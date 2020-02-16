Все нюансы налоговых деклараций: что должны знать 530 000 человек, чтобы вернуть свои деньги?

В этой рубрике указаны или перечислены все доходы человека, известные налоговикам. Конечно, если вы в прошлом году сдавали недвижимость в аренду, продавали квартиру или дом, занимались предпринимательством, то после подачи декларации о доходах эта сумма может и измениться.

Обычно же рассчитывается так: если ваш доход — меньше 1200 евро в месяц брутто, и у вас только одно место работы, то вы пишете бухгалтеру заявление, чтобы каждый месяц учитывали вашу льготу в 500 евро (не облагаемые подоходным налогом), которая вам положена по закону.

Если же больше, то надо высчитывать уже вместе с бухгалтером, на какую сумму вы можете писать заявление. И чем ближе ваш доход-брутто к пределу в 2100 евро в месяц, тем больше не облагаемый подоходным налогом минимум стремится к нулю.

Налоговые льготы

”Я читала в вашей газете, что с 1 января налоговая льгота на третьего ребенка существенно выросла, — говорит Кристина. — Что за второго — 1848 евро, а на третьего — уже 3048 евро. Это уже сейчас родители трех детей получат такую льготу?”

”Нет, — говорит Эвелин Лийвамяги. — Льгота и правда начала действовать с 1 января 2020 года, но использовать ее можно будет только в 2021 году, когда вы будете подавать налоговые декларации за 2020 год”.

Помимо этого, при подаче декларации о доходах есть еще ряд льгот, которые действуют уже сейчас. Например, из дохода можно вычитать: платежи в счет обязательной накопительной пенсии и платежи по страхованию от безработицы (если вы — не ФИЕ), страховые взносы, уплаченные по договору страхования дополнительной накопительной пенсии (так называемая третья ступень, можно вычесть 15% от дохода, но не более 6000 евро в год), платежи обязательного социального страхования, уплаченные в иностранном государстве.

Также если вы или ваш супруг/супруга работали не полный год, не работали вообще или же у них была небольшая зарплата, то они часть своей неиспользованной налоговой льготы могут передать вам. Например, если доход супруга/супруги за прошлый год не превышает 2160 евро, при этом общий доход супругов — не более 50 400 евро за год, то можно получить дополнительную налоговую льготу. Льгота высчитывается для каждого случая индивидуально: вычисляют разницу между 2160 евро и доходом супруга/супруги за прошлый год.

В этом году появилась еще одна льгота: дополнительный не облагаемый налогом доход за ребенка не будут уменьшать, если ребенок получает пенсию по потере кормильца или народную пенсию в случае потери кормильца.