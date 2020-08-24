Вторая волна: достаточно ли в стране защитных средств, чтобы избежать ажиотажного спроса, дефицита и взлета цен

По состоянию на 20 июля 379 (86,3%) пациентов, нуждающихся в госпитализации, были направлены на лечение в домашних условиях, 4 (0,9%) все еще находились на лечении, и 1 пациент находился на искусственной вентиляции легких. Выздоровело 1439 человек (71,2% от общего числа), а у 471 человека с момента сдачи положительного теста прошло более 28 дней.
Зарегистрирован 21 лабораторно подтвержденный случай заболевания, заболеваемость на 100 000 жителей составляет 152,5, тестирование прошли 8,7% населения Эстонии.
”Степень распространения коронавируса осенью зависит от нас: люди обязательно должны продолжать соблюдать правила гигиены и, самое главное, больные должны оставаться дома. Одним из факторов распространения гриппа также является тот факт, что люди с симптомами выходят работать, тем самым заражая и других, — констатировал Саар. — Определенно стоит сделать прививку от гриппа, если это возможно, потому что грипп также является серьезным инфекционным заболеванием”.
Саар также рекомендует соблюдать осторожность при посещении больниц и домов по уходу в периоды инфекционных заболеваний: от больного инфекционное заболевание может перейти к тем, для кого оно представляет угрозу как для здоровья, так и для жизни.
В ожидании второй волны
По данным Департамента здравоохранения, наверняка неизвестно, достигнет ли Эстонии вторая волна, но это все еще очень вероятно. Трудно предсказать, будет ли вторая волна
серьезнее первой, но в любом случае надо продолжать внимательно следить, как меняется ситуация. Многое зависит от самих людей, то есть от того, как соблюдаются правила гигиены, остаются ли они дома в случае болезни, и т. д.
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