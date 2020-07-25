25.07.2020, 10:29

Жители воюют против мойки возле дома: как люди по всей стране борются с бизнесменами и чиновниками?


Оксана Авдеева
EST
Жители воюют против мойки возле дома: как люди по всей стране борются с бизнесменами и чиновниками?
Фото: Марек Паю, МК-Эстония

Десятки людей в 2017–2018 гг. купили квартиры в новых домах в столичном районе Ласнамяэ на улице Линнамяэ теэ. ”На тот момент был проект детальной планировки от 2009 года, — рассказывают жильцы домов, — согласно которому, перед домом была временная автомойка. От нее постоянно в сторону наших домов летела химия, кустики вблизи мойки зачахли, окна было не открыть. Мы добились, чтобы ту мойку ликвидировали. Во время пандемии чиновники прислали нам новый проект детальной планировки, согласно которому, прямо перед домом хотят построить уже постоянную автомойку. Размер автомойки — почти как весь наш дом, высота — до пяти метров, то есть до третьего этажа! Мы сообщили, что мы против, но планировку все равно утвердили”. Как же бороться, если возле вашего дома хотят что-то построить, и чем закончились другие случаи, когда люди протестовали против строительства возле их дома? Разбиралась "МК-Эстония".

В конце Ласнамяэ напротив заправки Neste стоят два новых дома. И многие жители этих домов – против строительства возле заправки еще и автомойки.

«Вы представляете, – говорит одна из хозяек квартир в этих домах Янина Короткова, – размеры здания по проекту – 27 на 5 метров. То есть почти как один из наших двух домов. И стоять это сооружение будет в непосредственной близости от нашего дома, то есть пыль, химия, шум будут лететь к нам. Когда была временная мойка (Mündipesula), окна было просто не открыть. Теперь будет то же самое, только намного масштабнее – та была маленькой, а это будет большое здание высотой почти до третьего этажа!»

«Больше всего нас возмущает, что этот проект приняли под шумок, во время пандемии, – говорит ее соседка Евгения Заритовская. – Детальная планировка изначально была утверждена в 2009 году, но периодически ее пытались дополнить. Присылали нам проекты, мы писали свои замечания, чиновники отправляли обратно на доработку. А этой весной нам опять прислали проект – примерно все то же самое, пару деталей лишь изменили. Дали нам неделю, чтобы мы высказали свое мнение. Мы в срок написали свои возражения на трех листах – что эта мойка будет наносить вред нашему здоровью, комфорту, окружающей среде и прочему – собрали десятки подписей и отправили чиновникам. А потом выяснилось, что они наше возражение даже не зарегистрировали, и быстренько этот проект приняли».

Здоровье и безопасность


«Когда это выяснилось, мы стали возмущаться, и обращение все же зарегистрировали, – рассказывает Янина, – но дело уже было сделано. Мы можем лишь догадываться, почему не зарегистрировали: ведь в таком случае нет оснований для того, чтобы не утверждать. А когда зарегистрировали, было уже поздно. Теперь обжаловать утвержденную планировку можно уже только через суд. И мы не понимаем: зачем же тогда чиновники спрашивали наше мнение, если его потом не учитывают?»

«Этот проект на самом деле вызывает массу вопросов, – добавляет Евгения. – Так как здание большое, то выезд из него будет как раз по люкам баков с топливом заправки Neste. Cейчас эти люки огорожены, и танкеры с топливом даже не разворачиваются на том пятачке. Интересно, почему? Да потому что это опасно! Случись что, мы все взлетим на воздух! Кто за это будет отвечать? Мы обращались в управу Ласнамяэ. Бывшая старейшина Мария Юферева нас в свое время поддержала. Но сейчас старейшина Владимир Свет сказал, что подобные вещи – не в его компетенции, и нужно обращаться в Департамент городского планирования. Но мы видим, что наши обращения там даже не регистрируют. И в этой ситуации мы бы хотели спросить мэра Таллинна Михаила Кылварта: неужели пожелания одной фирмы, которая хочет построить перед домами мойку высотой до третьего этажа, значат для города больше, чем интересы собственников квартир и жителей Таллинна?»

Оспаривать нужно грамотно


«Детальная планировка участков в районе Ласнамяэ по следующим адресам: Линнамяэ теэ, 38, 40, 42 и 42-а, с целью назначить вышеприведенным грунтам право на застройку была утверждена распоряжением горуправы нр. 233 от 18.02.2009 года, – комментирует ситуацию заместитель руководителя Департамента городского планирования Велло Кару. – Право на застройку участка по адресу Линнамяэ теэ, 40, выдано вдобавок к находящейся там автоматической заправочной станции одноэтажного бизнес-здания высотой до 5 метров».

Также планировкой поменяли целевое назначение участков по адресу Линнамяэ теэ, 42 и 42-а, с бизнес- и производственной площади на территорию для строительства жилых и бизнес-площадей.

