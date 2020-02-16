16.02.2020, 21:37

Все нюансы налоговых деклараций: что должны знать 530 000 человек, чтобы вернуть свои деньги?


Оксана Авдеева, МК-Эстония
EST
Tuludeklaratsioon 2016
Tuludeklaratsioon 2016Foto: Andres Putting

С пятницы уже можно подавать декларации о доходах в электронном виде, в понедельник, 17 февраля их будут принимать на бумажном носителе. Очень многие имеют право на возврат переплаченного подоходного налога. Однако в этом году важно учитывать ряд изменений. Все, что нужно знать тем, кто платит проценты по кредиту, тем, кто жертвовал деньги, работающим пенсионерам, родителям несовершеннолетних, арендодателям и многим другим, выясняла ”МК-Эстония”.

Руководитель отдела налогообложения Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги отмечает, что в этом году срок подачи продлевается на один месяц — до 30 апреля (раньше можно было подавать до 31 марта).

Возвращать деньги НТД начнет, как обычно, 26 февраля. И в этом году к возврату уже приготовили 147 миллионов евро переплаченного подоходного налога. Это пока что приблизительная сумма, поскольку по мере поступления налоговых деклараций она может коррелироваться.

Получить или доплатить?

В преддверии подачи налоговых деклараций часто возникает вопрос: а все ли правильно? И не придется ли, случаем, еще и доплатить государству?

Читайте также:

”Я недавно обнаружил, что из-за того, что бухгалтер на работе не так все оформила, мне придется доплатить 67 евро, — говорит Анатолий. — А в прошлом году вообще нужно было заплатить 125! Вообще не понимаю, как эта система работает”.

Специалист НТД отмечает, что в прошлом году 530 000 человек, или 53%, использовали не все льготы, предоставляемые им государством. И они после подачи деклараций о доходах могут приготовиться получить свои денежки обратно. Между ними, предположительно, и разделят эти 147 миллионов евро — в среднем получится по 277,35 евро на каждого.
”Уже сейчас каждый человек может зайти в отдел самообслуживания НТД по адресу www.emta.ee и в рубрике ”Мои доходы” выяснить, сколько он из своей налоговой льготы за 2019 год уже использовал”, — советует специалист.

В этой рубрике указаны или перечислены все доходы человека, известные налоговикам. Конечно, если вы в прошлом году сдавали недвижимость в аренду, продавали квартиру или дом, занимались предпринимательством, то после подачи декларации о доходах эта сумма может и измениться.

Обычно же рассчитывается так: если ваш доход — меньше 1200 евро в месяц брутто, и у вас только одно место работы, то вы пишете бухгалтеру заявление, чтобы каждый месяц учитывали вашу льготу в 500 евро (не облагаемые подоходным налогом), которая вам положена по закону.

Если же больше, то надо высчитывать уже вместе с бухгалтером, на какую сумму вы можете писать заявление. И чем ближе ваш доход-брутто к пределу в 2100 евро в месяц, тем больше не облагаемый подоходным налогом минимум стремится к нулю.
Налоговые льготы

”Я читала в вашей газете, что с 1 января налоговая льгота на третьего ребенка существенно выросла, — говорит Кристина. — Что за второго — 1848 евро, а на третьего — уже 3048 евро. Это уже сейчас родители трех детей получат такую льготу?”

”Нет, — говорит Эвелин Лийвамяги. — Льгота и правда начала действовать с 1 января 2020 года, но использовать ее можно будет только в 2021 году, когда вы будете подавать налоговые декларации за 2020 год”.

Помимо этого, при подаче декларации о доходах есть еще ряд льгот, которые действуют уже сейчас. Например, из дохода можно вычитать: платежи в счет обязательной накопительной пенсии и платежи по страхованию от безработицы (если вы — не ФИЕ), страховые взносы, уплаченные по договору страхования дополнительной накопительной пенсии (так называемая третья ступень, можно вычесть 15% от дохода, но не более 6000 евро в год), платежи обязательного социального страхования, уплаченные в иностранном государстве.

