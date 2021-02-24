Правда ли, что переводчики фильмов 80–90-х работали с прищепкой на носу?

После того как в Советском Союзе появились доступные видеомагнитофоны (было это в середине 80-х), в страну хлынул поток нелегального видео из-за рубежа. Со спросом проблем не было, с предложением — тоже, однако без посредников в лице переводчиков было не обойтись. Поскольку делалось это всё без участия государства, подпольно, с наймом актёров многоголосого дубляжа были проблемы, и на абсолютном большинстве пиратских VHS-кассет звучит голос самого переводчика.

И голос этот, как правило, довольно заметно гнусавит. Считается, что таким образом переводчики страховались от проблем с органами госбезопасности, ведь их могли узнать и завести уголовное дело. Ну а простым и действенным решением проблемы была обычная бельевая прищепка: если зажать ею нос, все тембры становятся похожими друг на друга.

Самый эффективный способ выяснить истинность легенды о прищепке — спросить у самих переводчиков. Может показаться, что последних — в силу неузнаваемости голоса — было очень много. Однако это не так. Львиная доля ”гнусавых” переводов 80–90-х принадлежит нескольким мэтрам этого жанра. Например, самый известный Человек-с-прищепкой-на-носу — Леонид Володарский — перевёл и озвучил около 5000 фильмов. Среди них культовые ”Крёстный отец”, ”Эммануэль”, ”Рэмбо”, ”Крепкий орешек”, ”Парк юрского периода” и многие другие. Один из секретов такой плодовитости — полностью синхронный перевод, которым Володарский владеет в совершенстве и который позволял ему записывать порой по пять-семь фильмов в день.

Понятно, что в интервью Леониду Вениаминовичу постоянно задают вопрос про прищепку. И он вынужден открещиваться от этой практики, заявляя, что не только не пользовался подобными предметами, но и вообще не пытался изменить голос. Во-первых, он не скрывал своего имени. Во-вторых, успешно сопоставить искажённый голос с естественным может любой специалист. Что касается необычного звучания, то в случае с Володарским это объясняется прозаично — в молодости он дважды ломал нос: в драке и в аварии. Давайте послушаем, как маститый переводчик разговаривает в обычной жизни: