Житель Таллинна о запрете на ночную продажу алкоголя в барах: неужели это правда? А как же Старый город?

"Поддерживаю инициативу относительно баров в спальных районах, все-таки это может мешать отдыхать местным жителям, но в Старом городе в основном офисные здания, жилья мало, почему бы не оставить там право выпивать в барах? Что-то совсем правительство решило закрутить гайки с алкоголем. Только как бы не вышло то же, что было с поднятием акцизов — потеряли больше денег, чем хотели получить выгоды".

От редакции:

Пока что речь идет о том, что Таллиннская городская управа представила городскому собранию проект постановления. Согласно этому проекту, с 1 июня будущего года запрещается розничная торговля алкогольными напитками в ночи на рабочие дни с 2 до 6 часов, а в ночи на субботу и воскресенье — с 3 до 7 часов. Ограничения не касаются ночей на 1 января, 25 февраля и 24 июня. Ограничения не действуют в аэропортах и портах, в местах, предназначенных для обслуживания исключительно пассажиров, в торговых точках в фойе гостиничных учреждений и в помещениях для размещения гостей, а также в торговых точках игровых заведений, действующих на основе полученного в соответствии с Законом об азартных играх согласия Таллиннской городской управы на деятельность.

Как пояснил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, введение ограничений вызвано необходимостью улучшения в городе общественного порядка, благо-устройства и укрепления здоровья населения.