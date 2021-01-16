Жительница Таллинна переживает: пожилому соседу нужна помощь, что делать?

Читательница "МК-Эстонии" Маргарита из Таллинна переживает, что ее пожилой сосед уже не может самостоятельно справляться с повседневными делами:
"Решила к вам обратиться, чтобы спросить о помощи для своего пожилого соседа. Он живет один, и ему уже 86 лет. Пару лет назад умерла его жена, сын с семьей, насколько я знаю, за границей, сейчас из-за коронавируса приезжать не могут. В последнее время сосед очень сдал — он инвалид, и ему уже тяжело справляться по хозяйству. Зная это, я периодически хожу ему за продуктами, периодически отношу ему еду, которую готовлю для своей семьи — старику много не надо, а мне не жалко. Все равно готовишь на всех домочадцев, и плюс-минус одна порция не сильно заметна.
Но все-таки это чужой мне человек, и я понимаю, что каких-то вещей он может постесняться у меня попросить, даже если ему требуется помощь. Хотелось бы узнать, кому положен помощник. Насколько мне известно, ни в какой дом по уходу пенсионер не желает ехать, хочет дожить свой век у себя дома в привычной обстановке. Но должны ведь какие-то услуги предлагаться от социального отдела? Я бы передала ему, чтобы он оформил все, что для этого нужно".
От редакции:
В Таллинне предлагается услуга личного помощника. Она предусмотрена для взрослых с тяжкими или глубокими нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для взрослых с глубокой или тяжкой степенью нарушения зрения, местом жительства которых, по данным Регистра народонаселения, является город Таллинн.
Цель оказания данной услуги — улучшить решение повседневных проблем, дав людям, живущим дома, возможность реализовывать свою социальную активность, участвовать в обучающих курсах, работе кружков по интересам и в других видах деятельности вне дома. Под социальной активностью понимается работа, учеба, участие в деятельности по интересам и деятельности различных организаций.
Личный помощник взрослого человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата помогает при: его передвижении в инвалидной коляске или ином средстве передвижения; письме, чтении, общении; приеме пищи, одевании, гигиенических процедурах и других видах деятельности.
Личный помощник человека с нарушениями зрения помогает при: передвижении вне дома — на улице, в общественном транспорте, в учреждениях и т. д.; письме, чтении и общении; приеме пищи, одевании, гигиенических процедурах и других видах деятельности.
Чтобы подать ходатайство о назначении личного помощника, следует обратиться в управу части города по месту проживания. Управа оценивает необходимость услуги личного помощника и при необходимости составляет направление на нее. Направление действительно до даты окончания определения степени тяжести инвалидности человека.
Кроме того, Таллинн предоставляет услугу помощи на дому, которая предусматривает помощь по хозяйству и персональную помощь. Ее оказывают инвалидам, престарелым и малообеспеченным семьям с детьми.
В зависимости от экономического положения клиента услугу оказывают за плату, за частичную плату или бесплатно — решение принимает заведующий отделом социального обеспечения. Услуги на дому бесплатны для лиц, чей доход меньше установленной минимальной зарплаты (в 2020 году она составляет 584 евро).
Для получения услуги нужно также обратиться в отдел социального обеспечения по месту жительства.
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