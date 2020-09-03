Жительница Таллинна: под нашими окнами ночью торгуют овощами и фруктами, а мы из-за этого не можем спать!

"На Кельдримяэ, 9 находится парковка, где разгружаются машины, и мы из-за этого не можем ночами спать. Идет разгрузка фур, эти фрукты и овощи перекупают, чтобы в семь утра начать продавать их на Центральном рынке. Все это происходит под окнами жильцов.

Парковка там довольно маленькая, ящики с овощами и фруктами ставят прямо нам под окна. Улицу Кельдримяэ перекрывают, пока идет эта разгрузка и торговля. Начинается все это обычно в марте, когда начинается сезон фруктов, овощей и ягод. Люди громко переговариваются, возят с грохотом тележки, гремят ящиками. Как будто восточный базар у нас тут в Таллинне!

Город ”кормит” тем, что скоро там начнется ремонт, но это уже 10 лет продолжается. МуПо еще как-то посылает патрули на место, но этим все и ограничивается. Мы пробовали эту проблему решать. Лет пять назад было запрещено за забором рынка торговать, был какой-то более или менее порядок. Но сейчас все это опять нарушается.

Рынок открывается с семи часов. Но от этой площади, где идет ночная торговля, до нашего дома Кельдримяэ, 4 где-то пять метров. Мы не можем окна открыть ночью, потому что спать невозможно из-за шума. Нарушается режим ночной тишины, с которым никто не считается.

Такой ночной торговлей занимались и на Турупилли отс, эта улица идет от Ластекоду. Но оттуда их выгнали, видимо. Там есть одна сильная женщина, которая тоже занимается этой проблемой. Мы живем здесь, и каждый в округе как-то пытается решить проблемы своих жильцов. Там поставили знаки, что нельзя парковаться и останавливаться. А нам знаки никакие не ставят, поэтому у нас двойная порция этих машин.

Мусорные машины, которые в половине пятого должны вывезти мусор, не могут этого сделать — кричат и ругаются на припаркованные автомобили. Те, кто не может проехать, сигналят. И такое у нас с трех часов ночи происходит, но никому нет дела".