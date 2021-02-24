24.02.2021, 13:30

”Я плакала, но ничего не могла доказать” Пенсионерке из Силламяэ продали испорченный планшет под видом нового. Что делать в таких случаях?

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Оксана Авдеева
EST 1
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Фото носит иллюстративный характерFoto: Rauno Volmar

Пенсионерка из Силламяэ жалуется: она купила планшет за 105 евро, перед покупкой попросила продавца открыть коробку и показать ей товар, но продавец отказался это делать. ”Придя домой, я увидела, что планшет не новый, а б/у, он был весь исцарапанный, запачканный, гнездо, куда подключать зарядное устройство, было сломано, и сломано также было гнездо, куда вставлять карточку”, — говорит пенсионерка. Магазин же заверяет, что товар был абсолютно новый. Что же нужно знать, если вы покупаете крупную технику или электронику в закрытой коробке, а при открытии обнаруживаете брак или дефект? Разбиралась "МК-Эстония".

Пенсионерка Тамара (73) утверждает: перед покупкой планшета она попросила продавца открыть коробку и показать ей товар.

”Но продавец сказала: ”Идите домой, там открывайте и смотрите!” — добавляет она. — Посмотреть удалось только после 20 часов, до этого были дела, и я была не дома. Когда я увидела, в каком он состоянии, мне стало плохо. Старый, заляпанный, на экране сколы, гнезда сломаны. Всю ночь не спала, утром понесла обратно в магазин. Но там отказались его принимать и сказали, что я, дескать, сама его сломала и разбила. Я плакала, но ничего не могла доказать. Вот зачем они продают подержанные старые планшеты под видом новых? Если я пожилая пенсионерка, значит, нас можно обманывать?”

”Только новый товар”

Однако в магазине Kamill Pluss заверяют: планшет Prestigio был абсолютно новый, с заводской пленкой!

”Планшет приобретал мужчина, он был не один, с женщиной, — рассказывают в магазине. — Планшет стоял на витрине в открытом виде. Клиент попросил посмотреть, продавец достала с витрины планшет, дала ему в руки, он повертел, посмотрел и сказал, что у него точно такой же, но не работает разъем для зарядки, этот его устраивает, он покупает. Продавец достала коробку, упаковала в нее планшет, клиент оплатил и ушел. Через минут 20 клиент вернулся в магазин уточнить, есть ли возможность установить сим-карту, достал из коробки планшет, продавец показала, клиент ушел”.

Утверждения пенсионерки, что она смогла посмотреть планшет только после 20.00, руководство магазина называет неверными.

”В тот же день около 16.00 клиенты в состоянии алкогольного опьянения уже звонили в главный офис и предъявляли претензии, — заверяют в фирме. — И на следующий день, когда по графику была уже другой продавец, они пришли в магазин и стали в агрессивной и нецензурной форме предъявлять ей претензии. Якобы она продала планшет б/у, не разобрав, что перед ними совершенно другой продавец. Сменщица попросила оставить их планшет в магазине и написать заявление”.
Спустя два дня вышла на работу продавец, которая продала им товар, и посмотрела планшет, который принесли клиенты.

”Создалось такое ощущение, что это совершенно другой товар, — говорят в магазине, — а не тот, который она им продала. Выглядел планшет так, как будто его роняли не один раз. Экран, который был под плотной заводской пленкой, был весь исцарапан. Позже в этот же день пришел клиент, который покупал планшет, и поинтересовался: ”Что же делать?”. Продавец объяснила, что продала ему совершенно новый товар, который он сам рассмотрел, и его все устроило. Также продавец задала клиенту вопрос: ”Он, возвращаясь в день покупки и доставая планшет из упаковки, чтобы уточнить про сим-карту, не имел претензий. И почему он, рассмотрев дома досконально товар и решив, что планшет его не устраивает, не вернул его в тот же день?”. На что клиент тоже сказал, что распаковал его только после 20:00, предоставив дезинформацию”.
Они заверяют: в магазине OÜ Kamill Pluss по адресу Pavlovi, 1A, в Силламяэ продается только новый товар, б/у они не продают.

Упаковка — не гарантия

Бывают также случаи, когда человек покупает крупную бытовую технику, ему выносят ее в заводской упаковке, а дома он обнаруживает те или иные дефекты. И бывает очень сложно доказать, что так оно изначально и было.

”Я перед Новым годом купил домой большой телевизор, — рассказывает Алексей. — Мне его вынесли со склада в запечатанной коробке. Просить в магазине распечатать и показать не стал. Перед праздниками было много народу, да и я спешил. Принес домой, открыл — а там большой скол экрана! Понес обратно — сказали, что я сам виноват и сам повредил при транспортировке”.

”А мы купили ребенку навороченную электронную игрушку, которая должна была ходить и говорить, — рассказывает Марина. — Пришли домой — и сплошное разочарование! Ходить-то ходит, но заявленного ”говорить” не было. Она выдавала всего три звука. Понесли в магазин — отказались принимать. Сказали: вы могли попросить продавца распечатать и продемонстрировать ее свойства в магазине перед покупкой. 200 евро улетели в трубу”.

”А мы хотели купить робот-пылесос, — говорит Максим. — Но в обычных магазинах, не в интернете, куда бы мы ни обращались, везде отказывались открывать коробку и показывать, как он работает. Мол, все запечатано, вы что? Как мы потом продавать его будем, если вам не понравится. Но я знаю, что посмотреть товар — право покупателя. Ведь если вы откроете упаковку дома, а там будет что-то не так, то в обычных магазинах в течение 14 дней ничего менять уже не будут. Не посмотрел — сам виноват”.

Онлайн-покупки

Некоторые принципиально покупают все через интернет. Да, они предварительно ходят по магазинам и изучают свойства товара, а потом идут домой и оформляют покупку онлайн. Потому что так есть возможность вернуть товар в течение 14 дней, если что.
Но даже в этих случаях бывают сюрпризы. Например, Юлия из Маарду купила холодильник, а когда его доставили домой и распаковали, то обнаружили, что часть полочек сломана.

”Хорошо, я попросила перед этим курьеров подождать, и они еще не ушли, — говорит она. — Запаковали все обратно и повезли в магазин. Потом из магазина привезли мне другой холодильник. А если бы я покупала сама, через обычный магазин, и попросила бы мужа довезти до дома, то мне бы ничего не поменяли. Сказали бы, что это мы сами повредили в ходе транспортировки”.

”А я, когда что-то заказываю через интернет, снимаю процесс распаковки посылки на видео, — рассказывает Ирина. — Тогда, в случае чего, будет проще доказать, что это изначально так и доставили, а не я что-то испортила”.

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