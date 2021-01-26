Женщина интересуется: обязано ли квартирное товарищество покупать дезинфекторы?

"У меня такой вопрос. У нас в квартирном товариществе исполняющий обязанности председателя правления закупил дезинфицирующие средства и дозаторы для вывешивания в каждом подъезде. У нас два дома, восемь подъездов в общем. Так вот, в каждом подъезде будет висеть дозатор якобы для обеспечения безопасности жильцов нашего товарищества.

Это вообще распоряжение городское, что такие дозаторы должны быть везде в обязательном порядке? Или это самоуправство? Исполняющий обязанности не посоветовался ни с жильцами, ни с другими членами правления — просто взял и купил".

От редакции:

17 апреля Департамент здоровья выпустил ”Инструкцию для квартирных товариществ в период распространения COVID‑19”. Количество заболевших только растет, так что инструкция до сих пор актуальна. В подъездах и других помещениях общего пользования, согласно данной инструкции, предлагается соблюдать определенные рекомендации.

В подъезде важно каждый день делать влажную уборку чистой водой c используемыми в хозяйстве чистящими средствами и впитывающей влагу тряпкой, так как уборка пыли сухой щеткой не уничтожает вирус. Обязательно обращать внимание на поручни, ручки дверей, скамейки и другие поверхности, которые часто встречаются в подъездах.

При уборке следует использовать одноразовые перчатки и легко моющиеся рабочие одежду и обувь, чтобы защитить себя от используемых химикатов и вирусов, находящихся на поверхностях. Каждый день нужно освобождать находящиеся в подъезде мусорные ящики. После каждой уборки нужно тщательно мыть принадлежности для уборки. Тряпки для уборки и рабочую одежду нужно стирать в стиральной машине на довольно высоком температурном режиме (65–90 °C). В ведре или под краном невозможно вручную очистить текстильные принадлежности.

Проветривать помещения ежедневно, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.

В лифтах проводить влажную уборку с бытовыми чистящими средствами не менее одного раза в день, по возможности даже чаще. Кроме пола в лифте также нужно мыть кнопки, двери и стены. По возможности кнопки лифта нужно также мыть чистящим средством с добавлением дезинфицирующего средства. Жильцам следует по возможности отдавать предпочтение лестнице, а не лифту, лифтом же пользоваться в одиночку или с семьей, избегая непосредственных контактов с другими жильцами.