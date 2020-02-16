Вы считаете, что врач в ходе лечения допустил ошибку. Как в этом случае действовать?

Читательница "MK-Эстония" Диана прислала в редакцию письмо с вопросом: "Решила заняться зубами. Пришла в частную клинику, пролечили зуб — кариес, поставили световую пломбу, нерв не удаляли. Заплатила круглую сумму и думала, что все. Но спустя недели две-три стала ощущать горячее, холодное и не могла что-либо жевать и кусать. Позвонила врачу, сказали, удалять нерв. Вопрос: это ошибка врача? И должна ли я платить за процедуру снова или же не в полном объеме? Договор на руках есть, и в нем написано, что после оплаты претензии по эстетике не принимаются. Про другие претензии не сказано".
Если пациент подозревает, что врач совершил ошибку в ходе лечения, у него есть право обратиться в Экспертную комиссию по качеству медицинских услуг, которая действует при Министерстве социальных дел. Заявление можно отправить по адресу Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon Sotsiaalministeerium Gonsiori, 9, 15027, Tallinn или на электронную почту info@sm.ee (заявление должно быть подписано электронной подписью).
Заявление, подаваемое в письменной форме, должно быть ясно и понятно сформулировано и должно содержать: контактные данные пациента (имя и фамилию, номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес); данные упомянутого производителя медицинской услуги (наименование медицинского учреждения, имя врача или другого медицинского работника и место оказания медицинской услуги); согласие (разрешение) за подписью пациента на использование данных о его здоровье, необходимых для выяснения обстоятельств, описанных в заявлении.
Комиссия может в своем решении вносить предложения, давать рекомендации или советы, но не может обязать врача или медицинское учреждение компенсировать пациенту ущерб, возникший в результате врачебной ошибки. Для получения финансового возмещения пациент может обратиться в суд.
Как такового понятия гарантии в медицине нет, оно может распространяться только на медицинские приспособления, но не на лечение. Некоторые клиники по собственной инициативе предлагают гарантии на свои услуги, об условиях можно прочитать в договоре. Также некоторые клиники и врачи идут навстречу пациенту и проводят повторные работы бесплатно, чтобы устранить возникшую проблему, даже если это не связано с врачебной ошибкой. Такую возможность стоит обсудить с врачом.
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