Правда ли, что Калашников украл идею своего автомата у немца Шмайссера?

Гипотез о появлении одного из самых известных автоматов гораздо больше, но эти две выделяются своей распространённостью. В частности, один из самых известных апологетов первой версии — историк Борис Соколов. В интервью Владимиру Кара-Мурзе в 2017 году он заявил:

”Я думаю, что главный миф — это то, что он создал автомат, который назван его именем. У любого зарубежного специалиста по истории стрелкового оружия, когда ему называют фамилию Михаила Калашникова как автора оригинального автомата, это вызывает добродушную улыбку. Потому что они знают такой вид вооружения, как штурмовую германскую винтовку 44-го года, выпущенную конструкторским бюро Хуго Шмайссера. Сходство чрезвычайно велико — под разный калибр. Собственно, у немцев — 7,92, а у нас — 7,62. Кроме того, у них затворный механизм отличается, он, в свою очередь, позаимствован у калашникова из американской штурмовой винтовки Thompson, которая, кстати, по ленд-лизу не поставлялась, а немцам она была известна в качестве трофеев.

Конечно, названа модернизация немецкого автомата, штурмовой винтовки 44-го года. Но для того, чтобы сделать эту модернизацию, надо обладать всё-таки высшим техническим образованием и знать такие предметы, как высшая математика и сопромат. Как известно, Калашников высшим образованием не обладал. И нет никаких данных, что он этими дисциплинами владел в объёме института. Так что рассчитать всё это он не мог”.

Масла в огонь конспирологам подлил скандал с памятником Калашникову в центре Москвы, который разгорелся вскоре после этого интервью. Тогда на горельефе только что установленного монумента обнаружилась схема того самого немецкого StG 44. Российское военно-историческое общество, инициировавшее установку, пообещало демонтировать часть композиции, но волны ироничных комментариев и напоминаний о плагиате избежать не удалось. Как и возмущений:

Хотя плеяда конструкторов, известных в России как ”сумрачные тевтонские гении”, приложила руку ко многим важным изобретениям середины ХХ века, нужно отметить, что ни StG, ни АК не содержат каких-то принципиально новых элементов конструкции оружия. Основные применённые в них технические решения: газовые двигатели, способы запирания затвора, принципы работы ударно-спускового механизма и ряд других — были известны ещё с конца XIX — начала XX века.