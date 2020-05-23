Женщина возмущена: людям не на что жить, многие в кредитах, а пенсионные накопления нам не отдают!

Молодые люди и люди среднего возраста накопили себе определенную сумму на второй пенсионной ступени. В прошлом году был разговор, что эти деньги можно будет получить в этом году. У меня есть одна знакомая. До этого у нее был взят один кредит. Она снимает комнату, зарплата невысокая, а расходов много. Она берет кредит, расплачивается по нему и снова берет.

Когда она узнала, что можно будет забрать деньги из второй пенсионной ступени, то обрадовалась — у нее там около 10 000 евро. В декабре в ее семье много дней рождения у внуков и детей. К тому же там и Рождество, и Новый год. Где взять денег? Она услышала, что можно будет забрать свою пенсию, и взяла кредит, чтобы сделать всем подарки. Накупила всего, потратила деньги.

Наступил этот год, и что теперь? У нее кредит, почти 900 евро надо платить. А где взять эти деньги? В апреле подняли зарплаты депутатам и президенту Эстонии, но президент уже второй раз отклонила закон о выдаче людям денег из второй пенсионной ступени. Это их личные деньги, их пенсия, которую они накопили, а теперь своими деньгами они не могут воспользоваться.

Банки знают, где хранится чья пенсия. Они могли бы гасить кредиты этих людей из их же пенсионных накоплений. Почему бы не помочь этим людям? Моя знакомая уже в таком положении, что и жить не хочет. У нее была такая надежда! У нее была такая радость, что она сможет свои деньги забрать! А теперь она не хочет жить… Конечно, у президента зарплата большая, ее эти проблемы не касаются. А людям не на что жить, многие люди в кредитах. Причем и молодые, и старые. Вот поэтому наша страна и в лидерах по числу самоубийств — у людей денег нет, они живут в кредит, и их же деньги им не разрешают забрать.