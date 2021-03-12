Жительница Таллинна переживает: у соседа накопился большой долг за квартиру. Что делать?

"В нашем доме живет один человек, у которого накопился большой долг по квартплате. Вообще, у нас несколько должников, но именно с этим собственником больше всего проблем. Дело в том, что его невозможно поймать. То он в Англии, то в Финляндии, то в России. Это по слухам. Я не знаю доподлинно, так как на связь он не выходит. Но Бог с ним, пусть бы и не выходил, но он ведь не платит и за квартиру. Мы вообще не знаем, где этот владелец и что с ним, жив ли. Хоть квартира и пустует, а общие счета-то капают. Нельзя вот так взять и отделиться от дома. Вот что нам делать с этой квартирой?"

От редакции:

Как уже писала ”МК-Эстония”, квартирное товарищество может использовать право установить попечительство над имуществом безвестно отсутствующего лица, если нет сведений о месте пребывания, нахождения в живых или смерти собственника квартиры в течение столь длительного времени, что в соответствии с обстоятельствами имеются серьезные сомнения относительно нахождения лица в живых.

Попечительство над имуществом безвестно отсутствующего лица устанавливает суд по ходатайству КТ. Основанием для подачи заявления является долг собственника квартиры, который доказывается документально. Необходимо представить выписку из Крепостного регистра о собственнике квартиры, выписку из Регистра народонаселения о месте проживания лица в Эстонии, свидетельства соседей о том, что квартира длительное время пустует. Кандидат в попечители должен представить свое письменное согласие с назначением на должность, поскольку с попечительством связаны определенные обязанности.

Попечителем может быть назначен как родственник безвестно отсутствующего, так и предложенный КТ представитель. Попечитель вправе сдавать квартиру внаем, продажа квартиры запрещена. Из полученного дохода попечитель обязан погашать долги безвестно отсутствующего лица перед товариществом, также он имеет право на вознаграждение, размер которого определяет суд.

В случае, если собственник квартиры объявится, попечитель обязан отчитаться перед ним и передать оставшиеся после управления имуществом средства. В этом случае суд прекращает попечительство своим постановлением.