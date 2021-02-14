Правда ли, что песня ”Город золотой” написана на музыку композитора XVI века Франческо да Милано?

Мало кому на территории постсоветского пространства незнаком этот мотив. На песне, получившей широкую известность после выхода фильма ”Асса” (1987), выросло несколько поколений. Незамысловатую мелодию ”Города золотого” разучивали на гитаре тысячи подростков, а в 1999 году композиция заняла третье место в списке ”Ста лучших песен русского рока в XX веке” по версии ”Нашего радио”. Итальянский композитор Франческо Канова да Милано (1497–1543) упоминается в качестве автора её мелодии не только на многочисленных музыкальных сайтах, но и на конверте первого винилового издания песни (под названием ”Город”) на альбоме ”Десять стрел”. Автором слов указан русский поэт и переводчик Анри Волохонский. Этот концертник был скомпилирован ещё в 1986 году, но до 1992 года имел статус лишь кассетного самиздата.

Однако не стоит искать историю появления на свет песни в биографии Бориса Гребенщикова. Дело в том, что он был не первым исполнителем ”Города золотого”. Музыкант услышал композицию в начале 80-х в спектакле ”Сид” театральной студии Эрика Горошевского. Позднее БГ вспоминал: ”В течение пяти минут я перенял, как она играется, — лучше песни на русском языке я не слышал никогда”. Гребенщиков безуспешно пытался выяснить у режиссёра имена авторов шедевра. На это ушли годы, песня уже успела войти в репертуар ”Аквариума”, и только в конце 80-х до Гребенщикова дошли имена двух эмигрантов: барда Алексея Хвостенко и поэта Анри Волохонского.

Именно Хвостенко первым исполнил песню в первой половине 70-х. И если с Волохонским, переехавшим в Германию, Гребенщикову связаться не удалось, то с Хвостенко он встретился в Париже в 1991 году. Музыканты сразу сдружились, хотя всё началось с жаркой полемики. ”Я, не расслышав, пел "под небом голубым", а у него — "над небом голубым". Принципиальная богословская разница, о которой мы тогда, в Париже, заспорили в четвёртом часу ночи. Мы сравнивали наши версии”, — вспоминал Борис Гребенщиков. Вопрос плагиата даже не обсуждался.

Что касается Анри Волохонского, то он действительно был автором стихов к песне, и это подтвердило обширное расследование, опубликованное Зеэвом Гейзелем в 2005 году. Вот что Волохонский рассказал Гейзелю по телефону: