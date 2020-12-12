Вывод накоплений из второй пенсионной ступени: для кого ставка подоходного налога составит 10%?
Читатель "МК-Эстонии" Василий интересуется нюансами вывода денег из второй пенсионной ступени:
Читатель "МК-Эстонии" Василий интересуется нюансами вывода денег из второй пенсионной ступени:
"В 44-м номере еженедельника в статье ”Реформе быть” в последнем абзаце сказано: ”Однако здесь важно отметить, что с 1 января 2021 года изменятся ставки подоходного налога. Пожизненная и долгосрочная пенсии не будут облагаться подоходным налогом, а ставка подоходного налога для единовременной выплаты и краткосрочной пенсии составит 10%”. То есть те, кто получает пенсию по инвалидности или пособие по потере трудоспособности и т. д., если примут решение взять деньги из второй пенсионной ступени, уплатят подоходный налог в размере 10% от суммы, вне зависимости, достигли ли они пенсионного возраста? Прошу пояснить это положение".
От редакции:
”Пенсионный возраст второй ступени будет рассчитываться следующим образом: обычный возраст выхода на государственную пенсию минус пять лет. Это важно именно потому, что все люди, достигшие этого возраста, смогут получить деньги из второй ступени удобным для них образом, и снимаемые средства будут облагаться более выгодной ставкой подоходного налога 10%, а в случае долговременных выплат вообще не будут облагаться налогом. Новые ставки налога вступают в силу 1 января 2021 года. Это важный аргумент для того, чтобы не спешить снимать деньги. Сниженный пенсионный возраст и льготное налогообложение начнут, согласно реформе, действовать со следующего года”, — поясняет руководитель отдела страхования Министерства финансов Сийри Тынисте.
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