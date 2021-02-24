Правда ли, что переводчики фильмов 80–90-х работали с прищепкой на носу?

Как видим, никаких отличий от закадрового перевода. Кроме того, в том же интервью Володарский говорит, что ничего с точки зрения закона ему не грозило. ”Пиратская” составляющая вообще не рассматривалась — в СССР не особо следили за правами зарубежных граждан и компаний. Так, фирма ”Мелодия” могла без каких-либо отчислений выпускать пластинки зарубежных исполнителей. Другое дело коммерция. Пока видеокассеты с переводом стояли на полке для домашнего просмотра, это было нормально. Но если работодатель Володарского пытался их сбыть (или давал повод так подумать), его могли привлечь за незаконную коммерцию. А переводчика по подобным делам несколько раз допрашивали — правда, в качестве свидетеля.
Но Леонид Володарский — далеко не единственная легенда своего времени. Например, в переводах Андрея Гаврилова многие отечественные зрители впервые увидели ”Криминальное чтиво”, ”Основной инстинкт”, ”Челюсти” и ”Терминатора”, а всего за ним числится около 2000 фильмов. Этот голос, а точнее, характерную интонацию его обладателя тоже невозможно забыть. И вот что говорит Андрей Юрьевич по поводу прищепки и искажения голоса в целом:
”Мне никогда не приходилось этим заниматься, и, я думаю, это настолько красивая легенда, что, конечно, жалко её разрушать. Но даже по её красоте видно, что это легенда. Я с трудом представляю человека, который может просидеть полтора часа с прищепкой на носу, ну вы подумайте сами. После пятнадцати минут взвоешь. Думаю, причина просто в несовершенстве звуковой техники. Но легенда, конечно, красивая”.
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