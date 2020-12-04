Жительница Ласнамяэ: спасибо полиции, наркоманов у нас стало меньше!

"Читаю порой, что люди ругают полицию, мол, та ничего не делает. А я хочу сказать спасибо нашим полицейским. Я живу на Юмера, и раньше у нас в округе было много наркоманов, ходить было страшно. Сейчас тоже попадаются всякие странные личности, сразу видно, что под чем-то, но гораздо реже. Зато полицию у нас я вижу часто — ездят, патрулируют, проверяют, блюдут порядок и спокойствие. И могу сказать, что я гораздо спокойнее стала себя чувствовать.

Конечно, хотелось бы, чтобы наш район стал вообще чистым от всякой этой дряни, чтобы жили там только приличные люди и у полиции не было этой работы. Но пока ситуация и так стала лучше. Так что я могу сказать только спасибо".