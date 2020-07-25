Жители воюют против мойки возле дома: как люди по всей стране борются с бизнесменами и чиновниками?

В конце Ласнамяэ напротив заправки Neste стоят два новых дома. И многие жители этих домов – против строительства возле заправки еще и автомойки.

«Вы представляете, – говорит одна из хозяек квартир в этих домах Янина Короткова, – размеры здания по проекту – 27 на 5 метров. То есть почти как один из наших двух домов. И стоять это сооружение будет в непосредственной близости от нашего дома, то есть пыль, химия, шум будут лететь к нам. Когда была временная мойка (Mündipesula), окна было просто не открыть. Теперь будет то же самое, только намного масштабнее – та была маленькой, а это будет большое здание высотой почти до третьего этажа!»

«Больше всего нас возмущает, что этот проект приняли под шумок, во время пандемии, – говорит ее соседка Евгения Заритовская. – Детальная планировка изначально была утверждена в 2009 году, но периодически ее пытались дополнить. Присылали нам проекты, мы писали свои замечания, чиновники отправляли обратно на доработку. А этой весной нам опять прислали проект – примерно все то же самое, пару деталей лишь изменили. Дали нам неделю, чтобы мы высказали свое мнение. Мы в срок написали свои возражения на трех листах – что эта мойка будет наносить вред нашему здоровью, комфорту, окружающей среде и прочему – собрали десятки подписей и отправили чиновникам. А потом выяснилось, что они наше возражение даже не зарегистрировали, и быстренько этот проект приняли».

Здоровье и безопасность



«Когда это выяснилось, мы стали возмущаться, и обращение все же зарегистрировали, – рассказывает Янина, – но дело уже было сделано. Мы можем лишь догадываться, почему не зарегистрировали: ведь в таком случае нет оснований для того, чтобы не утверждать. А когда зарегистрировали, было уже поздно. Теперь обжаловать утвержденную планировку можно уже только через суд. И мы не понимаем: зачем же тогда чиновники спрашивали наше мнение, если его потом не учитывают?»

«Этот проект на самом деле вызывает массу вопросов, – добавляет Евгения. – Так как здание большое, то выезд из него будет как раз по люкам баков с топливом заправки Neste. Cейчас эти люки огорожены, и танкеры с топливом даже не разворачиваются на том пятачке. Интересно, почему? Да потому что это опасно! Случись что, мы все взлетим на воздух! Кто за это будет отвечать? Мы обращались в управу Ласнамяэ. Бывшая старейшина Мария Юферева нас в свое время поддержала. Но сейчас старейшина Владимир Свет сказал, что подобные вещи – не в его компетенции, и нужно обращаться в Департамент городского планирования. Но мы видим, что наши обращения там даже не регистрируют. И в этой ситуации мы бы хотели спросить мэра Таллинна Михаила Кылварта: неужели пожелания одной фирмы, которая хочет построить перед домами мойку высотой до третьего этажа, значат для города больше, чем интересы собственников квартир и жителей Таллинна?»