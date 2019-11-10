Защита от нападающего или расстрел невиновного? Громкое дело: две версии случившегося на мосту Мустакиви в Таллинне

”Было двойное ранение в голову — одно в лоб и одно в челюсть. Были выбиты зубы, раздроблен подбородок и дырка во лбу. Прямое попадание в лоб. А вообще во мне сейчас три пули остались. Их не вытащить никак. И еще несколько ранений, помимо этого. Шрамы везде — от уха до уха, голова, живот и ниже пояса. Суставы, ребра, ключица, легкое прострелено, — перечисляет Артем Кременский. — Несколько недель или месяц после этого происшествия я был в коме, точно не знаю — какая разница? Месяц, может. После этого тоже был в больнице. Конечно, обидно, что все так вышло. Ну а что, ничего не сделаешь. Доктора все отказали в лечении моего зрения. Не в силах помочь”.

До того, как это все произошло, по его словам, у него было небольшое строительное дело.

”Сейчас мне, конечно, пришлось это приостановить и по факту закрыть, — добавляет пострадавший. — А Дмитрия сначала заключили под стражу, но я считаю неправильным, что отпустили через 2–3 месяца — сначала на браслет, а потом полностью. То есть он живет обыкновенной нормальной жизнью этот год, ходит на работу, тренируется, все что хочет делает. Я считаю, что человек, который убивает другого человека или пытается это сделать, должен сидеть в тюрьме”.

На вопрос, какое наказание, по его мнению, будет достаточным, он отвечает: ”Это, конечно, на усмотрение суда, но я бы хотел, конечно, максимальное. За попытку убийства, это преступление первой степени, дают от шести лет. Но они (сторона обвиняемого — ред.) хотят сейчас переквалифицировать это на превышение допустимой самообороны. Нашли тогда царапину на лице, взяли пробу, сейчас будут апеллировать к тому, чтобы провели ДНК-тест. Хотя на видео видно, что я его не бил”.

Он подал гражданский иск на моральный и материальный ущерб. Говорит: ”Там максимальные цифры, которые закон позволяет, — я не помню. Какая разница, на самом деле?”

Кременский считает, что цель второй стороны — потянуть время. Поэтому они и хотят назначить экспертизу.

”Адвокат Дорошкевича пытается переквалифицировать статью. Он не отмажет его никак, он по-любому получит срок. Просто он пытается это сделать не от 6 лет, а от 2 до 4. Сейчас статья не предусматривает условное, это преступление первого уровня. Если переквалифицируют — тогда может быть. Но так как он не признает свою вину, то там не может идти речи об условном. Как я понял из разговора с прокурором и адвокатом, судья на моей стороне и прекрасно отдает отчет произошедшему, что никакой угрозы Дорошкевичу не было”, — заверяет Кременский.

Ану Тоомемяги



Адвокат Кременского в гражданском деле (в уголовном деле его интересы представляет прокурор) отмечает, что они подали иск против Дорошкевича на возмещение морального и материального ущерба.