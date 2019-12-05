Житель Таллинна: никак не могу взять в толк, почему я должен каждый раз валидировать свой проезд?

”Смысл регистрации поездки в городском общественном транспорте для таллиннцев — проверка наличия права на льготу, — отвечает вице-мэр столицы Андрей Новиков. — При этом нельзя не отметить, что от продажи билетов городу поступает значительный доход, например, в 2019 году он составил около 4,5 миллиона евро. При входе в общественный транспорт нужно приготовить единую карточку, чтобы сразу зарегистрировать поездку и избежать столпотворения у валидаторов. Во время движения необходимо в интересах собственной безопасности, а также безопасности других пассажиров, держаться за поручень или занять сиденье. К сожалению, самой частой причиной падений в общественном транспорте становится тот факт, что пассажиры не держатся за поручни, а занимаются другими делами, к примеру, используют мобильный телефон”.

Другая цель регистрации поездки, по словам Новикова, — сбор данных для лучшего планирования сети линий общественного транспорта. Эти данные важны для получения информации об использовании видов общественного транспорта, линий и остановок, направлениях, а также о том, какими именно видами билетов пользуются пассажиры.

”Так как планирование работы общественного транспорта, в том числе изменение маршрутов, их продление и открытие новых линий, проистекает из спроса на поездки, для этого используются данные о передвижении людей, — объясняет вице-мэр. — Параллельно для этого используются и те данные, которые можно получить из исследований и через различные государственные регистры. Например, данные Налогово-таможенного департамента о месте жительства и работы дают информацию о потенциальной востребованности поездок в часы пик, а также позволяют оценить целесообразность открытия новых линий или продления имеющихся маршрутов”.

Андрей Новиков рассказывает, что данные о регистрации поездок использовались в исследовании, проведенном в Таллиннском Техническом университете в 2017 году — ”Развитие системы Таллиннского общественного транспорта, оптимизация сети линий”. В ходе проведенного анализа была получена информация о том, между какими участками спрос на поездки потенциально высок (данные Налогово-таможенного департамента), но действительная частота поездок ниже (согласно данным регистрации поездок).

”Кстати, в результате этого исследования предположили, что потенциальный спрос имела бы линия из Пыхья-Таллинна через Рейди теэ в Ласнамяэ или линия между Вяйке-Ыйсмяэ и Юлемисте-сити, которую планируется запустить в следующем году, — добавляет Андрей Новиков. Он отмечает, что вскоре после получения данных о местах жительства и работы от Министерства экономики и коммуникаций планируется провести дополнительное исследование с целью выяснить потребность в передвижении людей из разных районов.