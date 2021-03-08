Женщине выплатили декретные меньше минималки, хотя у нее была хорошая зарплата: почему так произошло?

«Я жду третьего ребенка, – говорит Елена, – и мы с мужем планировали, что я полгода поработаю, в итоге и декретные будут хорошими, и родительская зарплата. Однако когда я в январе вышла в декрет, мне насчитали какую-то очень маленькую сумму. Почему так произошло? Помогите, пожалуйста, разобраться». Как оказалось, дело – всего в одной бумажке. И из этой ситуации у женщины есть минимум два выхода.
Елена рассказывает, что в марте 2018 года родила ребенка. А в 2020 году, вследствие операции, у нее диагностировали частичную нетрудоспособность и оформили соответствующий статус.
”С 1 июля 2020 года я вышла на работу с полной занятостью, так как нами было запланировано рождение еще одного ребенка, — говорит женщина, — и хотелось бы получить хорошую сумму по декретному отпуску и отпуску по родам, а также достойную материнскую зарплату. С 4 января 2021 года я вышла в декретный отпуск. Но когда пришли на карту деньги за декретный отпуск, я, мягко говоря, очень удивилась. Мне сделали расчет по минимальной зарплате. Но как так? Я же в 2020 году полгода отработала с хорошей зарплатой!”
Елена позвонила в Больничную кассу, где ей сообщили, что декретный отпуск, так же, как и родительская зарплата, рассчитывается на основании уплаченного социального налога.
”А у меня в связи с нетрудоспособностью этот налог, как оказалось, снят, — добавляет женщина, — поэтому все выплаты идут по минимальной зарплате. Это что же получается: наше государство одной рукой дает, а другой забирает? Неужели нет никаких поправок на этот счет? Получается, что проще было платить этот мизерный социальный налог, чтобы впоследствии так не пострадать?”
Елена обратилась также в Трудовую инспекцию, но там ей не смогли ничем помочь — дело не в их компетенции. И как в последнюю инстанцию она написала в редакцию ”МК-Эстонии”, чтобы ей помогли разобраться.
Роковое заявление
Пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова поясняет: декретные рассчитывают на основании облагаемого социальным налогом среднего дневного дохода за прошлый год.
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