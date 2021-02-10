Правда ли, что лемминги совершают массовые самоубийства?

Многие люди верят, что лемминги периодически совершают массовые самоубийства. Якобы раз в несколько лет, когда популяция становится слишком большой, животные стройными рядами отправляются к пропасти или берегу реки, чтобы покончить с собой. Проверено Медиа узнали, так ли это на самом деле, пишет.
Идея о массовых самоубийствах леммингов — мелких грызунов, обитающих в тундре, — очень распространена. Люди верят, что эти грызуны периодически совершают массовые самоубийства: когда численность популяции становится слишком большой, они сами идут на верную смерть, бросаясь с утёсов. Многие пользователи интернета наталкивались на комиксы про леммингов-самоубийц. Эту серию создаёт немецкий художник Йоши Зауэр, и истории в ней построены на том, что грызуны якобы испытывают странную страсть к суициду.
Хотя эти комиксы ироничны, основаны они на вере в то, что эти животные периодически совершают массовые суициды. Лемминги-самоубийцы появляются не только в комиксах они мелькают в СМИ, фильмах, становятся персонажами настольных игр.
Обычно речь идёт о норвежских леммингах. Эти животные живут в сети разветвлённых туннелей под землей, и размеры их популяций могут очень сильно меняться в зависимости от года. Когда численность леммингов находится в самой низкой точке, количество зверьков может быть один на 100 000 кв. м. Но в другое время их численность на той же территории может достигать 3000 особей. Именно в этот момент, как считается, лемминги добровольно идут на смерть.
”Говорят, что они маршируют к морю и там совершают суицид”, — рассказывает Нильс Кристиан Стенсет, норвежский биолог, профессор Университета Осло и соавтор книги ”Биология леммингов”.
Считается, что на такие масштабные изменения численности леммингов влияет множество факторов, один из которых — снег. ”Если снег мягкий и сухой, это позволяет леммингам создать под ним пространство, в котором они могут комфортно существовать зимой и размножаться”, — объясняет Стенсет. После пары таких зим подряд количество леммингов может сильно увеличиваться.
А когда происходит рост популяции, лемминги начинают мигрировать. Из-за большого количества зверей и без того скудной тундровой растительности оказывается недостаточно, и леммингам приходится массово перемещаться в поисках новой пищи.
Мигрирующие полчища этих грызунов, по словам Стенсета, очень целеустремлённые: их не останавливают почти никакие препятствия, даже реки или узкие места фьордов. ”Они очень хорошо плавают, — добавляет биолог. — Они легко пересекают небольшие водоёмы”.
Идея же о том, что лемминги не мигрируют, а бросаются с утёсов, чтобы утонуть, стала популярной после того, как в 1958 году вышел документальный фильм студии The Walt Disney ”Белая пустошь”. В ленте о северной дикой природе и были показаны кадры, как лемминги падают с берега в море.
Кадры сопровождались речью диктора:
”…движимый необъяснимой истерией, каждый [из леммингов] начинает марш, который приведёт их к странной участи. Эта участь — прыгнуть в океан. Они стали жертвами наваждения, одной-единственной мысли: "Вперёд! Вперёд!" У них ещё есть последний шанс остановиться, но они всё равно двигаются вперёд, сбрасывая себя вниз… Вот так разыгрывается легендарный массовый суицид”.
На самом деле это были постановочные кадры. Сам фильм снимался в провинции Альберта в Канаде, а не в Норвегии. В Альберте лемминги не водятся, поэтому их туда импортировали, выкупив у детей-инуитов. При этом там были не норвежские лемминги, а другой вид — бурые лемминги, которые живут в Северной Америке. Грызунов удалось достать всего несколько дюжин, и их количество создатели фильма ”увеличили” с помощью комбинированных съёмок и монтажа.
”Это действительно выглядит как суицид, — признаёт Нильс Стенсет. — Но только их туда сбросили из машины”.
Если приглядеться к кадрам, видно, что некоторые лемминги останавливаются перед прыжком, пытаясь повернуть назад. Это постановка. В реальности лемминги не совершали никакого массового суицида.
Во время вынужденных миграций лемминги действительно могут прыгать с утёсов, только не чтобы утонуть, а чтобы пересечь водную преграду. В это время некоторые зверьки могут погибнуть, но не чтобы снизить численность популяции, а из-за других факторов: недостатка сил, чтобы пересечь воду, переохлаждения, голода и т. д. Эти смерти отнюдь не массовые самоубийства, а случайность. Миф же о леммингах-самоубийцах появился из-за постановочных кадров исказившего действительность ”документального” фильма.
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