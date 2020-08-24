24.08.2020, 07:45

Вторая волна: достаточно ли в стране защитных средств, чтобы избежать ажиотажного спроса, дефицита и взлета цен


Татьяна Писарева
EST 2
Isikukaitsevahendid.
Isikukaitsevahendid.Foto: Andres Putting

В этом году мы ожидаем от осени кроме дождей еще один малоприятный гостинец – вторую волну коронавируса. Готова ли Эстония встретить очередную напасть? Разбирается "МК Эстония".

Сегодня в каждом торговом центре можно найти в продаже маски для лица и санитайзеры. Стоят, как правило, горкой, где-то выбор больше, где-то меньше. Особого интереса у покупателей не вызывают — лишь иногда кто-то подойдет, приценится, подвигает бровями и пойдет своей дорогой.

Дефицита сегодня не наблюдается

”Спрос на антисептики и санитайзеры по сравнению с весной заметно упал. Но видно, что люди проявляют интерес. Я думаю, то, что они есть в продаже, действует успокаивающе — каждый знает, что если возникнет необходимость, он сможет прийти и купить, что нужно. У нас на складах есть хороший запас, а если понадобится, заказ на дополнительные поставки сделают своевременно”, — заверила продавец-консультант из Prisma Елена.

По словам финансового руководителя Benu Apteek, провизора Кайди Кельт, по сравнению с весной оптовые склады значительно лучше оснащены различными защитными средствами. Производители средств защиты также успешно пополнили свои запасы. Поэтому в настоящее время не прогнозируется ни повышения цен, ни дефицита.

”Всегда полезно иметь разумное количество защитных средств для удовлетворения основных потребностей себя и своих близких. Чрезмерные меры предосторожности нецелесообразны, поскольку защитное снаряжение также имеет срок годности, после которого его эффективность начинает снижаться, — говорит Кельт. — Аптеки BENU продают качественные защитные средства, и самое главное для их эффективности — правильное использование. В случае защитной маски необходимо соблюдать инструкции по применению и максимальное время использования, в то время как в случае мытья и дезинфекции рук необходимо следить за тем, чтобы это было сделано своевременно и с достаточной тщательностью. Эти шаги гарантируют, что защитные средства работают эффективно”.

Государство заботится о нас

Министерство финансов в настоящее время накапливает средства индивидуальной защиты, которых поставщикам медицинских услуг (больницы, служба скорой помощи, семейные врачи и стоматологи) должно хватить в течение целого месяца. Комплектация будет завершена к концу лета. Кроме того, у поставщиков медицинских услуг должен быть собственный запас средств индивидуальной защиты на один месяц, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения.

Вообще Эстония подготовлена ко второй волне коронавируса втрое лучше в плане запасов средств индивидуальной защиты, если сравнивать с тем положением, в каком мы оказались в апреле. Имея такой запас, общество может избежать введения таких крутых мер, как во время чрезвычайного положения.

Все заказанные в рамках прежних поставок средства индивидуальной защиты наконец достигли Эстонии, а когда они пройдут все необходимые процедуры, их передадут в запас в Государственный центр поддержки — Riigi Tugiteenuste Keskus.

В июне правительство выделило Министерству финансов 13 млн евро, чтобы приобрести месячный запас средств индивидуальной защиты. В год на поддержание этого запаса требуется 336 000 евро, сообщает на Министерство финансов. ”С точки зрения количества правительство решило исходить из предложенного департаментом здоровья сценария A3, согласно которому на 100 000 жителей в течение 14 дней будет возникать кумулятивно 125–150 пациентов”, — приводит издание слова пресс-секретаря

Министерства финансов Михкеля Лендока. Сценарий А3 означает в три раза большие расходы на средства индивидуальной защиты, чем были в апреле.

В поставке, в рамках которой государство приобретет недостающую часть, участвует также 139 учреждений, которые закупят, вероятно, и для себя запас на месяц. Эти дополнительные запасы в случае второй волны дадут уверенность, что в случае месячного запаса 1+1 не возникнет перебоев на рынке и эстонское общество больше не придется так масштабно закрывать, как было во время чрезвычайного положения. ”Как демонстрирует количество предлагающих поставки, ситуация на рынках стала проще и цены уменьшились”, — отметил Лендок. Хотя цены министерство сможет назвать только после завершения проходящего в рамках поставок мини-конкурса, ожидается, что в сравнении с весенней ситуацией будут более благоприятные условия — как с точки зрения товара, так и цены.

