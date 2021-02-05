Правда ли, что Алексей Навальный — единственный россиянин, дважды осуждённый условно?

2 февраля 2021 года суд рассматривал представление ФСИН в отношении Навального о замене условного срока по ”делу "Ив-Роше"” на реальный. В 2014 году Замоскворецкий суд Москвы признал оппозиционера и его брата виновными в мошенничестве. Алексея Навального приговорили к трём с половиной годам условно с испытательным сроком в пять лет, Олега Навального — к трём с половиной годам колонии общего режима. Для политика это наказание стало вторым: годом ранее он получил пять лет условно по ”делу "Кировлеса"”. Оба приговора были обжалованы в Европейском суде по правам человека, который в обоих случаях пришёл к выводу, что во время рассмотрения дел было нарушено право Навального на справедливое разбирательство. В обоих случаях Россия выплатила политику компенсации.

Вопреки утверждениям прокурора Фроловой, два условных срока Навального — пусть и довольно редкий, но далеко не единственный случай. В 2017 году бывшего мэра Тамбова Юрия Рогачёва приговорили к трём годам условно за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Сумму ущерба, нанесённого чиновником, тогда оценили в 117 млн руб. Год спустя Рогачёв получил второй приговор — на этот раз два года условно за превышение должностных полномочий.

Похожие разбирательства в отношении госслужащего прошли и в Бурятии. В 2019 году суд признал виновным в ”мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере” бывшего главу Тункинского района Андрея Самаринова. После возбуждения дела о нанесении ущерба, оценённого в 39 млн руб., экс-чиновник заключил сделку со следствием и получил три года лишения свободы условно. Второй приговор Самаринову вынесли годом позже — за злоупотребление должностными полномочиями, которое привело к ущербу в 12 млн руб. Он был осуждён на четыре с половиной года условно.

Не только чиновники дважды получали условный срок. Сотрудницу петербургской туристической фирмы Татьяну Макееву в 2018 году признали виновной в мошенничестве: женщина похитила около 4 млн руб., которые клиенты заплатили за отдых на курортах. Макеева получила три года условно с испытательным сроком в три года, который она нарушила — в 2020 году Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга осудил её за аналогичные преступления (хотя на этот раз были украдены уже 8,6 млн руб.). Благодаря признанию вины и частичному возмещению причинённого ущерба наказание вновь оказалось условным: четыре года и испытательный срок в пять лет.