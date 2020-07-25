Жители воюют против мойки возле дома: как люди по всей стране борются с бизнесменами и чиновниками?

Что же касается возмущения по поводу того, что мнения жильцов не учли, то Кару отмечает: в ходе делопроизводства по выдаче разрешения на строительство закон предусматривает информирование соседей о намерении что-либо построить на том или ином участке.
«Что в данном случае и было сделано. Но эффективно оспаривать это можно лишь в случае, если строение не соответствует критериям, оговоренным детальной планировкой, либо иным нормативам, исходящим из законодательства, – подчеркивает он. – Эмоции людей понятны, но они не являются основанием для отмены строительства. Доводы «против» должны быть конкретными и имеющими законные обоснования. Во всех иных случаях у Департамента городского планирования нет законных обоснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, исходя из действующей детальной планировки».
Все по закону
Действительно ли все так опасно, как считают жители домов? Представитель сети заправок Neste Ристо Сюллусте отмечает, что участок земли по адресу Линнамяэ теэ, 40, принадлежит фирме Eskomtrans Grupp AS, и Neste Eesti AS оперирует находящейся там заправкой с 2016 года.
«Детальную планировку утвердили еще в 2009 году, – добавляет он, – то есть еще до того, как там появилась наша заправка. Мы знаем о ней и не видим в том, что там построят еще и бизнес-здание, препятствий для заправки. Согласно строительному проекту здания, въезд и выезд будет со стороны Линнамяэ теэ, и по люкам бензобаков они пролегать не будут».
«Мы строим по детальной планировке, мы сделали все по закону. То, что они хотят, меня мало волнует. Есть городской архитектор, который все утвердил, так что все вопросы к чиновникам. Возможно, там будет мойка, возможно, там будет автосервис, возможно, что-то еще, – сказал Кирилл Горлач, бизнесмен, который арендует этот участок у фирмы-владельца земли. – Они могут обращаться к чиновникам, они могут ходить по газетам, но, по сути, это мало что изменит. Потому что планировка уже принята, и еще до того, как они туда въехали. Пока что я не могу сказать, когда начнется строительство – завтра, через неделю или уже началось вчера. Я просто сейчас не в Эстонии. Знаю точно, что по закону у нас есть пять лет с момента утверждения, чтобы начать строительство».
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