Говорил ли Борис Ельцин ”Я устал, я ухожу” 31 декабря 1999 года?

Популярность цитаты в приведённом варианте повсеместна. Она звучит в кино и на телевидении, её можно прочитать в книгах и на информационных сайтах. Фраза стала основой для мемов, а в повседневной жизни часто заменяет традиционные слова прощания. Разумеется, во многих случаях люди прямо говорят, что цитируют Ельцина — например, так написано в биографии юмориста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.

Легендарная запись телеобращения Ельцина была на тот момент уже второй. Первую с традиционной новогодней речью записали за три дня до праздника, но потом Борис Николаевич неожиданно заявил съёмочной группе, что видео перезапишут 31 декабря. О последовавших событиях он подробно рассказал в своей книге ”Президентский марафон”.

Согласно Ельцину, до 28 декабря о его решении знал только Владимир Путин, потом президент поведал эту новость главе своей администрации Александру Волошину и его предшественнику (и своему будущему зятю) Валентину Юмашеву. Чуть позже поделился с дочерью Татьяной и только утром 31 декабря — с женой Наиной. А вот что увидели миллионы телезрителей в полдень 31 декабря 1999 года:

Согласно распространённому мнению, первый президент России, объявляя о своей отставке в предновогоднем телеобращении, использовал фразу: ”Я устал, я ухожу”. Мы проверили, произносил ли её Борис Николаевич.

Популярность цитаты в приведённом варианте повсеместна. Она звучит в кино и на телевидении, её можно прочитать в книгах и на информационных сайтах. Фраза стала основой для мемов, а в повседневной жизни часто заменяет традиционные слова прощания. Разумеется, во многих случаях люди прямо говорят, что цитируют Ельцина — например, так написано в биографии юмориста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.

Легендарная запись телеобращения Ельцина была на тот момент уже второй. Первую с традиционной новогодней речью записали за три дня до праздника, но потом Борис Николаевич неожиданно заявил съёмочной группе, что видео перезапишут 31 декабря. О последовавших событиях он подробно рассказал в своей книге ”Президентский марафон”.