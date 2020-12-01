Была ли версия о том, что ВИЧ — американское биологическое оружие, придумана КГБ?

В начале операции нужно было вбросить историю в медиапространство вне Советского Союза, чтобы спрятать факт её истинного происхождения. Первая такая статья появилась в 1983 году в Patriot — небольшой индийской газете, которую финансировали из СССР. Заголовок гласил: ”СПИД может захлестнуть Индию: загадочная болезнь стала результатом экспериментов США”. Материал, в котором сочеталась правдивая информация об американских исследованиях и полная ложь, представлял собой письмо анонимного ”широко известного американского учёного и антрополога”. Автор говорил, что ”СПИД, вероятнее всего, стал результатом экспериментов Пентагона по разработке нового и опаснейшего биологического оружия”, которые проводились в секретной лаборатории Форт-Детрик на армейской медицинской базе в штате Мэриленд.
В 1985 году на эту тему стали писать в Советском Союзе. В публикации под названием ”Паника на Западе, или Что скрывается за сенсацией вокруг AIDS” Валентин Запевалов развивал мысль о том, что американское правительство умышленно вывело вирус для проведения геноцида против групп людей, особенно подверженных его воздействию, — гомосексуалов и афроамериканцев. Запевалов цитировал статью в Patriot, что придавало обоим материалам заслуживающий доверия вид.
Советская пропаганда не ограничилась газетными публикациями. В СССР и многих других странах проводили радиопередачи, печатали плакаты и распространяли листовки о новом ”биологическом оружии”. Доходило до того, что якобы американские солдаты на зарубежных базах тайно заражали новым вирусом местное население. Об этом писали, например, в 1986 году в ”Литературной газете”, где появился материал Владимира Весенского. Спецкор рассказывал о заражённых проститутках ”из публичного дома для военнослужащих США” в Гондурасе. По мере увеличения числа фейковых новостей с подобными сообщениями историю подхватывали настоящие новостные издания. Особенно остро ситуация обстояла в развивающихся странах: с одной стороны, там вирус тоже распространялся и вызывал тревогу, с другой — только зарождающаяся журналистика с лёгкостью тиражировала даже сомнительные истории.
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