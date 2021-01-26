Женщина интересуется: обязано ли квартирное товарищество покупать дезинфекторы?
Читательница "МК-Эстонии" Галина интересуется, обязательно ли квартирным товариществам покупать дезинфицирующие средства:
Читательница "МК-Эстонии" Галина интересуется, обязательно ли квартирным товариществам покупать дезинфицирующие средства:
"У меня такой вопрос. У нас в квартирном товариществе исполняющий обязанности председателя правления закупил дезинфицирующие средства и дозаторы для вывешивания в каждом подъезде. У нас два дома, восемь подъездов в общем. Так вот, в каждом подъезде будет висеть дозатор якобы для обеспечения безопасности жильцов нашего товарищества.
Это вообще распоряжение городское, что такие дозаторы должны быть везде в обязательном порядке? Или это самоуправство? Исполняющий обязанности не посоветовался ни с жильцами, ни с другими членами правления — просто взял и купил".
От редакции:
17 апреля Департамент здоровья выпустил ”Инструкцию для квартирных товариществ в период распространения COVID‑19”. Количество заболевших только растет, так что инструкция до сих пор актуальна. В подъездах и других помещениях общего пользования, согласно данной инструкции, предлагается соблюдать определенные рекомендации.
В подъезде важно каждый день делать влажную уборку чистой водой c используемыми в хозяйстве чистящими средствами и впитывающей влагу тряпкой, так как уборка пыли сухой щеткой не уничтожает вирус. Обязательно обращать внимание на поручни, ручки дверей, скамейки и другие поверхности, которые часто встречаются в подъездах.
При уборке следует использовать одноразовые перчатки и легко моющиеся рабочие одежду и обувь, чтобы защитить себя от используемых химикатов и вирусов, находящихся на поверхностях. Каждый день нужно освобождать находящиеся в подъезде мусорные ящики. После каждой уборки нужно тщательно мыть принадлежности для уборки. Тряпки для уборки и рабочую одежду нужно стирать в стиральной машине на довольно высоком температурном режиме (65–90 °C). В ведре или под краном невозможно вручную очистить текстильные принадлежности.
Проветривать помещения ежедневно, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.
В лифтах проводить влажную уборку с бытовыми чистящими средствами не менее одного раза в день, по возможности даже чаще. Кроме пола в лифте также нужно мыть кнопки, двери и стены. По возможности кнопки лифта нужно также мыть чистящим средством с добавлением дезинфицирующего средства. Жильцам следует по возможности отдавать предпочтение лестнице, а не лифту, лифтом же пользоваться в одиночку или с семьей, избегая непосредственных контактов с другими жильцами.
По возможности обеспечить на каждом этаже около лифта дезинфицирующие средства для рук.
Таким образом, исполняющий обязанности председателя правления следовал рекомендациям Департамента здоровья. Несмотря на то, что это необходимые для предотвращения распространения коронавируса рекомендации, это только рекомендации, соответственно, они не являются обязательными для выполнения.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Убивает 97% COVID за 5 минут: и этот продукт назвали ученые
Новый симптом КОВИД ошарашил учёных
Выяснилось, сколько часов COVID активен в воздухе
Многим людям вообще не грозит COVID-19: иммунолог назвал причины