На данный момент у министерства есть больше половины из названных в сценарии необходимых запасов. ”Вторая часть закупок ждет подтверждения результатов поставок, и мы надеемся продвинуться в этом как можно скорее. Но стоит иметь в виду, что это происходит в рамках, предусмотренных законом”, — добавил Лендок. Министерство в настоящее время находится на этапе квалификации для участников поставок.

Запас средств индивидуальной защиты Департамента здравоохранения предназначен для использования главным образом в чрезвычайных ситуациях, в том числе, например, в случае крупной аварии. Он также включает в себя важнейшие лекарства, в том числе иммуноглобулины, лекарства для интенсивной терапии и анестетики. Этот резерв тоже предназначен в первую очередь для оказания экстренной помощи.

С целью пополнения запасов средств индивидуальной защиты, лекарств и т. д., в конце прошлого года Департамент здоровья поручил клинике Тартуского университета для выяснения точной номенклатуры необходимых средств провести экспертный анализ, который будет завершен к концу этого года.

Вирус еще не побежден

”В период с 6 по 20 июля было выявлено 23 новых инфицированных, совокупная заболеваемость на 100 000 населения за последние две недели составляет 1,9. Случаи были зарегистрированы в шести уездах (Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа и Тартумаа), — сообщил пресс-секретарь Департамента здравоохранения Симмо Саар. — Учитывая низкий темп заболеваемости (0,1 ± 0,01)%, большое количество тестов в неделю (1,8 теста на 1000 жителей) и низкую долю положительных тестов (0,2%), можно сказать, что в Эстонии скрытого распространения нет”.

По состоянию на 20 июля 379 (86,3%) пациентов, нуждающихся в госпитализации, были направлены на лечение в домашних условиях, 4 (0,9%) все еще находились на лечении, и 1 пациент находился на искусственной вентиляции легких. Выздоровело 1439 человек (71,2% от общего числа), а у 471 человека с момента сдачи положительного теста прошло более 28 дней.

Зарегистрирован 21 лабораторно подтвержденный случай заболевания, заболеваемость на 100 000 жителей составляет 152,5, тестирование прошли 8,7% населения Эстонии.

”Степень распространения коронавируса осенью зависит от нас: люди обязательно должны продолжать соблюдать правила гигиены и, самое главное, больные должны оставаться дома. Одним из факторов распространения гриппа также является тот факт, что люди с симптомами выходят работать, тем самым заражая и других, — констатировал Саар. — Определенно стоит сделать прививку от гриппа, если это возможно, потому что грипп также является серьезным инфекционным заболеванием”.

Саар также рекомендует соблюдать осторожность при посещении больниц и домов по уходу в периоды инфекционных заболеваний: от больного инфекционное заболевание может перейти к тем, для кого оно представляет угрозу как для здоровья, так и для жизни.

В ожидании второй волны

По данным Департамента здравоохранения, наверняка неизвестно, достигнет ли Эстонии вторая волна, но это все еще очень вероятно. Трудно предсказать, будет ли вторая волна

серьезнее первой, но в любом случае надо продолжать внимательно следить, как меняется ситуация. Многое зависит от самих людей, то есть от того, как соблюдаются правила гигиены, остаются ли они дома в случае болезни, и т. д.

С появлением второй волны ее серьезные последствия могут быть предотвращены, и если удастся выявить ее на ранней стадии, если люди будут соблюдать обычные меры борьбы с инфекцией, в случае локальных вспышек гарантируется пропорциональный и быстрый ответ. Министерство социальных дел подготовило план готовности системы здравоохранения к прибытию второй волны, который министр социальных дел Танель Кийк также представил правительству Республики.

”Если придет вторая волна, мы определенно будем лучше подготовлены, — говорит советник отдела по делам здоровья населения Министерства социальных дел Кярт Сыбер. — Запасы пополнялись и пополняются на постоянной основе. Помимо прочего, Департаменту здравоохранения предоставляется более четкая правовая основа для более эффективного реагирования и осуществления мер по борьбе с инфекцией.

