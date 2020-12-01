01.12.2020, 19:10

Была ли версия о том, что ВИЧ — американское биологическое оружие, придумана КГБ?


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HIV-Testimine ning koolitus riigikogus
HIV-Testimine ning koolitus riigikogusFoto: Martin Dremljuga

В 2020 году каждый получил возможность убедиться: вместе с новой болезнью распространяются фейки и конспирологические теории. Некоторые из них — намеренная дезинформация. Похожую картину можно было наблюдать и в последние годы холодной войны. Мы разобрались, действительно ли ВИЧ создали американские военные и какую роль в появлении этой версии сыграло КГБ, отмечает издание "Проверено Медиа" .

В 2005 году Орегонский университет и компания RAND провели опрос на тему ВИЧ. Согласно полученным данным, 27% американцев были уверены: вирус создали в государственной лаборатории, а 16% опрошенных не сомневались в том, что ВИЧ используется для контроля над чернокожим населением. В 2016 году почти треть американцев подозревала правительство в утаивании правды о происхождении ВИЧ. Самая известная из этих ”правд” заключается в том, что вирус якобы создало американское правительство для контроля над численностью геев, чернокожих и других уязвимых групп населения.

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Весной 1981 года пятеро американцев обратились к врачам, и те оказались поражены: у пациентов выявили пневмонию, целый букет инфекций и полное разрушение иммунной системы. Идентифицировать заболевание не удавалось, но медики и обратили внимание на то, что инфицированные были гомосексуалами и употребляли наркотики. Когда в июне Центры по контролю заболеваний (CDC) опубликовали отчёт о новой болезни, в списках заражённых значились уже 20 ньюйоркцев и шесть калифорнийцев, а со всей страны стали поступать сообщения о похожих случаях. Довольно быстро стало понятно, что вирусу подвержены не только гомосексуалы. Год спустя болезни дали название — синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД), а очаги стали фиксировать по всему миру.

В 1980-е годы американцы были обеспокоены потенциальной угрозой, исходящей от биологического оружия. Под этим термином понимают преднамеренное распространение инфекционных заболеваний. Благодаря расследованиям Конгресса США люди узнали, что правительство потратило много денег на разработки в области биологического и химического оружия. Холодная война ещё шла, и в этих условиях у СССР появилась возможность настроить другие страны против Соединённых Штатов. Советская разведка приняла решение о проведении секретной дезинформационной кампании под кодовым названием ”Инфекция”. Эта операция ставила амбициозную цель: убедить весь мир, что смертельный вирус СПИДа намеренно создали учёные под контролем правительства США.

В начале операции нужно было вбросить историю в медиапространство вне Советского Союза, чтобы спрятать факт её истинного происхождения. Первая такая статья появилась в 1983 году в Patriot — небольшой индийской газете, которую финансировали из СССР. Заголовок гласил: ”СПИД может захлестнуть Индию: загадочная болезнь стала результатом экспериментов США”. Материал, в котором сочеталась правдивая информация об американских исследованиях и полная ложь, представлял собой письмо анонимного ”широко известного американского учёного и антрополога”. Автор говорил, что ”СПИД, вероятнее всего, стал результатом экспериментов Пентагона по разработке нового и опаснейшего биологического оружия”, которые проводились в секретной лаборатории Форт-Детрик на армейской медицинской базе в штате Мэриленд.

В 1985 году на эту тему стали писать в Советском Союзе. В публикации под названием ”Паника на Западе, или Что скрывается за сенсацией вокруг AIDS” Валентин Запевалов развивал мысль о том, что американское правительство умышленно вывело вирус для проведения геноцида против групп людей, особенно подверженных его воздействию, — гомосексуалов и афроамериканцев. Запевалов цитировал статью в Patriot, что придавало обоим материалам заслуживающий доверия вид.

Советская пропаганда не ограничилась газетными публикациями. В СССР и многих других странах проводили радиопередачи, печатали плакаты и распространяли листовки о новом ”биологическом оружии”. Доходило до того, что якобы американские солдаты на зарубежных базах тайно заражали новым вирусом местное население. Об этом писали, например, в 1986 году в ”Литературной газете”, где появился материал Владимира Весенского. Спецкор рассказывал о заражённых проститутках ”из публичного дома для военнослужащих США” в Гондурасе. По мере увеличения числа фейковых новостей с подобными сообщениями историю подхватывали настоящие новостные издания. Особенно остро ситуация обстояла в развивающихся странах: с одной стороны, там вирус тоже распространялся и вызывал тревогу, с другой — только зарождающаяся журналистика с лёгкостью тиражировала даже сомнительные истории.

После массированной кампании в СМИ пришла очередь ”экспертов”, которые могли бы подтвердить правдивость информации, опубликованной в газетах и оглашённой по радио. По наводке восточногерманской спецслужбы ”Штази” к этой работе привлекли ушедшего на пенсию биолога Якоба Сигала. Спецслужбы предоставили авторитетному специалисту сфальсифицированные данные об эпидемии, уже бушевавшей по всему миру. Сигал, видимо, поверил этим сведениям и в 1986 году подготовил доклад о том, как правительство США создало и распространило ВИЧ с помощью проведённых в тюрьме экспериментов над геями. Впоследствии они должны были заразить всё гомосексуальное сообщество. Хотя Сигал не раз подчёркивает гипотетический характер своих размышлений, про доклад написали в десятках стран мира.

Руководство США знало, что за дезинформационной кампанией стояла советская разведка, и публично об этом заявляло. В поддержку американцев высказывались и учёные по всему миру, в том числе в Советском Союзе. Когда ВИЧ начал распространяться в СССР, советские исследователи обратились к США за помощью и получили ответ: американцы не будут помогать до тех пор, пока КГБ не прекратит свою кампанию по дезинформации. Тогда Советы оказались вынуждены прекратить операцию ”Инфекция”.

В промежутке между первой статьёй, появившейся в Индии в 1983 году, и окончанием операции в 1987 году в десятках стран были опубликованы материалы, основанные на этой конспирологической теории. Параллельно учёные работали над изучением вируса. Спустя несколько лет удалось доказать, что человек заразился ВИЧ от обезьян, живущих в Западной и Центральной Африке. Первый известный случай болезни, которую мы сейчас знаем как ВИЧ-инфекцию, был зафиксирован в Конго в 1959 году.

О подробностях дезинформационной кампании во многом известно благодаря ”архиву Митрохина” — коллекции рукописей, заметок и документов, которую вывез бежавший в Великобританию сотрудник КГБ Василий Митрохин. В 1992 году проведение операции ”Инфекция” признал Евгений Примаков, бывший в то время главой Службы внешней разведки. Правда, 28 лет спустя круг замкнулся, когда нынешний руководитель СВР Сергей Нарышкин заявил, что после выявления первых случаев заражения американцы, ”пользуясь необычностью и неизвестностью болезни, огородив данные о ней стеной секретности, попытались ввести в заблуждение не только широкую общественность, но и международное медицинское сообщество относительно происхождения СПИД, намекая на якобы ведущиеся в СССР бактериологические разработки”.

Материал подготовлен по мотивам главы из книги Синди Отис True or False: A CIA Analyst’s Guide to Spotting Fake News. На русском языке книга выйдет в 2021 году в издательстве ”Бомбора”.

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