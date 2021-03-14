Правда ли, что поговорка ”первый блин комом” связана с медведями?

Ежегодно в преддверии Масленицы появляется множество публикаций, рассказывающих о ”настоящем” происхождении всем известной поговорки. Основной тезис таких текстов одинаков: нужно говорить не ”ко́мом”, а ”кома́м” — так в старину называли медведей, у которых как раз во время Масленицы заканчивалась спячка, а наши предки подкармливали животных блинами. Отсюда же якобы и ”исконное” название праздника — Комоедица. Некоторые даже делают из этого заключение, что слова ”кома” и ”коматозный” также происходят от старого русского слова со значением ”медведь”. Иногда авторы подобных публикаций также утверждают, что до нас поговорка дошла в сокращённом виде: полностью она якобы звучит как ”первый блин комам, второй знакомым, третий дальней родне, а четвёртый мне”. Тексты такого содержания особенно любят издания в регионах, например в Ростовской, Пензенской и Томской областях, а также на Ямале. Аналогичные разъяснения можно встретить на сайте сети книжных магазинов ”Читай-город” и компании Bonduelle.

Для начала нужно разобраться, действительно ли в старину поговорка ”первый блин комом” писалась иначе и, следовательно, могла иметь иное значение. Один из самых известных дореволюционных сборников пословиц и поговорок составил Владимир Даль, автор знаменитого словаря. В изданном в 1862 году труде ”Пословицы русского народа” он приводит такую формулировку: ”Первый блин, да комом”. В похожей форме это выражение использовали и ранее: например, Пушкин в письме Вяземскому в 1831 году сообщал: ”Яковлев издаёт к масленице альманах "Блин". Жаль, если первый блин его будет комом”. Как видим, вот уже как минимум 200 лет с медведями фраза никак не связана. Впрочем, якобы ”полная” версия поговорки и того моложе — впервые эти слова прозвучали в песне из фильме ”Вот моя деревня” 1972 года. Ни с Масленицей, ни с медведями слова этой композиции никак не связаны.

Впрочем, Масленица — праздник старинный, и горизонта в два столетия вряд ли хватит, чтобы разубедить сторонников этого лингвистического предположения. Обратимся к аргументу о том, что пробуждающийся из спячки медведь (ком) дал уже забытое название Масленицы — Комоедица. Об этом празднике сообщал в начале XX века этнограф и фольклорист Павел Шейн. В труде о жизни белорусов он со ссылкой на священника Симеона Нечаева рассказывает о необычной традиции в одном из районов Борисовского уезда: ”Праздник этот всегда бывает накануне Благовещения Пресвятой Богородицы и посвящён в честь медведя. В этот день приготавливаются особые кушанья, именно: на первое блюдо приготавливается сушёный репник в знак того, что медведь питается по преимуществу растительною пищею, травами; на второе блюдо подаётся овсяный кисель, потому что медведь любит овёс; третье блюдо состоит из гороховых комов, отчего и самый день получил название "комоедица". После обеда все — стар и мал — ложатся, не спят, а поминутно самым медленным способом перекатываются с бока на бок, как можно стараясь приноровиться к поворачиванию медведя”. В той же работе Шейн поясняет, что комы — это постные шарики из гороха или других бобовых, которые ”подавали в конце еды, иногда по выходу из-за стола, чтобы похлустить (то есть позабавиться)”. Таким образом, Комоедица к Масленице не имеет никакого отношения, а ком — это вовсе не медведь.