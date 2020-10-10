Жительница Таллинна возмущена: горстка людей портит результат всех остальных жильцов дома!

"На днях я пошла выносить мусор и заглянула в контейнер для бумаг. На первый взгляд, все просто – контейнер для бумаг, нужно класть туда бумагу. Но нет. Люди кидают эту бумагу в целлофановых пакетах!

Ну неужели не вытащить из пакета и не выбросить только бумагу? Она же чистая, это должен быть чистый мусор. Легко можно вытряхнуть свой пакет в контейнер, чтобы не загрязнять им и не добавлять работы мусорщикам. Я не понимаю, что у людей в головах творится.

Или вообще в бумагу выбрасывают коробки из-под пиццы, из-под молока и другой еды. Но ведь туда можно выбрасывать только чистую бумагу, ведь так? Получается, что горстка людей портит результат всех остальных жильцов дома, которые хотят сортировать мусор и делают это правильно".

От редакции:

Действительно, в контейнер для бумаги и картона следует класть: газеты, журналы, каталоги, рекламные материалы; тетради, чистую и использованную бумагу для письма и рисования; конверты, книги без твердой обложки; картонные ящики и коробки, бумажные пакеты и прочие чистые бумажные упаковки. Нельзя выбрасывать в этот контейнер: картон и бумагу, испачканные или пропитанные водой; хозяйственную бумагу; использованную бумажную посуду; картонные упаковки для напитков, пленку; фольгу и копирку.

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