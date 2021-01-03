Время — деньги: как должна оплачиваться работа сверхурочно

Портал поиска работы CVKeskus.ee провел опрос среди 4495 работников со всей Эстонии на тему сверхурочной работы. Оказалось, что в этом году сверхурочную работу выполняли 51% работников. При этом 53% из них получили за отработанное больше положенного время денежную компенсацию, а 47% делали это бесплатно.

В столице не доплачивают



Доплачивали за переработки чаще всего работникам сектора здравоохранения, где 73% работавших сверхурочно отметили, что получали за это дополнительную плату. ”Бесплатно” сверхурочную работу выполняли чаще всего руководители, среди которых всего четверть указали, что получали за дополнительную работу денежную компенсацию. Таким образом, выходит, что в работу руководителей уже включены сверхурочные часы.

”Сверхурочную работу во многих секторах вызвал с большой вероятностью кризис в области здравоохранения. Реагирование на вызванный коронавирусом кризис потребовало от многих работников постоянного внимания и смены обязанностей, а также возросла необходимость замены коллег, которая увеличила тем самым рабочую нагрузку”, — комментирует исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

Несмотря на то, что аналогичный объем сверхурочной работы наблюдается по всей Эстонии, в некоторых регионах она встречается несколько чаще — например, среди людей, работающих в уездах Восточной Эстонии (56%) и Южной Эстонии (53%). В столице сверхурочную работу выполняли немногим более половины работников (51%), а в Западной Эстонии (в т. ч. в Пярну) — ровно половина.

Больше всего бесплатно трудятся сверхурочно в Таллинне — за отработанное больше положенного время доплату получали менее половины (47%) столичных работников. Однако в Восточной и Южной Эстонии сверхурочные часы были компенсированы 60% работников.

Из исследования также выяснилось, что молодежь соглашается на бесплатную работу не так легко — 73% работников моложе 21 года отметили, что за отработанное больше положенного время получали доплату. Оплата сверхурочных часов среди молодежи распространена по той причине, что большинство из них работает в сфере обслуживания, где оплата сверхурочных скорее обычное явление, поскольку результативность работы измеряется в часах.