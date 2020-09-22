22.09.2020, 11:11

Жительница Кивиыли: на недостроенном стадионе по ночам срабатывает сигнализация, люди не могут спать!


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Magamine
MagamineFoto: Anni Õnneleid

"Здравствуйте! Пишу от лица жителей района в городе Кивиыли. У нас здесь в течение нескольких месяцев на недостроенном стадионе срабатывает сигнализация, сработать может в любое время суток! И вот когда она срабатывает по ночам, люди не могут спать, а ведь утром всем на работу! Люди в течение уже какого-то времени звонят в управу волости с просьбой решить проблему, но реакции никакой. Что нам делать, куда обращаться?" — пишет читательница "МК-Эстонии" Наталия Дмитриева из Кивиыли.

От редакции:

”Действительно, жители обращались к нам с этой проблемой, и волость этой проблемой также занималась, — отвечает старейшина волости Люганузе Андрея Эйхе. — Возможно, так случилось, что сигнализация там сработала без причины. Это проверит фирма, которая предоставляет данную услугу. Но много раз происходило так, что действительно на стадион проходили люди и занимались вандализмом”.

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