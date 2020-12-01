Была ли версия о том, что ВИЧ — американское биологическое оружие, придумана КГБ?

В 2005 году Орегонский университет и компания RAND провели опрос на тему ВИЧ. Согласно полученным данным, 27% американцев были уверены: вирус создали в государственной лаборатории, а 16% опрошенных не сомневались в том, что ВИЧ используется для контроля над чернокожим населением. В 2016 году почти треть американцев подозревала правительство в утаивании правды о происхождении ВИЧ. Самая известная из этих ”правд” заключается в том, что вирус якобы создало американское правительство для контроля над численностью геев, чернокожих и других уязвимых групп населения.

Весной 1981 года пятеро американцев обратились к врачам, и те оказались поражены: у пациентов выявили пневмонию, целый букет инфекций и полное разрушение иммунной системы. Идентифицировать заболевание не удавалось, но медики и обратили внимание на то, что инфицированные были гомосексуалами и употребляли наркотики. Когда в июне Центры по контролю заболеваний (CDC) опубликовали отчёт о новой болезни, в списках заражённых значились уже 20 ньюйоркцев и шесть калифорнийцев, а со всей страны стали поступать сообщения о похожих случаях. Довольно быстро стало понятно, что вирусу подвержены не только гомосексуалы. Год спустя болезни дали название — синдром приобретённого иммунодефицита (СПИД), а очаги стали фиксировать по всему миру.

В 1980-е годы американцы были обеспокоены потенциальной угрозой, исходящей от биологического оружия. Под этим термином понимают преднамеренное распространение инфекционных заболеваний. Благодаря расследованиям Конгресса США люди узнали, что правительство потратило много денег на разработки в области биологического и химического оружия. Холодная война ещё шла, и в этих условиях у СССР появилась возможность настроить другие страны против Соединённых Штатов. Советская разведка приняла решение о проведении секретной дезинформационной кампании под кодовым названием ”Инфекция”. Эта операция ставила амбициозную цель: убедить весь мир, что смертельный вирус СПИДа намеренно создали учёные под контролем правительства США.