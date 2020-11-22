22.11.2020, 20:10

Все тайное станет явным: кредиты каждого жителя Эстонии планируют вносить в единую базу данных

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Ирина Петрова
EST
Все тайное станет явным: кредиты каждого жителя Эстонии планируют вносить в единую базу данных
Foto: Ilmar Saabas

Сложно найти в стране человека, который ни разу в жизни не брал кредит. На квартиру, на машину, на покупку мебели или бытовой техники либо небольшую сумму на личные нужды — неважно. Правительство в скором будущем хочет создать единую базу данных, где отображались бы кредиты каждого человека. Для чего это делается, что думают об инициативе финансовые организации и будет ли сложнее получить кредит — разбиралась ”МК-Эстония”.

На сегодняшний день в Эстонии существует регистр задолженностей. Туда вносят всех, кто не справился с платежами по различным финансовым обязательствам и стал должником. В регистре, которым управляет Creditinfo, сейчас содержится информация о 1,8 миллиона уникальных платежных нарушений как предприятий, так и частных лиц. Сведения в регистр поступают от членов Регистра задолженностей, а также от кредиторов во всех важнейших областях: в банковском секторе, в сфере связи, топлива, телекоммуникаций, торговли, строительства и т.п.

Но кредит не равен долгу. Никто не становится должником, если берет деньги в кредит и не пропускает выплаты по нему. Однако порой, зная, какие кредитные обязательства уже есть у человека и имея представление о его доходе, можно с долей уверенности предсказать, ”потянет” ли он очередное бремя. Чтобы финансовые учреждения могли проверить, в состоянии ли заявитель позволить себе новый кредит, государство хочет создать единую базу, куда вносилась бы информация обо всех финансовых обязательствах каждого жителя страны.

Два года ждать

”Законодательная база для модели обмена данными о финансовых обязательствах может быть готова во второй половине 2021 года. Однако запуск системы и настройка взаимодействия с ней могут занять определенное время, поэтому реальный обмен данными может начаться в 2022 году”, — комментирует инициативу Паула Этти, юрист Департамента политики финансовых рынков Министерства финансов.

Пока неизвестно даже, что будет представлять из себя эта система. Паула Этти говорит, что перед ее внедрением необходимо решить, будет ли среда обмена данными о финансовых обязательствах управляться государственным или частным сектором и будет ли это реестр, платформа обмена данными или их гибрид. От этого, отмечает юрист, также будут зависеть правовые рамки модели. Но подробно обсудить этот вопрос можно будет тогда, когда все заинтересованные стороны озвучат свое мнение.

Министерство финансов должно получить отклики о своем намерении разработать проект Закона о кредитной информации к 25 октября 2020 года. Затем министерство тщательно проанализирует мнения различных сторон и определит модель обмена данными о финансовых обязательствах, развивать которую будет разумнее всего.

”Параллельно Министерство финансов занимается вопросом финансовой грамотности, — добавляет Этти. — Мы хотим, чтобы принципы денежной мудрости и культура сбережений и инвестирования стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Кроме того, принимаемые людьми решения должны быть более продуманными. Люди должны тратить время на сравнение различных кредитных предложений до того, как все решено. Они должны обладать достаточными знаниями, чтобы принять решение и выбрать для себя наилучшее возможное предложение. Сегодня на рынке существует множество кредитных организаций. Поэтому проведенная домашняя работа очень важна”.

Банки ”за”

Задумка правительства понятна — не позволять людям брать больше кредитов, чем они могут погасить. Выходит, что получить очередной кредит будет сложнее, ведь финансовое учреждение будет видеть всю финансовую нагрузку и должно будет самостоятельно ограничивать клиентов от лишнего финансового бремени. ”МК-Эстония” не раз писала о людях, которые оказались загнанными в долги именно потому, что взяли на себя слишком много кредитных обязательств и не справились с ними.

Но считают ли финансовые организации, что такой фильтр необходим? И есть ли на сегодняшний день обмен информацией о заемщиках хотя бы между крупными банками? Или кредиты выдаются абсолютно бесконтрольно?

Советник Союза банков Эстонии Энн Рийсалу говорит, что союз приветствует данную инициативу, так как создание кредитного реестра, безусловно, обеспечит лучший обзор долговой нагрузки физических лиц, предотвратит риск набрать больше кредитов, чем человек способен выплатить, а также поможет кредиторам.

Руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла констатирует, что в настоящее время обмен информацией между банками отсутствует. При выдаче кредита в Swedbank исходят из существующих обязательств, которые клиент указывает в кредитной заявке, а также в предоставленной выписке со счета. Кроме того, по каждой кредитной заявке делается запрос в Krediidiinfo.

”Представители Союза банков, в том числе представители Swedbank, участвовали в разработке проекта позитивной кредитной информации, а также участвовали в соответствующих встречах в министерстве. В Союзе банков также создана отдельная рабочая группа по вопросу регистра позитивной кредитной информации, — рассказывает Тармо Улла. — По мнению Swedbank, создание регулируемого государством регистра необходимо и целесообразно”.

Внести все

При этом Swedbank считает, что без государственного регулирования деятельности регистра защита содержащихся в нем данных и надзор за деятельностью сторон, то есть кредиторов и держателя регистра, не может быть в достаточной степени обеспечена.

