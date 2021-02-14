Правда ли, что песня ”Город золотой” написана на музыку композитора XVI века Франческо да Милано?

”Я услышал… пластинку, где было написано, что это музыка Франческо ди Милано. Ходил её и мурлыкал. Был я тогда в подавленном настроении, так как Хвостенко, с которым мы написали много песен, уехал в Москву, а я остался в Питере. С мыслями "Как же я теперь песни буду писать?" я ходил по Питеру и зашёл в мастерскую своего друга Акселя и минут за 15 написал этот текст. Было это в ноябре-декабре 1972 года”.
Под Акселем здесь имелся в виду ленинградский художник Борис Аксельрод, которому тогда заказали мозаическое панно ”Небо” для Таврического сада. К сожалению, панно так и осталось неоконченным, но, по воспоминаниям очевидцев, на его синем фоне можно было увидеть различных зверей (отсюда принципиальное ”над небом” в изначальном тексте песни). Поэтому стихотворение получило название ”Рай”.
Однако нас больше интересует та самая пластинка, о которой говорит Волохонский. Она называлась ”Лютневая музыка XVI–XVII веков” и выдержала, начиная с 1970 года, несколько изданий. Вот некоторые из них:
Итак, произведение итальянца, которым заслушался Анри Волохонский, называлось ”Сюита для лютни: канцона и танец”, а исполнял его некий Владимир Вавилов. Вот только есть одна загвоздка: в творчестве да Милано такой жанр, как канцона, вообще отсутствует. Нет этого слова ни в списках его произведений, ни в связанных с ним авторитетных статьях в интернете. Возникает оно почему-то только в русскоязычных источниках, и большая их часть связана с песней ”Город золотой”. А из всего наследия да Милано лишь ”Фантазия №30” имеет очень отдалённое сходство с началом песни.
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