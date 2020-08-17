Житель Таллинна недоумевает: вороны вытеснили всех птиц!

"Была в новостях такая информация как-то, что деревья и кустарники в Хааберсти были покрыты паутиной от моли или гусениц. А у меня вот такой вопрос к городским властям. Я живу в районе Вескиметса. И это счастье — услышать у нас синичек! Вороны и сороки, по-моему, их просто-напросто выбили, и других птиц просто нет. Дрозды еще изредка мелькают, а воробьев и синичек увидеть большая редкость.

Мы живем здесь 15 лет. Раньше были и воробьи, и синички у нас щебетали. А сейчас только вороны каркают. Вообще, это же хищники. И подозрительно, что других птиц не стало слышно. Следят ли власти за тем, как меняется видовой состав птиц в городе? Есть ли такие данные?"

От редакции:

”В Таллинне не проводились исследования, которые подтвердили бы сокращение популяции воробьев и синиц или увеличение популяции ворон и чаек, — говорит Арво Кяэрд, руководитель отдела охраны природы Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. — Можно исходить из того, что изменения в численности городских птиц по всей стране отражаются и на Таллинне. Последняя оценка положения гнездящихся птиц в Эстонии показывает, что численность серебристой чайки и домового воробья за последние 14 лет снизилась на 20–50%, а численность серых ворон и синиц остается стабильной. Причины изменения численности у этих четырех видов птиц различны, и утверждать, что вороны и чайки виноваты в изменении численности синиц и воробьев, конечно, нельзя”.

Воробьи и синицы, по словам Арво Кяэрда, относятся к числу закрытогнездящихся видов — они вьют гнезда в разнообразных нишах, например, скворечниках, пустотах, образовавшихся на фасадах зданий, под крышами и т. д.

”Ремонт домов и недостаток скворечников являются причинами исчезновения мест для гнездования, — поясняет руководитель отдела охраны природы Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. — А популяция серебристой чайки за последнее десятилетие существенно сократилась как в Таллинне, так и природных местах обитания в регионе Балтийского моря из-за распространенной инфекции”.