Красную рыбу любят практически все — и за благородный вкус, и за полезные свойства. Сегодня существует множество предубеждений как об искусственно выращенной рыбе, так и о ее диких собратьях. Чтобы разобраться в мифологии и реальности, мы побеседовали со знатоками.

Многие считают, что выращенная на ферме рыба менее полезна, чем дикая, и может содержать в себе вредные вещества — например, антибиотики и стимуляторы роста. Другие уверены, что, напротив, непонятно где плававшая и чем питавшаяся рыба вреднее той, за чьим здоровьем бдительно следили, еще когда она была икринкой. И, наконец, третьи полагают, что между искусственно выращенной и дикой рыбой особой разницы нет, кроме как в цене.

Рыба на прилавках

И на рынках, и в супермаркетах Эстонии лосось доступен круглый год. Цены, конечно, варьируются — от 4.59 по кампании за тушку до 16 евро и даже выше — за филе. В большинстве случаев это — искусственно выращенный лосось импортного производства.

Янне Лайк, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Estonia, рассказывает: ”В наших магазинах продаются филе лосося и лосось норвежского происхождения. Жители Эстонии с каждым годом покупают все больше и больше красной рыбы (лосось, форель), спрос на нее очень высок. Мы также видим продолжающийся рост покупательского спроса на красную рыбу в последние шесть месяцев.

Норвегия — один из крупнейших производителей лосося в Европе, и норвежский лосось является высококачественной рыбой, которую покупатели ценят и ищут, поэтому на наши собственные прилавки поступает рыба из норвежских рыбных хозяйств. Мы предлагаем покупателям искусственно выращенную рыбу, потому что спрос на нее очень высок. Ловля дикой рыбы строго регламентирована, ее объемы невелики и не способны удовлетворить желания наших покупателей. Разница между дикой и выращиваемой рыбой заключается, прежде всего, в корме — на ферме кормят контролируемым кормом (который включает рыбий жир), и это придает рыбе насыщенный розовый цвет. В дикой природе рыба ест все, что есть в океане”.