Уильям Харрисон одновременно вёл переговоры с Текумсе и его сводным братом Тенскватавой и готовил нападение. Эта не совсем честная тактика позволила американцам победить в битве при Типпекано 7 ноября 1811 года. Тенскватава, бывший популярным среди индейцев религиозным лидером, якобы наложил проклятие за предательство. Другая версия приписывает ”авторство” проклятия самому Текумсе.

Проклятие якобы начало работать спустя три десятилетия. В 1840 году Харрисон, обманом победивший индейцев, стал девятым президентом США, а через месяц умер от пневмонии. По совпадению похожая судьба ждала многих лидеров, за которых большинство американцев проголосовали в год, кратный 20. Победившего на выборах 1860 года Авраама Линкольна застрелили в 1865-м. Избранный в 1880 году Джеймс Гарфилд умер год спустя после огнестрельного ранения, которое получил в результате нападения. Аналогичная судьба ждала Уильяма Маккинли, набравшего больше всего голосов в 1900 году. Выигравший выборы 1920 года Уоррен Хардинг скончался от сердечного приступа в 1923-м. Победитель президентской кампании 1940 года Франклин Рузвельт умер в 1945-м после кровоизлияния в мозг, а Джона Кеннеди застрелили в 1963-м, спустя три года после его избрания.