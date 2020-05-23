23.05.2020, 20:30

Все больше жителей Эстонии разводят в городских квартирах кур, кроликов и других сельскохозяйственных животных


Татьяна Писарева
EST
Tiskre kanamaja
Foto: Sven Arbet

В наши дни содержание мелкого скота и птицы на дачном участке уже почти никого не удивляет. ”МК-Эстония” узнала, можно ли держать сельскохозяйственных животных в городской квартире и как воздействовать на владельцев, если их домашняя ферма беспокоит соседей.

Звезда ты или не звезда, а времена сейчас такие, что каждому надо иметь собственный огородик, говорила Верка Сердючка в известном телешоу, выходившем в эфир в конце 90-х. Сегодня эти слова актуальны как никогда. В свете охватившей мир пандемии люди стараются самоизолироваться поближе к земле, чтобы обеспечить себя необходимыми и полезными продуктами — овощами, фруктами, яйцами, мясом…

Выращивать ягоды, овощи и прочую витаминную зелень на своем приусадебном участке, а за неимением такового — и на балконе, для жителей Эстонии дело привычное. Однако в последнее время оживился интерес к разведению сельскохозяйственных животных и птиц. Особенно популярны куры.

Хороший пример заразителен

Жительница Таллинна Александра говорит, что для них с мужем птицеводство не бизнес, а хобби. Во время чрезвычайной ситуации они завели перепелок.

– Думали, из-за кризиса без работы останемся… Теперь у нас и куры, и перепелки, и с работой все хорошо. В этом году и правда птицу завели многие, кто над нами раньше смеялся. Теперь куры в парниках живут у всех знакомых, — рассказала она.

Александра с мужем — ”дети асфальта”, дачу в Кохила использовали главным образом для шашлыков. Проблемы со здоровьем заставили пересмотреть рацион. Женщина по интернету познакомилась с хуторянами, которые во многом помогли.

– В январе три года назад я купила семь цыплят и выращивала их в городской квартире. Я не знала, что они так быстро растут!.. Уже в конце января я, плача, сообщила мужу, что нам нужен курятник, ибо дома, в квартире, было уже совсем не смешно. Чертеж нашли в интернете. Мы строили курятник в январе, при минус 20, в снегу по колено. Сосед идет и смеется, вы что, картошку сажаете? Нет, курятник строим. Ушел молча. Через час вернулся: я тоже хочу! В феврале курятник заселили.

По словам Александры, много оборудования пришлось привезти из России, тогда здесь такого просто не было. Нипельная поилка, бункерная кормушка, экономичный инфракрасный обогреватель — неделю птицы могут жить в курятнике самостоятельно.

– У них выгул есть, целый день гуляют — в клетках наши куры никогда не жили, — рассказывает хозяйка. — Перепелки в клетке, конечно, их по-другому нереально содержать. И то, у нас просторная клетка и купалка стоит. Как королевны живут.

По ee словам, более 20 кур держать на даче тяжело, а до 15 вполне хорошо. Сложно было только с бройлерами.

”Мы их заказали на несколько хозяйств, а один человек за своими не приехал, пришлось делить на всех, и у нас оказалось втрое больше, чем планировали! А они много какают, один день не приедешь, утонут в какашках, — рассказывает хозяйка. — В общем, в прошлом году муж не разрешил. В этом — уговариваю, потому что бройлеры — это очень вкусно. Уже 3 года мы не едим антибиочную магазинную птицу, и у меня прошла язва желудка, с которой 10 лет боролась, и исчез контактный дерматит”.

Раз в год Александра с мужем сдают в Ветеринарно-пищевой департамент куриные анализы, чтобы быть уверенными в здоровье птиц. ”Я стараюсь покупать птиц с прививками, ”Нурменукку талу” таких продает, это удобно и безопасно, — говорит женщина. — Ветеринаров сложно найти маленьким хозяйствам, это правда проблема! Все сельхозветеринары на зарплате у хуторян и не имеют права нами заниматься, а городские ветеринары кур лечить не хотят или не умеют. Но мы занимаемся профилактикой, даем водичку с яблочным уксусом, с медом, корм хороший, чистота. И все о’кей!”

По словам хозяев, хобби окупается: птички себя сами содержат и даже иногда владельцам ”на бензин подкидывают”, если знакомые хотят купить яйца. Соседи не жалуются: наоборот, приходят полюбоваться на птиц, да и сами заводят не только кур, но и уток, и другую живность.

По словам Александры, городскому человеку себя перебороть и рубить ”знакомых кур” несложно. ”Забой необходим, — говорит она, — наша птица проживает по крайней мере счастливую жизнь, в отличие от фабричных из клеток! У нас и для этого есть оборудование, чтобы делать это наиболее гуманно: оглушающий пистолетик, сперва он, потом все остальное. Его обычно применяют для кроликов, но у нас для птицы прижился. А вообще мы собираемся купить хутор! Из-за кризиса только все затянулось… поживем, увидим”.

