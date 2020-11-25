Женщина возмущена: "почему водители автобусов закрывают двери прямо перед носом бегущих пассажиров?"

Хочу пожаловаться на водителей автобусов и трамваев. Есть среди них хорошие, но некоторые ведут себя так, как будто никогда не были пешеходами. Такое чувство, как будто специально закрывают двери перед носами пассажиров и уезжают.

Недавно прямо на моих глазах подбегает девушка к двери, и в эту самую минуту водитель закрывает двери автобуса и уезжает с остановки. Ну вот как так? Почему? Неужели эти 10 секунд так сильно повлияют на расписание? А человеку потом еще 15 минут ждать следующий автобус. Как будто водители не понимают этого.

Причем в некоторых ситуациях даже видно, что водитель смотрит, как человек бежит к автобусу. Получается, что специально закрывает перед носом дверь. Когда кто-то бежит сзади автобуса, еще можно понять. И то водитель ведь смотрит по зеркалам, наверное.

А как-то раз при мне в автобусе чуть не задавило дверью пожилую женщину. Она очень медленно спускалась, у нее были больные ноги, видимо. Из пассажиров никто не встал, чтобы помочь ей выйти. И когда она стояла на ступеньках, водитель стал закрывать двери, потому что в остальных дверях уже все вышли и вошли. Только крик пассажиров предотвратил страшное. Люди сразу закричали, что в дверях человек, и тогда водитель снова открыл их. А был бы пустой автобус, представляете, что было бы? Ведь известны случаи, когда люди в дверях застревали, и их даже тащило по дороге. Это очень страшно.

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