Недвижимость по адресу Линнамяэ теэ, 42, разделили на два участка с разрешением на постройку многоквартирного дома высотой до пяти этажей и парковочного дома высотой до шести этажей. На участке по адресу Линнамяэ теэ, 42-а, разрешили построить один многоквартирный дом высотой до 12 этажей. Изменили назначение права на застройку участка по адресу Линнамяэ теэ, 38, которое соответствовало бы находящейся там бойлерной станции. Но это особого протеста со стороны жителей не вызывает. Их опасения вызывает именно бизнес-здание высотой до 5 метров прямо перед домами.

«В 2009 году была дана возможность строительства всех вышеперечисленных объектов, и эта планировка является действующей, то есть ее не отменяли, – продолжает Велло Кару. – Строительство ведется поэтапно, никаких временных ограничений нет. Детальная планировка дает владельцу земли возможность построить здания, оговоренные планировкой».

Что же касается возмущения по поводу того, что мнения жильцов не учли, то Кару отмечает: в ходе делопроизводства по выдаче разрешения на строительство закон предусматривает информирование соседей о намерении что-либо построить на том или ином участке.

«Что в данном случае и было сделано. Но эффективно оспаривать это можно лишь в случае, если строение не соответствует критериям, оговоренным детальной планировкой, либо иным нормативам, исходящим из законодательства, – подчеркивает он. – Эмоции людей понятны, но они не являются основанием для отмены строительства. Доводы «против» должны быть конкретными и имеющими законные обоснования. Во всех иных случаях у Департамента городского планирования нет законных обоснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, исходя из действующей детальной планировки».
Все по закону

Действительно ли все так опасно, как считают жители домов? Представитель сети заправок Neste Ристо Сюллусте отмечает, что участок земли по адресу Линнамяэ теэ, 40, принадлежит фирме Eskomtrans Grupp AS, и Neste Eesti AS оперирует находящейся там заправкой с 2016 года.

«Детальную планировку утвердили еще в 2009 году, – добавляет он, – то есть еще до того, как там появилась наша заправка. Мы знаем о ней и не видим в том, что там построят еще и бизнес-здание, препятствий для заправки. Согласно строительному проекту здания, въезд и выезд будет со стороны Линнамяэ теэ, и по люкам бензобаков они пролегать не будут».
«Мы строим по детальной планировке, мы сделали все по закону. То, что они хотят, меня мало волнует. Есть городской архитектор, который все утвердил, так что все вопросы к чиновникам. Возможно, там будет мойка, возможно, там будет автосервис, возможно, что-то еще, – сказал Кирилл Горлач, бизнесмен, который арендует этот участок у фирмы-владельца земли. – Они могут обращаться к чиновникам, они могут ходить по газетам, но, по сути, это мало что изменит. Потому что планировка уже принята, и еще до того, как они туда въехали. Пока что я не могу сказать, когда начнется строительство – завтра, через неделю или уже началось вчера. Я просто сейчас не в Эстонии. Знаю точно, что по закону у нас есть пять лет с момента утверждения, чтобы начать строительство».

А жители против!


Это – не первый случай, когда люди активно выступали против строительства чего бы то ни было возле их дома.

Например, в 2011–2012 годах хозяйка дома в центре города напротив Kaubamaja воевала с Художественной академией и даже потом подала в суд. Она утверждала, что при разработке планировки не были учтены интересы всех сторон, а строительство в том виде, в котором оно предполагалось, в итоге привело бы к тому, что в окна ее квартиры стало бы попадать гораздо меньше солнечного света.

Женщина по фамилии Пальм требовала отменить решение о планировке – мол, в результате земельных работ при строительстве ее дом опустится на 10 сантиметров. Город предложил оставить жалобу без внимания. В общем заявлении академии и Таллинна подчеркивалось, что жалобщику неоднократно делались различные предложения по компенсациям, но согласия сторонам добиться так и не удалось.

Суд постановил, что Таллинн принял соответствующее всем актам решение, которое было в должной степени обосновано. Однако до сих пор академия так и не построена, а участок, где теперь находится парковка, сдают в аренду Europark.

В прошлом году был большой скандал, когда жители домов по улице Раадику выступили против строительства магазина Lidl. Дескать, строительство магазина увеличит транспортную нагрузку, приведет к исчезновению парковочных мест, а также повысит уровень шума и загрязнения воздуха в районе. Однако Таллиннский административный суд не удовлетворил требование аннулировать детальную планировку магазина Lidl, и стройка сейчас идет полным ходом.

Также в последнее время во многих городах жители выступали против строительства поблизости домов для людей с психическими заболеваниями. Например, в Нарве хотели возвести двухэтажное здание для 24 душевнобольных пациентов – однако мэр Алексей Евграфов заявил, что в городе для такого учреждения нет места.

Потом захотели возвести такие же учреждения в Пайде, Пылва и Пыльтсамаа – но и там жители стали протестовать. Ситуация повторилась и на Сааремаа, когда уже и земля была подобрана, и ходатайство было подано, но стали протестовать жители квартирных товариществ поблизости, и управа не удовлетворила ходатайство.

Жители Пылва тоже все-таки сумели отстоять свое право на покой, тишину и безопасность – управа предложила фирме, которая хотела построить дом для душевнобольных, вместо куска земли в центре города другой участок, слегка в отдалении, и фирма в итоге согласилась.

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