”Необходимо, чтобы в круг лиц, которые будут предоставлять данные, входили кредитные организации, кредиторы и кредитные посредники, лизинговые компании, кредитно-сберегательные общества, действующие на основании полученной от Финансовой инспекции лицензии. Обязательства, вносимые в регистр, должны включать обеспеченные и беззалоговые кредиты, лизинг, рассрочку, кредитные карточки, поручительства”, — перечисляет Улла.

Он добавляет, что обмена кредитной информацией между участниками рынка недостаточно для улучшения соблюдения требований ответственного кредитования и предотвращения возникновения у потребителей проблем с кредитованием.

”Несмотря на введение требования о выдаче лицензий на деятельность и надзор за поставщиками потребительских кредитов, на наш взгляд, на уровне государства все еще недостаточно контроля за соблюдением требований ответственного кредитования, поэтому некоторые кредиторы не относятся к оценке платежеспособности потребителей достаточно серьезно и ответственно”, — замечает Тармо Улла

Лимит на кредит

По мнению Swedbank, более предпочтительное решение — чтобы организатором было государство, то есть держателем регистра было бы государственное учреждение, например, Центр регистров и инфосистем. Улла делает акцент на том, что важно обеспечить законное использование данных и мониторинг их использования, а также обеспечить соблюдение требований безопасности и правил защиты данных регистра.

”Целью регистра является повышение прозрачности и возможность получения достоверной информации о финансовых обязательствах клиента в цифровой форме.

Если посмотреть на примеры других стран, где существует кредитный регистр, то его существование не повлияло напрямую на конкуренцию на рынке. Однако можно сказать, что

гипотетически более эффективный процесс подачи кредитной заявки и, как результат, повышение качества кредитования могут положительно повлиять на процентные ставки”, — отмечает Тармо Улла.

Swedbank также считает, что для повышения эффективности выполнения требований ответственного кредитования необходимо установить лимит платежей по потребительским кредитам, аналогичный лимиту, установленному Банком Эстонии для жилищных кредитов.

”По сути, лимит регулирует, какая часть дохода человека может быть использована для выплаты кредита, а какая должна быть оставлена на другие расходы, — объясняет Улла. — С одной стороны, установление лимита выплат по потребительским кредитам упростило бы для кредиторов соблюдение принципа ответственного кредитования. С другой стороны, это также упростило бы надзорным органам контроль за соблюдением требований ответственного кредитования. Соответствующие лимиты уже установлены в Латвии, Литве и ряде других европейских стран. Эстония — единственная Балтийская страна, которая еще этого не сделала. Установление лимитов не требует значительных изменений в законе, достаточно постановления”.

Улла отмечает, что на необходимость установления лимита выплат по кредиту в Эстонии уже указывалось в исследовании ”Рынок быстрых кредитов — анализ и предложения”, проведенном при сотрудничестве нескольких министерств в 2014 году. Но по какой-то причине в Эстонии лимит до сих пор не установлен.

Вмешательство в частную жизнь

Кредитно-сберегательное общество ERIAL в основном занимается кредитованием юридических лиц, однако физических лиц тоже обслуживает. По словам председателя правления компании Даниэлы Дальберг-Дягелевой, при выдаче кредита они делают запрос в AS Creditinfo Eesti, а также использует данные, которые предоставляют сами клиенты. Обычно это выписка из Налогово-таможенного департамента, банковская выписка и заполненная анкета-ходатайство о кредите с необходимой информацией, которую в ERIAL проверяют и анализируют.

Никакого обмена информацией о клиенте с другими финансовыми учреждениями нет. Однако отказать в кредите, по словам Дальберг-Дягелевой, могут и сейчас. Базовые причины — это уже взятые на себя чрезмерно большие кредитные обязательства, наличие имеющейся кредитной задолженности, отсутствие поручительства или достаточного обеспечения в виде залога.

”Кредитно-сберегательное общество ERIAL относится негативно к созданию единого регистра кредитных обязательств. Хорошо было бы понимать, будут ли в этом регистре только частные или также юридические лица. Такую платформу не имеет смысла разрабатывать с нуля, а было бы достаточно доработать уже имеющуюся, например, Налогово-таможенного департамента. Создание такого регистра является очень энерго- и ресурсоемкой задачей”, — отмечает Даниэла Дальберг-Дягелева.

Она считает, что изначальное внесение обязательства может быть и не таким тяжелым, но ежемесячное обслуживание и обновление этого регистра точно увеличит нагрузку на кредитные организации в случае обязательного порядка внесения данных.

”Если регистр рассчитан на частных лиц, то считаем, что это вмешательство в частную жизнь, что недопустимо, — заявляет председатель правления ERIAL. — Каждый клиент для кредитной организации — это актив. Мы сомневаемся, что кредитные организации захотят делиться данными о своих клиентах с конкурентами. Само по себе взятие кредита не является чем-то плохим”.

Дальберг-Дягелева считает, что у пользователей этого регистра может возникнуть ощущение, что эта база данных несет какой-то негативный оттенок.

”Надо понимать, для кого он создается. Если для потребителя, то встает вопрос этичности. Если же ориентирован на кредитные организации, то не совсем понятна цель регистра, так как клиент и так обязан предоставлять данные о своих обязательствах в процессе ходатайства. Все же риск неплатежеспособности клиента лежит на кредитной компании, и ее

цель оценивать этот риск, — напоминает Даниэла Дальберг-Дягелева. — Подводя итог, можно сказать, что и так достаточно правил, установленных государственным регулятором, где каждое финансовое учреждение должно само удостовериться в платежеспособности клиента и ответственно подойти к его кредитованию”.

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