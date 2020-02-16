Вы считаете, что врач в ходе лечения допустил ошибку. Как в этом случае действовать?

Если пациент подозревает, что врач совершил ошибку в ходе лечения, у него есть право обратиться в Экспертную комиссию по качеству медицинских услуг, которая действует при Министерстве социальных дел. Заявление можно отправить по адресу Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon Sotsiaalministeerium Gonsiori, 9, 15027, Tallinn или на электронную почту info@sm.ee (заявление должно быть подписано электронной подписью).

Заявление, подаваемое в письменной форме, должно быть ясно и понятно сформулировано и должно содержать: контактные данные пациента (имя и фамилию, номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес); данные упомянутого производителя медицинской услуги (наименование медицинского учреждения, имя врача или другого медицинского работника и место оказания медицинской услуги); согласие (разрешение) за подписью пациента на использование данных о его здоровье, необходимых для выяснения обстоятельств, описанных в заявлении.