Не только ценный мех

Кроликов не в качестве пушистых любимцев, а как источник диетического, легкоусвояемого мяса тоже держат в городе — на балконе, вернее, на лоджии одного из столичных домов.

”Я на лоджии завела пару молодых калифорнийцев — это мясная порода кроликов. Не афиширую только, потому что люди с предубеждением относятся, — на условиях анонимности рассказала жительница Мустамяэ. — Один раз я в интернете рассказала про балконное содержание, и меня так облаяли, будто я навоз с балкона людям на головы скидываю. А у меня соседи даже не подозревают о моем хозяйстве — просто, чтобы не воняло, ухаживать надо! Ну нет у меня пока на даче подходящего помещения, а кроликов разводить давно хочу! Сейчас в самоизоляции как раз было время все оборудовать, изучить вопрос детально.

Навоз хранится у меня в герметичном контейнере, как начнется посевная, на дачу вывезу. И вони нет, потому что убираю каждый день, и дезинфицирую, причем не хлоркой, а средством почти без запаха, раз-два в неделю, летом буду еще чаще, и вообще не ленюсь, забочусь. Сеном не кормлю, беру комбикорм с травяной мукой, как посоветовали опытные кролиководы, и мусора образуется совсем немного. Вполне на балконе можно держать мясных кроликов, и санитарные нормы при этом соблюдать! В интернете информации по кролиководству много, можно найти ответ на любой вопрос”.

Крольчиха у женщины сейчас сукрольная. Клетки стоят в три яруса в ожидании малышни. По словам хозяйки, самоуправления регулируют содержание собак-кошек и прочих питомцев на своей территории, но пункта, запрещающего в качестве питомца содержать в квартире или на даче сельскохозяйственное животное, нет. Поэтому она спокойна, что ничего не нарушает. Женщина мечтает переоборудовать на даче в Кийза часть дровяного сарая под крольчатник, сделать загон из сетки… Только одно ее смущает — воровство. ”Я знаю одного кроликовода, большого энтузиаста, — говорит она. — У него кролики живут на даче в сарае круглый год. Ездит туда каждую неделю, обихаживает. Зимой у него часто крадут кроликов, но весной он их снова покупает…”

В соответствии с природой

Интерес к сельскохозяйственным животным проявляют сейчас не только селяне, но и жители крупных городов. Какие правила должен соблюдать человек, желающий завести кур, кроликов, свиней, коз и так далее, рассказала старший специалист отдела здоровья и благополучия животных Ветеринарно-пищевого департамента Эрика Мяэлоог:

– При содержании свиней и кур необходимо учитывать, что в Эстонии запрещается держать домашних свиней на улице, и необходимо принимать меры биобезопасности для предотвращения заражения африканской чумой свиней. В настоящее время птичий грипп также распространяется в Центральной Европе, поэтому птиц следует держать в помещении, насколько это возможно.

Содержание некоторых видов сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, коз, овец, кур, свиней, пушных зверей) регулируется соответствующим законом, а в отношении других видов животных применяется Закон о защите животных. Обязательно следует заранее ознакомиться с правилами содержания животных, установленными местными самоуправлениями.

Покупать сельскохозяйственных животных желательно у достойных доверия продавцов. Продавец должен иметь данные о рождении и происхождении, болезнях и родословной животного. Для некоторых видов животных обязательна маркировка (например, ушные бирки), паспорт животного или то и другое. Крупный рогатый скот, козы, овцы и лошади также должны быть внесены в регистр PRIA. Доверие к продавцу также повышается благодаря надлежащему уходу и условиям, в которых животное содержится.

В городской квартире. Заводчик должен учитывать особенности различных видов. Например, вислобрюхих свиней и кроликов содержат в качестве домашних любимцев в городских квартирах, однако это может быть затруднительно для других пород свиней и иных видов животных. Известно, что животные шумят, производят фекалии, могут вырасти очень большими и жить долго. Поэтому все нюансы необходимо учесть перед покупкой животного. Содержание домашней скотины в городской квартире может не понравиться вашим соседям, и отказ от животного может быть проблематичным. Конечно, животное не должно быть брошено.

Куры хотят рыться в земле, козы залезают на все и едят цветы, и так далее. Эти обстоятельства должны быть приняты во внимание, и, если невозможно гарантировать видоспецифичное поведение, животное, вероятно, будет несчастным и испытывать стресс. Закон о защите животных гласит, что домашнему животному должно быть позволено вести себя в соответствии с его природой. В случае, если содержание животного в городе вызовет жалобы соседей, может вмешаться инспектор VTA.

В городе, на участке возле частного дома. Животных можно держать рядом с домом в городе, если животные никоим образом не нарушают покоя соседей, а животным позволяется вести себя соответственно виду. В любом случае, сельскохозяйственным животным в городе не место. Тем не менее, в Таллинне на Пальяссааре и в Пярну недалеко от пляжа можно увидеть пасущийся скот.

За городом на собственной земле. Все сельскохозяйственные животные могут содержаться в сельской местности при условии, если им обеспечен надлежащий уход.

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