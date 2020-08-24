Вторая волна: достаточно ли в стране защитных средств, чтобы избежать ажиотажного спроса, дефицита и взлета цен

Сегодня в каждом торговом центре можно найти в продаже маски для лица и санитайзеры. Стоят, как правило, горкой, где-то выбор больше, где-то меньше. Особого интереса у покупателей не вызывают — лишь иногда кто-то подойдет, приценится, подвигает бровями и пойдет своей дорогой.

Дефицита сегодня не наблюдается

”Спрос на антисептики и санитайзеры по сравнению с весной заметно упал. Но видно, что люди проявляют интерес. Я думаю, то, что они есть в продаже, действует успокаивающе — каждый знает, что если возникнет необходимость, он сможет прийти и купить, что нужно. У нас на складах есть хороший запас, а если понадобится, заказ на дополнительные поставки сделают своевременно”, — заверила продавец-консультант из Prisma Елена.

По словам финансового руководителя Benu Apteek, провизора Кайди Кельт, по сравнению с весной оптовые склады значительно лучше оснащены различными защитными средствами. Производители средств защиты также успешно пополнили свои запасы. Поэтому в настоящее время не прогнозируется ни повышения цен, ни дефицита.

”Всегда полезно иметь разумное количество защитных средств для удовлетворения основных потребностей себя и своих близких. Чрезмерные меры предосторожности нецелесообразны, поскольку защитное снаряжение также имеет срок годности, после которого его эффективность начинает снижаться, — говорит Кельт. — Аптеки BENU продают качественные защитные средства, и самое главное для их эффективности — правильное использование. В случае защитной маски необходимо соблюдать инструкции по применению и максимальное время использования, в то время как в случае мытья и дезинфекции рук необходимо следить за тем, чтобы это было сделано своевременно и с достаточной тщательностью. Эти шаги гарантируют, что защитные средства работают эффективно”.

Государство заботится о нас

Министерство финансов в настоящее время накапливает средства индивидуальной защиты, которых поставщикам медицинских услуг (больницы, служба скорой помощи, семейные врачи и стоматологи) должно хватить в течение целого месяца. Комплектация будет завершена к концу лета. Кроме того, у поставщиков медицинских услуг должен быть собственный запас средств индивидуальной защиты на один месяц, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения.