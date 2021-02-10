Правда ли, что лемминги совершают массовые самоубийства?

Идея о массовых самоубийствах леммингов — мелких грызунов, обитающих в тундре, — очень распространена. Люди верят, что эти грызуны периодически совершают массовые самоубийства: когда численность популяции становится слишком большой, они сами идут на верную смерть, бросаясь с утёсов.

Многие пользователи интернета наталкивались на комиксы про леммингов-самоубийц. Эту серию создаёт немецкий художник Йоши Зауэр, и истории в ней построены на том, что грызуны якобы испытывают странную страсть к суициду.

Хотя эти комиксы ироничны, основаны они на вере в то, что эти животные периодически совершают массовые суициды. Лемминги-самоубийцы появляются не только в комиксах они мелькают в СМИ, фильмах, становятся персонажами настольных игр.

Обычно речь идёт о норвежских леммингах. Эти животные живут в сети разветвлённых туннелей под землей, и размеры их популяций могут очень сильно меняться в зависимости от года. Когда численность леммингов находится в самой низкой точке, количество зверьков может быть один на 100 000 кв. м. Но в другое время их численность на той же территории может достигать 3000 особей. Именно в этот момент, как считается, лемминги добровольно идут на смерть.

”Говорят, что они маршируют к морю и там совершают суицид”, — рассказывает Нильс Кристиан Стенсет, норвежский биолог, профессор Университета Осло и соавтор книги ”Биология леммингов”.

Считается, что на такие масштабные изменения численности леммингов влияет множество факторов, один из которых — снег. ”Если снег мягкий и сухой, это позволяет леммингам создать под ним пространство, в котором они могут комфортно существовать зимой и размножаться”, — объясняет Стенсет. После пары таких зим подряд количество леммингов может сильно увеличиваться.

А когда происходит рост популяции, лемминги начинают мигрировать. Из-за большого количества зверей и без того скудной тундровой растительности оказывается недостаточно, и леммингам приходится массово перемещаться в поисках новой пищи.

Мигрирующие полчища этих грызунов, по словам Стенсета, очень целеустремлённые: их не останавливают почти никакие препятствия, даже реки или узкие места фьордов. ”Они очень хорошо плавают, — добавляет биолог. — Они легко пересекают небольшие водоёмы”.