Также если вы или ваш супруг/супруга работали не полный год, не работали вообще или же у них была небольшая зарплата, то они часть своей неиспользованной налоговой льготы могут передать вам. Например, если доход супруга/супруги за прошлый год не превышает 2160 евро, при этом общий доход супругов — не более 50 400 евро за год, то можно получить дополнительную налоговую льготу. Льгота высчитывается для каждого случая индивидуально: вычисляют разницу между 2160 евро и доходом супруга/супруги за прошлый год.

В этом году появилась еще одна льгота: дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка не будут уменьшать, если ребенок получает пенсию по потере кормильца или народную пенсию в случае потери кормильца.

Проценты по жилищному кредиту, взятому на приобретение жилья для себя, можно списывать на сумму до 300 eвро в год.

К налоговым льготам относятся также расходы на обучение, подарки и пожертвования. Но общая сумма льгот не может превышать 1200 евро и при этом должна быть не больше 50% от налогооблагаемого дохода налогоплательщика в Эстонии за прошлый год. То есть, чтобы списать расходы и получить льготу в 1200 евро, ваш доход за прошлый год должен быть минимум 2400 евро.

Работающие пенсионеры

Среди пенсионеров есть и те, кто вынужден работать, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. И для них предусмотрены государством дополнительные возможности, чтобы они не переплачивали подоходный налог.

Например, если и пенсия, и зарплата пенсионера — меньше 500 евро, то он может применить льготу в обоих местах: и в Департаменте социального страхования, и у работодателя. Для этого ему нужно и там, и там написать заявление, указав нужную сумму. То есть льготу в размере 500 не облагаемых подоходным налогом евро можно в нужных пропорциях поделить — исходя из того, как будет выгоднее. А раньше, например, такого не было — можно было подать только одно заявление, и пенсионеры теряли каждый месяц большие деньги.

Но, подавая заявления в два места, важно не просчитаться — чтобы потом не пришлось доплачивать.

”Например, пенсия составляет 425 евро в месяц, — говорит Эвелин Лийвамяги, — а зарплата — 1000 евро брутто. То есть получается, что суммарный доход человека 1425 евро в месяц брутто (а мы помним, что после планки в 1200 налоговая льгота начинает уменьшаться. — Прим. ред.) позволяет использовать только не облагаемый подоходным налогом минимум в 375 евро в месяц. Если работающий пенсионер напишет заявления о предоставлении налоговой льготы в 500 евро в месяц и в Департамент социального страхования, и работодателю — потом ему придется доплатить”.

По расчетам специалиста НТД, если человек попросит дать ему налоговую льготу в размере 1000 евро в месяц (500 + 500), хотя имеет право на льготу только в 375 евро, то рано или поздно государство потребует от него вернуть деньги.

”Получается, человеку придется доплатить потом государству 1500 евро”, — говорит Эвелин Лийвамяги.

Чтобы до этого не доводить, не пишите в оба места — и в Департамент социальногострахования, и работодателю — заявление на применение налоговой льготы ”по максимуму”. А лучше посчитайте, где вы получаете больше? Если, к примеру, ваша пенсия составляет те же 425 евро в месяц плюс вы еще подрабатываете на 250 евро, то напишите в Департамент социального страхования, который вам платит пенсию, заявление на 425 евро в месяц, чтобы там вообще не удерживали с пенсии налоги, а работодателю тогда подайте заявление на 75 евро в месяц (500–425=75). И тогда доплачивать ничего не придется.

Важно также помнить, что при подаче налоговой декларации вы можете списать в качестве налоговой льготы плату, допустим, за садик внука или его занятия футболом. Из расчета в среднем по 50 евро в месяц получается льгота в 600 евро за год. А закон позволяет списать расходы на обучение любого жителя Эстонии в возрасте до 26 лет, только нужно будет представить налоговикам справку, что вы действительно платили (и у школы должна быть лицензия). Тогда эту сумму вычтут из вашего дохода, и надо будет доплачивать меньше налогов.

