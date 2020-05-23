Все больше жителей Эстонии разводят в городских квартирах кур, кроликов и других сельскохозяйственных животных

Звезда ты или не звезда, а времена сейчас такие, что каждому надо иметь собственный огородик, говорила Верка Сердючка в известном телешоу, выходившем в эфир в конце 90-х. Сегодня эти слова актуальны как никогда. В свете охватившей мир пандемии люди стараются самоизолироваться поближе к земле, чтобы обеспечить себя необходимыми и полезными продуктами — овощами, фруктами, яйцами, мясом…

Выращивать ягоды, овощи и прочую витаминную зелень на своем приусадебном участке, а за неимением такового — и на балконе, для жителей Эстонии дело привычное. Однако в последнее время оживился интерес к разведению сельскохозяйственных животных и птиц. Особенно популярны куры.

Хороший пример заразителен

Жительница Таллинна Александра говорит, что для них с мужем птицеводство не бизнес, а хобби. Во время чрезвычайной ситуации они завели перепелок.

– Думали, из-за кризиса без работы останемся… Теперь у нас и куры, и перепелки, и с работой все хорошо. В этом году и правда птицу завели многие, кто над нами раньше смеялся. Теперь куры в парниках живут у всех знакомых, — рассказала она.

Александра с мужем — ”дети асфальта”, дачу в Кохила использовали главным образом для шашлыков. Проблемы со здоровьем заставили пересмотреть рацион. Женщина по интернету познакомилась с хуторянами, которые во многом помогли.

– В январе три года назад я купила семь цыплят и выращивала их в городской квартире. Я не знала, что они так быстро растут!.. Уже в конце января я, плача, сообщила мужу, что нам нужен курятник, ибо дома, в квартире, было уже совсем не смешно. Чертеж нашли в интернете. Мы строили курятник в январе, при минус 20, в снегу по колено. Сосед идет и смеется, вы что, картошку сажаете? Нет, курятник строим. Ушел молча. Через час вернулся: я тоже хочу! В феврале курятник заселили.

По словам Александры, много оборудования пришлось привезти из России, тогда здесь такого просто не было. Нипельная поилка, бункерная кормушка, экономичный инфракрасный обогреватель — неделю птицы могут жить в курятнике самостоятельно.