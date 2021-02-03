Говорил ли Борис Ельцин ”Я устал, я ухожу” 31 декабря 1999 года?

Согласно распространённому мнению, первый президент России (вчера был 90-й день со дня его рождения), объявляя о своей отставке в предновогоднем телеобращении, использовал фразу: ”Я устал, я ухожу”. Издание "Проверено. Медиа" разбиралось, произносил ли её Борис Николаевич.
Популярность цитаты в приведённом варианте повсеместна. Она звучит в кино и на телевидении, её можно прочитать в книгах и на информационных сайтах. Фраза стала основой для мемов, а в повседневной жизни часто заменяет традиционные слова прощания. Разумеется, во многих случаях люди прямо говорят, что цитируют Ельцина — например, так написано в биографии юмориста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.
Легендарная запись телеобращения Ельцина была на тот момент уже второй. Первую с традиционной новогодней речью записали за три дня до праздника, но потом Борис Николаевич неожиданно заявил съёмочной группе, что видео перезапишут 31 декабря. О последовавших событиях он подробно рассказал в своей книге ”Президентский марафон”.
Согласно Ельцину, до 28 декабря о его решении знал только Владимир Путин, потом президент поведал эту новость главе своей администрации Александру Волошину и его предшественнику (и своему будущему зятю) Валентину Юмашеву. Чуть позже поделился с дочерью Татьяной и только утром 31 декабря — с женой Наиной. А вот что увидели миллионы телезрителей в полдень 31 декабря 1999 года:
Согласно распространённому мнению, первый президент России, объявляя о своей отставке в предновогоднем телеобращении, использовал фразу: ”Я устал, я ухожу”. Мы проверили, произносил ли её Борис Николаевич.
Популярность цитаты в приведённом варианте повсеместна. Она звучит в кино и на телевидении, её можно прочитать в книгах и на информационных сайтах. Фраза стала основой для мемов, а в повседневной жизни часто заменяет традиционные слова прощания. Разумеется, во многих случаях люди прямо говорят, что цитируют Ельцина — например, так написано в биографии юмориста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.
Легендарная запись телеобращения Ельцина была на тот момент уже второй. Первую с традиционной новогодней речью записали за три дня до праздника, но потом Борис Николаевич неожиданно заявил съёмочной группе, что видео перезапишут 31 декабря. О последовавших событиях он подробно рассказал в своей книге ”Президентский марафон”.
Согласно Ельцину, до 28 декабря о его решении знал только Владимир Путин, потом президент поведал эту новость главе своей администрации Александру Волошину и его предшественнику (и своему будущему зятю) Валентину Юмашеву. Чуть позже поделился с дочерью Татьяной и только утром 31 декабря — с женой Наиной. А вот что увидели миллионы телезрителей в полдень 31 декабря 1999 года:
”Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку”. ”Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока”. ”Я ухожу. Я сделал всё что мог”. И никакого ”Я устал, я ухожу”. Откуда же взялась первая половина этой крылатой фразы?
Считается, что в народ эта фраза пошла благодаря… КВН. И если номер 1998 года, в котором участник команды ”Уральские пельмени” голосом Ельцина говорит: ”Слушай меня, свободная, понимаешь, стая. Я ухожу в долину отпусков. Вам нужен новый вожак. Я говорю о Маугли” — можно считать очень удачным предсказанием, то уже после отставки Бориса Ельцина появились выступления, в которых слова экс-президента звучали именно в ставшем крылатом варианте. Одним из первых, если не первым подобным номером стало выступление ”Сборной XX века” в ”КВН спецпроекте”, показанном по ”Первому каналу” 8 ноября 2002 года:
В следующем, 2003 году появляются и первые упоминания этой фразы в Сети. В марте её повторит команда ”ЧП” из Минска. А Александр Масляков в своей книге ”КВН — жив” позднее напишет, что ”фраза "Я устал, я ухожу" ещё долго витала в последующих кавээновских сезонах”.
Эта цитата — типичный пример так называемого ”эффекта Манделы”, когда в массовом сознании некая информация закрепляется в одном и том же ложном виде. На самом деле Борис Ельцин в новогоднем обращении 1999 года произнёс несколько иную фразу.
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