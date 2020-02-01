Женщина сокрушается: у нас в доме очень плохо вывозят мусор. Как ни приду к баку, он вечно переполнен!
Читательница "МК-Эстонии" Лидия из Таллинна сокрушается, что в ее доме плохо организован вывоз мусора.
Читательница "МК-Эстонии" Лидия из Таллинна сокрушается, что в ее доме плохо организован вывоз мусора.
У нас в доме очень плохо вывозят мусор. Как ни приду к баку, он вечно переполнен! Даже не закрывается, пакеты приходится утрамбовывать. Бывают дни, когда и утрамбовывать некуда, люди просто рядом с помойкой оставляют свои мешки. Куда жаловаться? Хочется ведь порядка, чтобы все было аккуратно и красиво возле дома, а не переполненная помойка.
От редакции:
Каждое товарищество или одиночное хозяйство в Таллинне обязано заключить договор об обращении с отходами с фирмой, вывозящей мусор. Мусорные контейнеры следует опорожнять так часто, как необходимо, чтобы не допустить переполнения контейнеров, появления запахов и паразитов. Согласно Закону об отходах, в районах плотной застройки контейнеры следует опорожнять по крайней мере раз в месяц. Поэтому следует выбрать контейнер подходящей величины так, чтобы он соответствовал объемам производимых отходов.
Таким образом, следует обсудить в товариществе пути решения проблемы. Возможно, ее решит простой заказ контейнера большего объема. Либо можно договориться с фирмой, которая вывозит мусор, о новом графике.
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