Женщина возмущается: я живу на Маяка, и город никак не может отремонтировать нормально дорогу!

"Я живу в районе Маяка, улица Туулемяэ, 5. Это самая короткая улица, наверное, в Таллинне. Рядом торговый центр Т 1. Я живу на этой улице больше 20 лет, и дорогу здесь латают каждый год — дыры появляются постоянно. Неужели город не найдет средств, чтобы один раз нормально отремонтировать эту дорогу? Вообще, ее никогда не делали, все время латают только дыры. Вот опять приехали дорожники, опять заделывают ямы, и в год такое происходит три-четыре раза. Ведь можно же положить нормальный асфальт, сделать улицу красивой.

У нас квартирные товарищества за свой счет ремонтируют свои двухэтажные домики. А деревья вокруг старые, с них на эти отремонтированные дома отламываются и падают ветки. Вот такая вот проблема, и город не занимается этим".