Государство имеет возможность участвовать в совместных закупках Евросоюза. Если Европейское агентство лекарственных средств или Всемирная организация здравоохранения дадут рекомендации к применению активного вещества или медикамента, страны смогут получать лекарственное средство в больших количествах или быстрее с помощью совместных закупок. Эстония уже участвовала в нескольких совместных закупках. Для государства важно, чтобы население имело запас средств, чтобы предотвратить трудности с поставками и уменьшить их последствия, и мы сотрудничаем с административными и управляющими органами в области поддержания стабильного запаса лекарств, обсуждения продолжатся осенью.

С 6 июля 2020 г. оптовые продавцы лекарственных средств с большим объемом рынка обязаны представлять еженедельные обзоры запасов медикаментов в Эстонии в Департамент лекарственных средств. Еженедельная подача сведений относительно запасов позволяет Департаменту лекарственных средств отслеживать и оценивать изменения в объеме запасов и наличии медикаментов для принятия необходимых мер в сотрудничестве с Министерством социальных дел, фармацевтическими компаниями, владельцами разрешений на продажу и оптовыми продавцами”.

Тогда и сейчас

В апреле текущего года крупный поставщик масок — предприятие Magnum рекомендовало продавать маски по цене ниже 70 центов за штуку, но право определять конечную стоимость оставалось за аптеками. При цене в 70 центов за штуку стоимость пачки в 50 масок составляет 35 евро.

По такой цене в Таллинне маски продавались в апреле, например, в аптеке Benu на улице Гонсиори, в Euroapteek на Нарвском шоссе. Там можно было купить их и в упаковках по десять штук, за семь евро. Во многих других аптеках, в том числе и принадлежащих к названным сетям, цена 50 масок составляла уже 43 евро, то есть цена одной маски равнялась 86 центам.

Чтобы масок хватило всем желающим, аптекам было рекомендовано не продавать в одни руки больше 50 шт. Впрочем, это ограничение не мешало покупателям, покинув аптеку, вернуться в нее же и купить еще одну пачку, а потом, при желании — еще одну.

”Сегодня защитных и медицинских масок имеется достаточное количество, как и различных дезинфицирующих средств и защитных перчаток, — говорит провизор Südameapteek Мерлин Исраэль. — Ценообразование же начинается с производителя, и трудно предсказать, каким оно может стать снова в случае возможного дефицита”.

До кризиса цена пачки в 50 масок составляла 5–6 евро. Во время кризиса ее цена подбиралась к 50 евро. Сегодня проблем с доступностью средств индивидуальной защиты нет, и мы поинтересовались, сколько сейчас стоят эти средства в магазинах и аптеках Таллинна.

Südameapteek

  • Маска трехслойная 50 шт. — 26 евро
  • Маска медицинская 50 шт. — 55,07 евро
  • Перчатки нитриловые 100 шт. — от 12,90 евро
  • Средство для дезинфекции рук 500 мл — от 10,50

Apotheka

  • Маска трехслойная 50 шт. — 35 евро (26 евро для постоянных клиентов)
  • Перчатки нитриловые 100 шт. — от 8,43 евро
  • Средство для дезинфекции рук 1л — от 12,80 евро

Benu Apteek

  • Средство для дезинфекции рук 500 мл — от 11,95 евро
  • Перчатки виниловые 100 шт. — от 10,95 евро
  • Маска 3-слойная 50 шт. — от 40 евро

Selver

  • Маска тканевая, многоразовая — 9.99 евро
  • Перчатки латексные 10 шт. — 1,29 евро
  • Средство для дезинфекции рук 500 мл — 8,99 евро

Prisma

  • Одноразовая медицинская маска 50 шт. — 39,90 евро
  • Антисептический гель 1 л — 13,99 евро
  • Дезинфицирующее средство 1 л — 12,99 евро
  • Дезинфицирующее средство-спрей 500 мл — 8,99 евро

Coop

  • Маска одноразовая 10 шт. — 7,35–7,45 евро
  • Нитриловые перчатки 100 шт. — 13,69 евро
  • Дезинфицирующее средство для рук 500 мл — 7,39 евро

Bauhof

  • Одноразовая медицинская маска 50 шт. — 22,07 евро
  • Дезинфицирующее средство для рук 500 мл — 5,85 евро

Bauhaus

  • Дезинфицирующее средство для рук 500 мл — 9,95 евро
  • Нитриловые перчатки 100 шт. — 7,50 евро
  • Респиратор WISENT FFP1 3 шт. — 3,90 евро

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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