Жительница Эстонии по совету соседки стала принимать алоэ и нарадоваться не может

В газете ”МК-Эстония” писали, что алоэ не помогает при насморке. А я хочу рассказать свою историю. У меня на окне росло это алоэ. Такое выросло длинное, столько оно дало новых ростков, что я решила просто их срезать и выбросить.

У нас одна соседка по площадке была. Зашла она в гости, увидела кучу срезанных листьев и удивилась: ”Вы что, хотите это выбросить?”. Я объяснила, что алоэ выросло огромное, и я не знаю, что с ним делать.

Соседка взмолилась, попросила не выбрасывать, а ей отдать. Я удивилась, спросила, зачем ей. А она ответила: ”Вы знаете, мне сейчас 87 лет. Всю жизнь мы с мужем, я и детей приучила, едим его”. Пока мы стояли разговаривали, она эти листики прямо в рот клала, жевала и глотала. И она, наверное, штуки три-четыре съела этих листиков, пока мы стояли-разговаривали. Она сказала, что свое алоэ уже все объели, одна палочка осталась, так ждут, когда обрастет снова.

Соседка сказала, вот сколько они едят алоэ, никогда в их семье не было ни насморка, ни кашля, никаких простудных заболеваний, ничего! И я до сих пор не могу понять, зачем же она ко мне пришла тогда. Как будто господь Бог прислал ее, потому что я хотела выбросить это лекарство. Я сложила ей в сумочку листья алоэ, и она так была мне благодарна! Муж у нее прожил до 99 лет, а сама она умерла в 95.

Я тоже сейчас алоэ взяла, отрезала, залила кипяченой водой в баночке и этой водой полощу рот. Два раза полощу и выплевываю, третий раз глотаю. И, представьте себе, чувствую себя прекрасно. Ни кашля, ничего у меня нет. Не зря алоэ называют тысячелетник!

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