Если у вас два места работы

Если вы работаете в двух (или более) местах, то тут тоже есть свои нюансы. В отличие от работающих пенсионеров, вы можете подать заявление о применении льготы в 500 не облагаемых подоходным налогом евро только одному работодателю.
”Например, человек в 2019 году работал в двух местах, — говорит Эвелин Лийвамяги, — и получал по 1000 евро брутто и там, и там. Он написал заявление одному работодателю на 500 евро, а второй высчитывал подоходный налог с первого евро. Но общий доход был 24 000 евро в год, или 2000 евро в месяц, и льготу можно было применять не в 500 евро, а в 10 раз меньше, то есть 55,56 евро в месяц. И человеку придется государству доплатить 1066,66 евро”.

Но если у вас есть дети, жилищный кредит с процентами по нему, вы платите за кружки, жертвуете кому-то деньги или копите в третью пенсионную ступень, то можно это все записать в качестве налоговых льгот, и тогда доплачивать придется меньше. Или не придется вообще.

Аренда недвижимости

В начале этого года порядка 5000 человек, которые сдают недвижимость в аренду, получили от налоговиков ”письмо счастья”.

”Если получивший письмо человек сдавал недвижимость в аренду и получал с этого доход, то он должен до 7 февраля поправить декларации за прошлые годы, — говорит Эвелин Лийвамяги. — Если же человек получил письмо, при этом ничего не сдавал и дохода не получал, нужно сообщить об этом НТД и при необходимости предоставить доказательства. Сообщить можно по электронной почте: eraklient@emta.ee или по телефону 880 0811”.

Если же, добавляет она, вы сдавали недвижимость в аренду, но письма в этот раз не получили, не нужно ждать, пока жареный петух клюнет. Налоговики призывают честно указать все в декларации и заплатить подоходный налог.

”Я сдаю квартиру в аренду, — говорит Владимир, — но так как начал делать это только в прошлом году, то всех нюансов еще не знаю. На работе говорят, что я могу списать 20% от дохода якобы на ремонтные расходы, и заплатить подоходный налог только с 80%. При этом доказательств ремонтных расходов никому представлять не нужно. Так ли это?”

Налоговики подтверждают, что действительно такая льгота существует. И действительно никаких документальных доказательств расходов на ремонт и обслуживание предоставлять им не надо.

”НТД сам высчитывает 20% из указанного как ”полученный от сдачи недвижимости по договору в аренду” дохода, — говорит она. — Это происходит автоматически из суммы (брутто), указанной человеком. Но это касается только недвижимости, сдаваемой в аренду как жилые помещения. Если же речь идет о бизнес-площадях, то 20% из дохода собственника от аренды вычесть нельзя”.

Пожертвования и подарки

«Мне дети переводят каждый месяц по 100 евро на счет в качестве помощи. Пенсия маленькая, на жизнь не хватает. Не потребуют ли налоговики уплатить с этих денег налоги?» – волнуется житель Кохтла-Ярве Валентин Федорович.

Однако специалист НТД заверяет, что если одно частное лицо оказывало другому частному лицу какую-либо помощь, деньгами или вещами, то есть простой человек помогал другому простому человеку, то эти деньги не облагаются налогом. Правда, использовать их в качестве льгот как подарки или пожертвования тоже нельзя.

«А если я жертвовал в прошлом году приюту для животных и переводил деньги малышке Аннабель, которой нужно было на лекарство 2 миллиона евро? – спрашивает житель Таллинна Андрей. – Могу ли я эти деньги указать в налоговой декларации, чтобы их списали в качестве льготы как пожертвования?»

«Если пожертвования были от частного лица на счет другого частного лица, то списать их нельзя, – поясняют налоговики. – Если же вы переводили деньги организации – НКО, фонду или религиозному учреждению, то можно их учитывать как льготу. Если эти организации предоставили в НТД данные о тех, кто им жертвовал, то вы увидите эти суммы в своей налоговой декларации. Если же нет, то нужно обратиться в организацию и попросить их послать имеющиеся у них данные о ваших пожертвованиях в НТД».

Можно, конечно, и самому добавить эти суммы в свою декларацию о доходах, но нужно иметь в виду, что НТД может попросить вас прислать доказательства. Или заинтересуется, почему не совпадают данные, представленные организацией, и цифры, указанные теми, кто жертвовал деньги.

Читайте также: