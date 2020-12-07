07.12.2020, 20:07

Правда ли, что похороны убийцы французского учителя прошли в Чечне с особыми почестями?


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Скриншот из видео похорон в Чечне
Скриншот из видео похорон в ЧечнеФото: Скриншот из видео похорон в Чечне

5 декабря 2020 года в чеченском селе Шалажи похоронили Абдуллаха Анзорова, который в октябре убил преподавателя колледжа во Франции, отрезав ему голову. Издание "Проверено. Медиа" узнавало, были ли похороны Анзорова, застреленного при задержании, особенно торжественными по местным обычаям.

Публикации о похоронах Анзорова с особыми почестями стали появляться в соцсетях 6 декабря, на следующий день после церемонии. Оппозиционный чеченским властям Telegram-канал 1ADAT сообщил, что, несмотря на большое количество желающих, в Шалажи пускали только местных жителей, а на въездах были установлены пропускные посты. Вечером того же дня о том, что Анзорова похоронили ”с почестями”, написало издание Baza. 7 декабря с подобными заголовками вышли публикации в самых разных СМИ: от ”Эха Москвы” до ”Московского комсомольца”, от ”Фонтанки” до ”Газеты.ру”.

16 октября 2020 года Анзоров обезглавил преподавателя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Убийцу застрелили при задержании — им оказался 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения, семья которого получила статус беженцев в Европе. Как выяснилось позднее, преподаватель показывал на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызвало недовольство среди местных мусульман. Узнав о Пати, живший в другом городе Анзоров выследил учителя и убил его. Эммануэль Макрон назвал преступление ”исламистской террористической атакой” и посчитал убийство нападением на свободу слова. Президенту Франции возразили мусульманские лидеры, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По данным ”Фонтанки”, тело Анзорова доставили в Чечню в начале декабря. Транспортировка была затруднена из-за коронавирусных ограничений, поэтому тело везли через Турцию. Церемония состоялась в родовом селе Анзоровых. 1ADAT и Baza опубликовали видеозаписи, которые, как утверждается, были сделана в Шалажи. В этих роликах показано, как обёрнутое в зелёную ткань тело несут к кладбищу под крики людей, участвующих в процессии. По оценкам СМИ, в последний путь Анзорова провожали примерно 100–200 человек.

Если судить по доступным в Сети видео, церемония прощания с Анзоровым не была по чеченским меркам особенно торжественной или многолюдной. Оборачивание тела в зелёную ткань, перенос его к кладбищу на специальных носилках, процессия из мужчин, скандирующих ”Нет бога, кроме Аллаха”, — это всё обязательные элементы обряда, и ни один из них не говорит об исключительном отношении к усопшему. Хотя людям, незнакомым с мусульманскими и чеченскими обрядами, церемония может показаться особенно торжественной, сейчас нет свидетельств в поддержку такой оценки. Ролики, опубликованные 1ADAT и Baza, можно сравнить с похоронами простой старушки в чеченском селе Майртуп.

Похороны простой старушки в чеченском селе Майртуп Фото: Владимир Севриновский

То, что церемония была особенно торжественной, опровергает и глава села Шалажи, где похоронили Анзорова. По словам Салмана Магамадова, блокпосты на въезде в населённый пункт появились из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Достоверно установить, был настоящей причиной появления блокпостов коронавирус или нежелание властей делать из похорон Анзорова громкое и торжественное событие, вряд ли возможно. Глава села сообщил, что церемонию посетило около 100 человек, и подчеркнул: ”Родился этот мальчик в Москве, в Шалажи он первый раз покойником оказался. <…> Похоронили его рядом с прадедушкой. У нас такой обычай: хоронят дома, а дом у чеченцев там, где могилы предков. Нормальные похороны были”. По информации Магамадова, ближайшие родственники Анзорова не приехали в Чечню, а в последний путь его провожали ”огромное число родственников и по матери, и по отцу”, которые живут в Шалажи.

Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация, что одну из улиц в селе переименовали в честь Абдуллаха Анзорова. Публикации основывались на снимке местного жителя, на котором запечатлён приваренный к столбу указатель. Выяснилось, что официально такое решение не было принято, а информация о переименовании — ”ложь и провокация”. Житель Шалажи в телефонном разговоре с нами пояснил, что табличку по своей инициативе повесил рядом со своим домом местный житель. Хотя знак оперативно убрали, фотография успела разойтись по интернету. Немало чеченцев действительно не одобряют действий Пати, а Анзорова некоторые называют ”героем всего исламского мира”. Но организация его похорон никак этого не демонстрирует (по крайней мере, насколько можно судить по имеющимся сейчас видеозаписям).

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