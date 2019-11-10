Защита от нападающего или расстрел невиновного? Громкое дело: две версии случившегося на мосту Мустакиви в Таллинне

”Несколько смущает количество выпущенных пуль. И, скорей всего, большую дискуссию вызовет спор, не был ли превышен предел необходимой обороны и неужели недостаточно было выстрелить 1–2 раза и отойти, подождать? Но Дорошкевич не является профессиональным стрелком, он обычный человек, который приобрел себе оружие. Он не проходил спецподготовку в войсках специального назначения, в которых учат стрелять в живых людей”, — подчеркивает адвокат.
По его мнению, важно то, что, несмотря на количество выстрелов, человек остался в живых.
”И это тоже является заслугой Дорошкевича — он побежал к проезжавшей мимо скорой и позвал врачей на место. Он сделал все, чтобы избежать наступления смертельного исхода, — говорит Садеков. — Да, человек потерял зрение, к несчастью. Но надо очень спокойно, без эмоций, критически посмотреть на действия каждого фигуранта этой ситуации. А действительно ли потерпевший вел себя достойно на месте происшествия? А действительно ли он имел право делать то, что он делал, и необходимо было это делать? Не способствовал ли он своими виновными действиями наступлению этого результата?”
По его мнению, потерпевший неоправданно предъявлял претензии Дорошкевичу, вел себя агрессивно и безосновательно создал ситуацию, при которой Дорошкевич понял, что находится в состоянии необходимой обороны. Более того, Дмитрий всех просил вызвать полицию — и напарника, и скорую.
”Дорошкевич утверждает, что потерпевший его ударил в висок. Так, что у него аж наушники слетели, — добавляет он. — И Дорошкевич просто не мог предполагать, что потерпевший после предупредительного выстрела рванет в его сторону. А потерпевший утверждает, что он ничего не делал, стоял на месте, а Дорошкевич вдруг ни с того, ни с сего начал стрелять. Что уже, в принципе, вызывает сомнения в правдоподобности этой версии. Дорошкевич ни с того, ни с сего достал пистолет и выпустил в него шесть пуль? Он что, маньяк-убийца? Вдруг на рабочем месте расстрелять пешехода? Эта версия даже жизненно неправдоподобная”.
Он подчеркивает, что был предупредительный выстрел в воздух. И между первым выстрелом и последующим прошли минуты (!).
”Сейчас мы будем делать еще одну экспертизу, которая установит, была ли на виске у Дорошкевича ДНК потерпевшего, — говорит адвокат. — Показанные в суде видео не зафиксировали факт удара, но оскорбления там я слышал. Но у Дорошкевича непосредственно после событий были сняты анализы с того места, куда его ударил потерпевший. Эти образцы хранятся, и на их основании можно провести экспертизу ДНК”.
Он добавляет, что, возможно, в этих пробах будет ДНК и потерпевшего, что докажет, что однозначно был удар в висок.
P. S. На последнем заседании, которое состоялось 16 октября, суд разрешил провести экспертизу ДНК, хоть прокурор и была против этого.
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