Все тайное станет явным: кредиты каждого жителя Эстонии планируют вносить в единую базу данных

На сегодняшний день в Эстонии существует регистр задолженностей. Туда вносят всех, кто не справился с платежами по различным финансовым обязательствам и стал должником. В регистре, которым управляет Creditinfo, сейчас содержится информация о 1,8 миллиона уникальных платежных нарушений как предприятий, так и частных лиц. Сведения в регистр поступают от членов Регистра задолженностей, а также от кредиторов во всех важнейших областях: в банковском секторе, в сфере связи, топлива, телекоммуникаций, торговли, строительства и т.п.

Но кредит не равен долгу. Никто не становится должником, если берет деньги в кредит и не пропускает выплаты по нему. Однако порой, зная, какие кредитные обязательства уже есть у человека и имея представление о его доходе, можно с долей уверенности предсказать, ”потянет” ли он очередное бремя. Чтобы финансовые учреждения могли проверить, в состоянии ли заявитель позволить себе новый кредит, государство хочет создать единую базу, куда вносилась бы информация обо всех финансовых обязательствах каждого жителя страны.

Два года ждать

”Законодательная база для модели обмена данными о финансовых обязательствах может быть готова во второй половине 2021 года. Однако запуск системы и настройка взаимодействия с ней могут занять определенное время, поэтому реальный обмен данными может начаться в 2022 году”, — комментирует инициативу Паула Этти, юрист Департамента политики финансовых рынков Министерства финансов.

Пока неизвестно даже, что будет представлять из себя эта система. Паула Этти говорит, что перед ее внедрением необходимо решить, будет ли среда обмена данными о финансовых обязательствах управляться государственным или частным сектором и будет ли это реестр, платформа обмена данными или их гибрид. От этого, отмечает юрист, также будут зависеть правовые рамки модели. Но подробно обсудить этот вопрос можно будет тогда, когда все заинтересованные стороны озвучат свое мнение.

Министерство финансов должно получить отклики о своем намерении разработать проект Закона о кредитной информации к 25 октября 2020 года. Затем министерство тщательно проанализирует мнения различных сторон и определит модель обмена данными о финансовых обязательствах, развивать которую будет разумнее всего.