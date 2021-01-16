Жительница Таллинне переживает: пожилому соседу нужна помощь, что делать?

"Решила к вам обратиться, чтобы спросить о помощи для своего пожилого соседа. Он живет один, и ему уже 86 лет. Пару лет назад умерла его жена, сын с семьей, насколько я знаю, за границей, сейчас из-за коронавируса приезжать не могут. В последнее время сосед очень сдал — он инвалид, и ему уже тяжело справляться по хозяйству. Зная это, я периодически хожу ему за продуктами, периодически отношу ему еду, которую готовлю для своей семьи — старику много не надо, а мне не жалко. Все равно готовишь на всех домочадцев, и плюс-минус одна порция не сильно заметна.

Но все-таки это чужой мне человек, и я понимаю, что каких-то вещей он может постесняться у меня попросить, даже если ему требуется помощь. Хотелось бы узнать, кому положен помощник. Насколько мне известно, ни в какой дом по уходу пенсионер не желает ехать, хочет дожить свой век у себя дома в привычной обстановке. Но должны ведь какие-то услуги предлагаться от социального отдела? Я бы передала ему, чтобы он оформил все, что для этого нужно".

От редакции:

В Таллинне предлагается услуга личного помощника. Она предусмотрена для взрослых с тяжкими или глубокими нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для взрослых с глубокой или тяжкой степенью нарушения зрения, местом жительства которых, по данным Регистра народонаселения, является город Таллинн.

Цель оказания данной услуги — улучшить решение повседневных проблем, дав людям, живущим дома, возможность реализовывать свою социальную активность, участвовать в обучающих курсах, работе кружков по интересам и в других видах деятельности вне дома. Под социальной активностью понимается работа, учеба, участие в деятельности по интересам и деятельности различных организаций.

Личный помощник взрослого человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата помогает при: его передвижении в инвалидной коляске или ином средстве передвижения; письме, чтении, общении; приеме пищи, одевании, гигиенических процедурах и других видах деятельности.

Личный помощник человека с нарушениями зрения помогает при: передвижении вне дома — на улице, в общественном транспорте, в учреждениях и т. д.; письме, чтении и общении; приеме пищи, одевании, гигиенических процедурах и других видах деятельности.