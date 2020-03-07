Женщина интересуется: "что мне делать, если ко мне хочет приехать родственник из России?"(2)
Читательница "МК-Эстонии" Надежда интересуется, как пригласить к себе в Эстонию гостя из России.
Читательница "МК-Эстонии" Надежда интересуется, как пригласить к себе в Эстонию гостя из России.
"Ко мне в Эстонию из России хочет приехать родственник в гости. Надо ли мне делать ему приглашение? Где это можно узнать? У родственника российское гражданство. Я знаю, что по туристической путевке за гостиницу надо платить большие деньги, чтобы они предоставили данные о том, что он будет там жить. А чтобы он погостил у меня, вроде бы, надо какую-то справку взять, что он мой родственник и может у меня поселиться. Как доказать, что у него есть место, где пожить три-четыре дня?", — пишет Надежда.
От редакции:
Ходатайствующий о визе должен предоставить подтверждающий цель путешествия документ для любой поездки, будь то дела, туризм или посещение родственников и друзей. В случае частной поездки никаких специальных справок брать не нужно. Письменное подтверждение о готовности предоставить жилье на время визита принимающая сторона может написать в свободной форме, указав свои данные. Если это близкое родство, стоит приложить документ о браке, свидетельство о рождении и т. п.
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