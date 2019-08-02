Жительницу Латвии жестоко обманули на работе за границей. Люди из Эстонии находятся в лучшем положении

”Добираться до работы мне приходится полтора часа, — говорит Илона. — Чтобы начать работу в 6:30, надо выехать в 4:00 утра, в это время нас забирает машина. В договоре не упоминалось, что работа будет расположена так далеко от места проживания. Предполагалось, что мой рабочий день будет длиться с 7:00 до 16:00”.

Предложенное работодателями жилье оказалось похожим на ночлежку для бомжей. Илону и двух других женщин поселили в грязной комнате без Интернета, телевизора и микроволновки, убирать помещение и приводить его в божеский вид ей с соседками пришлось самим. При этом выяснилось, что у офисных сотрудников есть ключи от комнат работников, и они могут зайти туда в любой момент.

Выяснилось, что аренда комнаты обойдется не в 320 евро в месяц с человека, как было обещано при трудоустройстве, а в 360 евро. К этой сумме еще нужно добавить расходы на транспорт и на спецодежду, которую по договору должен был обеспечить работодатель. А

также — внушительную сумму за страховой полис HollandZorg, согласно которому Илоне, если возникнут проблемы со здоровьем, придется ехать к врачу в Голландию за сто километров от дома.

По словам Илоны, деньги, и немалые, представители принимающей стороны дерут за каждую мелочь — залог за ключи от комнаты — 55 евро, за чип регистрации — 15 евро, за рабочую обувь пришлось заплатить 50 евро.

Адская смена

Вскоре всплыли и другие проблемы. На английском, о знании которого Илону спрашивали при приеме на работу, никто не говорит. Из девяти офисных работников фирмы Mc Do It BV только двое на сносном уровне владеют английским, остальные говорят на польском и немецком, на фабриках тоже в ходу в основном польский и немецкий. Помимо этого, Илоне открыто заявили, чтобы по-русски она не говорила, русских поляки не любят.

Худшим воспоминанием для Илоны стал опыт работы в ночную смену на фабрике по производству пластиковых канистр. Ее задача заключалась в том, чтобы в проемы 20-литровых канистр для бензина сложить и засунуть что-то типа небольшого шланга, который не так легко согнуть, а потом сверху надеть полиэтилен с лейблом фирмы, чтобы этот шланг не выпадал.

”Я стояла у конвейера, по которому поставляли на довольно большой скорости эти канистры, и непосредственно передо мной машина горячим ножом обрезала все лишнее сверху канистры и вырезала ручки, за которые их держат. Но машина выдавала брак, вырезала ручку не до конца, и мне сказали, что часть пластмассы нужно выламывать самой. А выломать ее можно, только когда она выходит из-под ножа горячая, это под силу даже не каждому мужчине, — рассказывает Илона. — При этом в цеху сильно воняет пластиком, видимо, из-за каких-то испарений, поэтому все время хочется пить, першит в горле и сушит губы. Конвейер не останавливается ни на минуту, за всю смену мне дали отдохнуть минут 20, один раз отпустили в туалет и два раза бегом попить. Мне порой казалось, что упаду в обморок — так хотелось пить и першило в горле”.

После смены Илона еле оделась, все подушечки пальцев были обожжены, на одном пальце даже содрала кожу вместе с прилипшим пластиком. Потом уже она узнала, что фирма должна была выдать специальные перчатки. После такого женщина отказалась продолжать работать на фабрике.

Остаться любой ценой

Представитель компании Nordic Staff, отказавшаяся назвать свое имя, так прокомментировал ситуацию Илоны: ”Мы связывались с фирмой Mc Do It BV, там подтвердили, что Илона работает по ставке, что была указана в договоре. Чтобы проверить ситуацию, мы попросили Илону прислать нам лист зарплаты. Когда сравним сумму с прописанной в договоре, тогда и сделаем выводы. В Голландии у каждого работодателя своя система: одни платят раз в неделю, другие — раз в месяц. Жилье женщине было предоставлено, она не на улице. Работу мы ей предлагали найти в другом месте, она отказалась, сказала: ”Останусь там, где работаю”.

Сейчас Илона работает на сортировке яблок по два-три дня в неделю, так как фирма не обеспечивает ее работой ежедневно. Спустя месяц она получила зарплату лишь за одну неделю — это 191 евро. Сейчас Илона пытается добиться компенсации от устроившей ее на эти работы фирмы Nordic Staff и закрепиться в Германии самостоятельно без посредников, она уже нашла место в гостиничном секторе.

Жители Эстонии тоже ездят на заработки за границу. Еще несколько лет назад в редакцию периодически обращались люди, пострадавшие, как и Илона, из-за нечестных работодателей.

Однажды ”МК-Эстония” писала об Артеме, который устраивался за 1500 евро на работу на рыбообрабатывающую фабрику в Норвегии. По прибытии в Норвегию мужчине пришлось жить в нечеловеческих условиях в полуподвальном помещении с плесенью и насекомыми и платить 350 евро за койку. Вместо того, чтобы трудиться и зарабатывать, частенько приходилось просто сидеть дома. В итоге зарплата составила за один месяц 500 евро, за другой — 350. С горем пополам Артему удалось сбежать на родину и добиться через Трудовую инспекцию хотя бы 100 евро от работодателя за последний месяц.

Люди знают свои права