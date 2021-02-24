”Я плакала, но ничего не могла доказать” Пенсионерке из Силламяэ продали испорченный планшет под видом нового. Что делать в таких случаях?

Пенсионерка Тамара (73) утверждает: перед покупкой планшета она попросила продавца открыть коробку и показать ей товар.

”Но продавец сказала: ”Идите домой, там открывайте и смотрите!” — добавляет она. — Посмотреть удалось только после 20 часов, до этого были дела, и я была не дома. Когда я увидела, в каком он состоянии, мне стало плохо. Старый, заляпанный, на экране сколы, гнезда сломаны. Всю ночь не спала, утром понесла обратно в магазин. Но там отказались его принимать и сказали, что я, дескать, сама его сломала и разбила. Я плакала, но ничего не могла доказать. Вот зачем они продают подержанные старые планшеты под видом новых? Если я пожилая пенсионерка, значит, нас можно обманывать?”

”Только новый товар”

Однако в магазине Kamill Pluss заверяют: планшет Prestigio был абсолютно новый, с заводской пленкой!

”Планшет приобретал мужчина, он был не один, с женщиной, — рассказывают в магазине. — Планшет стоял на витрине в открытом виде. Клиент попросил посмотреть, продавец достала с витрины планшет, дала ему в руки, он повертел, посмотрел и сказал, что у него точно такой же, но не работает разъем для зарядки, этот его устраивает, он покупает. Продавец достала коробку, упаковала в нее планшет, клиент оплатил и ушел. Через минут 20 клиент вернулся в магазин уточнить, есть ли возможность установить сим-карту, достал из коробки планшет, продавец показала, клиент ушел”.

Утверждения пенсионерки, что она смогла посмотреть планшет только после 20.00, руководство магазина называет неверными.

”В тот же день около 16.00 клиенты в состоянии алкогольного опьянения уже звонили в главный офис и предъявляли претензии, — заверяют в фирме. — И на следующий день, когда по графику была уже другой продавец, они пришли в магазин и стали в агрессивной и нецензурной форме предъявлять ей претензии. Якобы она продала планшет б/у, не разобрав, что перед ними совершенно другой продавец. Сменщица попросила оставить их планшет в магазине и написать заявление”.

Спустя два дня вышла на работу продавец, которая продала им товар, и посмотрела планшет, который принесли клиенты.